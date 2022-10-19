Все говорят, что этими "непростыми решениями" скорее всего будет оставление российскими оккупантами правобережной части Херсонской области. Но ведь это могут быть и совсем другие "непростые решения". Попробуйте догадаться, какие. И не под эти ли "решения" оккупанты "гуманно" эвакуируют гражданское население?На сегодня анонсировано экстренное заседание Совета Безопасности нацистской России. Вы будете смеяться, но по вопросам миграции. Неужели так напуганы массовым бегством из страны? Михаил Ходорковский предположил, что будет принято решение о закрытии границ. А заодно - о введении военного положения. Недаром членов так называемого Совета Федерации попросили не разъезжаться из Москвы. Ведь именно этот декоративный орган должен утверждать введение военного положения.Правда, этот Совет так называемой Федерации имеет еще одну прерогативу: объявлять войну. Для создания псевдоправовых оснований к этому и нужны были смехотворные "референдумы" и юридически ничтожные решения об аннексии четырех украинских областей. Есть ли смысл в формальном объявлении войны Украине для кремлевской шайки нацистских преступников? Ведь подобное решение никак не повлияет на характер военных действий. Кремль и так ведет их на пределе своих возможностей. Неужели в Кремле надеются на то, что этот шаг напугает Украину и заставит ее прекратить сопротивление? Вряд ли. И не потому, что Путин и его приспешники убедились в стойкости Украины, а потому, что в их извращенной картине мира Украина была и остается несубъектна. Ее вообще нет. Кремль пытается напугать не ее, а Запад. Именно ему он демонстрирует, что готов идти до конца по пути покорения Украины.И что-то мне подсказывает, что кремлевский Гитлер подкрепит эту демонстрацию решимости еще кое-чем. Одна из возможных схем игры нашего выродка может выглядеть примерно так: он заявляет, что действия США фактически означают их участие в войне против РФ. И приводит в полную боевую готовность все российские ядерные силы. И тактические, и стратегические. Осмелюсь предположить, что США и как минимум Великобритания сделают то же самое.И вот на этом фоне предложение о немедленном прекращении огня по фактически существующей линии фронта без предварительных условий может прозвучать более весомо, чем до сих пор. Если же и это не возымеет действия, последует тактический ядерный удар по Украине. По той же правобережной части Херсонской области. Путин вполне может надеяться, что когда с обеих сторон пальцы будут на "красных кнопках", американцы не решатся исполнить свою угрозу и нанести конвенциональный удар по российским силам.Могу лишь повторить свой совет американцам атаковать с воздуха российско-фашистских оккупантов в Украине, не дожидаясь, пока Путин вытащит и положит на стол свою приведенную в полную боевую готовность стратегическую триаду.