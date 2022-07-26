



В войне наметился перелом, дающий реальную надежду на скорое освобождение Херсона.



ВСУ ведут контрнаступательные действия в Херсонской области, подтверждает американский Институт изучения войны в отчете за 24 июля. О переломе и контрнаступлении говорит и советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.



ВСУ повредили три моста, ведущих с левого берега Днепра в Херсон. 24 июля украинские военные нанесли удар по мосту через плотину Новокаховской ГЭС (российские источники сообщили, что удар был нанесен реактивной системой залпового огня HIMARS), а на видео от 23 июля запечатлены пассажирские автомобили, объезжающие воронки от ракет на Антоновском мосту.



Под Высокопольем в окружение попали свыше тысячи российских военных. По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, там "не совсем иловайская ситуация". "Потому что нет разрыва между тем выступлением, где сидит их группировка, с остатками российских сил. Во-вторых, наши там не вполне удачно действуют на самом деле. И испытывают определенную нехватку сил, чтобы полноценно закрыть эту историю. То есть, для того чтобы это стало тактическим окружением, нужно еще побороться", - добавил Арестович.

Оккупанты тем временем спешно готовят "референдумы" для аннексии оккупированных территорий - они намечены на первую половину сентября. 23 июля оккупационные власти Запорожской и Херсонской областей подписали указы о формировании "избиркомов".

Замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский напомнил, что "любые подобные действия юридических последствий иметь не будут". "Этот очередной пример, когда РФ хочет "объять необъятное". Позиция Херсонского облсовета, районных советов, громад - она была ранее официально озвучена в соответствующих обращениях и заявлениях. Но самое главное - это позиция наших людей! Если у кого-то есть по этому поводу сомнения - просто пересмотрите видео с митингов", - сказал Соболевский.

Оккупанты спешат с имитацией плебисцита и возрождают "Беркут". Украинская армия продвигается на Херсонщине. Удары по мостам через Днепр и успешные наступательные действия ВСУ дают надежду на скорое освобождение крупнейшего из захваченных городов https://t.co/rUGQtgX2ug pic.twitter.com/TrsDXPWIJw — Грани.Ру (@GraniTweet) July 26, 2022

Одновременно имитация плебисцита готовится в "ДНР" и "ЛНР". Журналисты "Радио Свобода" опубликовали внутренний документ оккупантов под названием "Стратегия подготовки и проведения референдума о вступлении ДНР в состав Российской Федерации". Из него следует, что сейчас в "ДНР" идет формирование избирательных комиссий и формирование списков избирателей, в том числе через центры выдачи гуманитарной помощи. Запланировано создание "уличных избирательных комиссий", которые будут размещать в палатках, а различать участников будут с помощью "метки избирателя": на указательный палец им нанесут чернила, которые несколько суток не смываются. Это "эффективный способ для стран, где документы, подтверждающие личность, не стандартизированы", отмечают оккупанты. По плану за присоединение к России должны проголосовать 70 процентов избирателей при 70-процентной явке.





Источник: radiosvoboda.org

На оккупированных территориях продолжается террор. Human Rights Watch задокументировала 42 случая насильственных исчезновений и произвольных задержаний в Херсонской и Запорожской областях. Также зафиксированы пытки троих бойцов теробороны, двое из которых умерли.

По данным СБУ, подавлением украинского сопротивления на Херсонщине и запугиванием местных жителей занимается "главное управление МВД Херсонской области", в которое набрали коллаборантов. Оккупанты возродили региональное спецподразделение "Беркут". СБУ утверждает, что собрала установочные данные на каждого коллаборанта, 26 из них сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (часть 7 статьи 111-1 УК Украины). Спецслужба опубликовала имена, фамилии и фотографии некоторых людей из руководящего состава "главка".