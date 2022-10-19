Разбойничья переправа
Суровикин во время "интервью" читает текст с телесуфлера
Командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин в первом телеинтервью анонсировал "непростые решения" в связи с предстоящей битвой за Херсон:
"Натовское руководство Вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на Херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами - как в самих ВСУ, так и среди мирного населения. У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесении массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей. Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения. В этих условиях нашей первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Поэтому прежде всего российская армия обеспечит безопасный уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения. Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая. В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений".
Глава херсонской оккупационной администрации Владимир Сальдо объявил о массовой депортации - "организованнои перемещении" на левый берег Днепра жителей Бериславского, Белозерского, Александровского и Снигиревского районов. Оккупанты используют гражданских как живой щит при переправе, одновременно пытаясь нейтрализовать городское партизанское сопротивление.
На вечер 19 октября назначено заседание Совбеза РФ по вопросам "угроз национальной безопасности в миграционной сфере". Одновременно будет проходить заседание Совета Федерации.
Москва, терпящая военно-политическую катастрофу на Херсонщине, реализует план эстренной эскалации. В чем заключается этот план? Ниже - некоторые прогнозы.
Александр Скобов, публицист, обозреватель "Граней"
Все говорят, что этими "непростыми решениями" скорее всего будет оставление российскими оккупантами правобережной части Херсонской области. Но ведь это могут быть и совсем другие "непростые решения". Попробуйте догадаться, какие. И не под эти ли "решения" оккупанты "гуманно" эвакуируют гражданское население?
На сегодня анонсировано экстренное заседание Совета Безопасности нацистской России. Вы будете смеяться, но по вопросам миграции. Неужели так напуганы массовым бегством из страны? Михаил Ходорковский предположил, что будет принято решение о закрытии границ. А заодно - о введении военного положения. Недаром членов так называемого Совета Федерации попросили не разъезжаться из Москвы. Ведь именно этот декоративный орган должен утверждать введение военного положения.
Правда, этот Совет так называемой Федерации имеет еще одну прерогативу: объявлять войну. Для создания псевдоправовых оснований к этому и нужны были смехотворные "референдумы" и юридически ничтожные решения об аннексии четырех украинских областей. Есть ли смысл в формальном объявлении войны Украине для кремлевской шайки нацистских преступников? Ведь подобное решение никак не повлияет на характер военных действий. Кремль и так ведет их на пределе своих возможностей. Неужели в Кремле надеются на то, что этот шаг напугает Украину и заставит ее прекратить сопротивление? Вряд ли. И не потому, что Путин и его приспешники убедились в стойкости Украины, а потому, что в их извращенной картине мира Украина была и остается несубъектна. Ее вообще нет. Кремль пытается напугать не ее, а Запад. Именно ему он демонстрирует, что готов идти до конца по пути покорения Украины.
И что-то мне подсказывает, что кремлевский Гитлер подкрепит эту демонстрацию решимости еще кое-чем. Одна из возможных схем игры нашего выродка может выглядеть примерно так: он заявляет, что действия США фактически означают их участие в войне против РФ. И приводит в полную боевую готовность все российские ядерные силы. И тактические, и стратегические. Осмелюсь предположить, что США и как минимум Великобритания сделают то же самое.
И вот на этом фоне предложение о немедленном прекращении огня по фактически существующей линии фронта без предварительных условий может прозвучать более весомо, чем до сих пор. Если же и это не возымеет действия, последует тактический ядерный удар по Украине. По той же правобережной части Херсонской области. Путин вполне может надеяться, что когда с обеих сторон пальцы будут на "красных кнопках", американцы не решатся исполнить свою угрозу и нанести конвенциональный удар по российским силам.
Могу лишь повторить свой совет американцам атаковать с воздуха российско-фашистских оккупантов в Украине, не дожидаясь, пока Путин вытащит и положит на стол свою приведенную в полную боевую готовность стратегическую триаду.
Александр Коваленко, обозреватель группы "Информационное сопротивление"
...После первых же ударов по Антоновскому мосту я стал сравнивать правобережную часть Херсонской области с островом Змеиный... Было понятно, что размещенная там (на Зеимном. - Ред.) группировка - суицидники... С правобережной частью Херсонской области ситуация аналогичная, только площадь больше, рельеф другой. И имелись хотя бы три логистические артерии для отхода, но на сегодняшний день они полноценно не функционируют. И похоже, что Суровикин понимает, что угробить несколько тысяч пока еще более-менее боеспособных военнослужащих в битве, которая будет проиграна, - это не настолко рационально, как отвести их на левый берег и там уже формировать линию обороны. А с правым берегом - ну что ж, придется распрощаться.
