



Российский нацизм, как верно его охарактеризовал Лесь Подеревянский, "ссыкливый". Клип певца Шамана в эсэсовском образе осудили даже некоторые патентованные нелюди вроде пропагандиста Сергея Мардана. Для которого никогда не составляло проблемы призвать стереть Украину с лица земли и убивать всех, кто идентифицирует себя как украинец. Но вот эсэсовский образ в клипе его вдруг возмутил. Ну или когда Антон Красовский призвал жечь и топить украинских детей - его по-фарисейски пожурили, даже задвинули ненадолго в тень. Что ничуть не помешало им продолжить убивать детей. Как минимум четыре ребенка убиты в результате российских ракетных ударов 28 апреля. Чего они, конечно, не признают: "Это не мы, это все их криворукое ПВО! И вообще, вон они в Донецке людей убили!" С удивительным постоянством почему-то в Донецке погибают люди, как только весь мир возмущается очередным смертоносным российским обстрелом.



Вот и указ Путина "Об особенностях правового положения отдельной категории иностранных граждан" - такой же "ссыкливый нацизм". Цель его совершенно очевидна - зачистить территории от "нежелательного элемента". А оставшихся принудительно превратить в россиян. Но сказать об этом прямо стесняются.



Согласно этому указу, с 1 июля 2024 года все украинские граждане на оккупированных Россией украинских территориях превратятся в иностранцев. Которым просто можно будет отказывать в выдаче вида на жительство. Что само по себе превращает граждан Украины в уязвимую и бесправную группу у себя дома - с человеком с ружьем не очень-то и поспоришь. Отдельно прописан пункт о депортации за нелояльность - "создание угрозы национальной безопасности" и "посягательство на общественный порядок", что можно трактовать максимально широко. При необходимости сам факт отказа от гражданства РФ подойдет под эту формулировку.



Кроме того, за ту же нелояльность можно будет и лишать гражданства. На днях Совет Федерации одобрил поправки, согласно которым лишать приобретенного гражданства РФ будут за "угрожающие национальной безопасности действия", в том числе за "военные фейки" и "дискредитацию" армии РФ. Среди других возможных оснований - участие в массовых беспорядках, неоднократное нарушение закона о митингах, уклонение от военной службы, дезертирство, неисполнение законодательства об "иностранных агентах".



По-видимому, главная цель путинского указа - ускорение принудительной паспортизации. Это дополнительный инструмент шантажа. Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань говорит, что сразу же после издания указа российские оккупанты усилили репрессии. "На блокпостах оккупированной Херсонщины военные РФ требуют предъявления российского паспорта. Если у человека его нет, то ему сообщают о сроке в 30 дней для получения российского паспорта, а те, кто не получат его за это время, будут подлежать депортации, все имущество будет изыматься. Оккупанты просто ставят перед фактом", - утверждает депутат. По его мнению, цель захватчиков - оставить на оккупированных территориях только коллаборантов и лояльное население: "После этого Путин будет уверять, что это российская территория, заселенная исключительно россиянами. И он будет в очередной раз этим манипулировать, обращаться к мировому сообществу и утверждать, что здесь только русские. Он будет держаться за эти территории уже не как за территории, а как за своих граждан".



Эксперт украинского Центра гражданских свобод Михаил Савва отмечает, что такой порядок не просто нарушает нормы международного гуманитарного права, а имеет признаки военного преступления. Отдельная статья Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны четко устанавливает, что не может быть оснований для депортации населения с оккупированных территорий, она при любых условиях запрещена. В статье 8 Римского статута установлено, что незаконная депортация является военным преступлением. Так что путинский указ может стать основанием для выдачи нового ордера. Поэтому хорошо, что он сам подписывает такие документы. "Аффтар, пеши исчо!" А впрочем, лучше "выпей йаду".