...Вы уже слышали про "жесты доброй воли", про "передислокации" и "перегруппивки" - теперь мы услышим и про "тяжелые решения".
Сергей Пархоменко, журналист, общественный деятель
...Мне вот представляется более вероятным, что они под "непростыми решениями в Херсоне" имеют в виду не сдачу города, а какое-нибудь дикое массовое зверство. Затопление, например. Или сожжение (применение всяких огнеметных систем это позволяет устроить). Или тотальное минирование и последующий подрыв.
Для того и массовая принудительная эвакуация населения затевается.
В логике этого зверья - что-нибудь вот такое.
Они начальства боятся больше смерти. Точнее, про гнев начальства им известно в подробностях, а смерть они подразумевают только чужую. Себя с этой смертью как-то не соотносят. Надеются выскочить.
А впрочем, подождeм ближайших дней. Все это должно вот-вот случиться.
Николай Митрохин, Научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы при Бременском университете
Оптимистичный сценарий выглядит так: российские войска уходят из этих районов в результате военного поражения и притом уводят с собой коллаборантов.
Тогда возникает вопрос - какова же судьба самого Херсона и районов внутри него, как они будут снабжаться зимой, если мосты в Херсон разбиты ВСУ, а по паромам и дальше будет бить дальнобойная артиллерия?
Логичного ответа на этот вопрос я не вижу.
Есть ответ, предлагаемый российскими властями (Сальдо) официально: мол, ВС РФ будут сражаться за районы, откуда отселяют население, надо просто им не мешать. Однако этому утверждению противоречат его же слова, что жители могут (а значит, должны) уехать насовсем.
Моя гипотеза такова: власти РФ хотят отселить граждан, вывести оттуда войска, а потом, возможно, грохнуть (или угрожать грохнуть) по этой местности из тактического ядерного оружия.
Местность степная, малонаселенная, для распространения ударной волны от заряда препятствий нет, уничтожить таким макаром бригаду-другую ВСУ вполне возможно.
Это даст возможность продемонстрировать, что "я психованный, не подходи", создать местность, через которую наступать будет вряд ли возможно, сохранить за собой Херсон, шантажировать следующими ударами Украину, ЕС, НАТО и прочая.
Херсон нужен Путину и российским военным для того, чтобы в дальнейшем, когда поднакопят сил, развивать наступление на юге, иметь возможность выйти северо-западнее на Умань, отсечь индустриальное левобережье от Киева. Но это теперь планы дальние, а вот плацдарм надо беречь. Без него никакие планы невозможно будет реализовать. Еще раз сдавать Москве днепровские мосты и плотины Киев не будет.
Так что за него будет скорее всего серьезная борьба.
Но какой бы ни был результат этой борьбы - только в одном случае жителям отселенных районов будет совсем некуда и незачем возвращаться. Если на этой территории будет радиоактивная "херсонская зона".
Юрий Федоров, военный эксперт
Ходили достаточно правдоподобные слухи, что уже летом командование южной группировки войск обращалось к Путину с предложением эвакуировать херсонский плацдарм - Путин отказал и приказал защищать до последнего солдата. Но, видимо, передумал. Поэтому готовится эвакуация не только российских войск, но и гражданского населения, причем очень похоже, что эта эвакуация принудительная... Будут выведены в том числе элитные войска, их перебросят на другие направления. Правдоподобна версия о том, что выведенные из-под Херсона войска будут участвовать в наступлении (или имитации наступления) на Киев.
...С военной точки зрения ударить тактическим ядерным боеприпасом по правому берегу - это абсолютно бессмысленная задача. Да, можно уничтожить какое-то количество войск ВСУ - не такое уж большое, потому что они будут рассредоточены, а радиус поражения тактического боприпаса в 10 килотонн - несколько километров. А все остальное будет, конечно, заражено радиоактивными осадками, но при грамотных действиях потери можно будет снизить. А политический и экономический ущерб будет колоссальный. И Китай, и Индия вынуждены будут какие-то действия предпринимать, а Запад будет вынужден реагировать так, как он обещал.