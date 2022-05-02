

Восстановление памятника Ленину в Новой Каховке

На оккупированных территориях востока и юга Украины продолжаются террор и депортации. Россияне организованно мародерствуют, вывозят зерно и сельхозтехнику, разоряют музеи. Предпринимаются попытки политического и экономического переустройства захваченных земель - там вводят рубли и готовят "референдумы" о создании новых квазигосударств.

В воскресенье в Мариуполе наконец-то началась эвакуация гражданских лиц, укрывавшихся на заводе "Азовсталь" вместе с украинскими военными. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в Запорожье направилась группа из 100 человек. В первую группу вошли дети, женщины и пожилые люди. 1 мая после обеда журналисты передавали, что более 50 гражданских на автобусах были вывезены во временный центр для перемещенных лиц в селе Безыменное, которое находится под контролем "ДНР".

В понедельник эвакуация продолжается, пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Действуют три точки сбора, где можно присоединиться к эвакуационной колонне.

Договоренности о проведении эвакуации удалось добиться при содействии ООН, Международного комитета Красного Креста и Офиса президента.

Хуже чем гитлеровцы

30 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в марте-апреле российские военные убили вдвое больше жителей города, чем гитлеровцы в 1941-1943 годах.

По словам мэра, захватчики насильно вывезли в Россию более 40 тысяч мариупольцев. 21 апреля российский министр обороны Сергей Шойгу отчитывался перед Владимиром Путиным о том, что из полумиллионного города "эвакуировано 142 тысячи мирных жителей". Понятно, что далеко не все они покинули свои дома добровольно.

В конце марта омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что в Россию из разрушенных украинских городов насильно вывезли 402 тысячи мирных жителей, в том числе 84 тысячи детей.

Правозащитники, собравшиеся в конце апреля на круглый стол в Киеве, заявили, что людей из Украины вывозят в российскую глубинку, на отдаленные территории. Отмечаются факты разделения семей, замены документов детям.

С начала боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей в апреле 2014 года международные наблюдатели, включая ООН, Amnesty International, Human Rights Watch, зафиксировали тысячи похищений проукраински настроенных граждан.

В Крыму похищения крымских татар и противников оккупации - регулярная практика в течение последних восьми лет. То же самое происходит теперь на новых территориях, занятых российскими оккупантами. Так, в Херсонской области захватчики похитили депутата горсовета Новой Каховки, старосту села Змиевка, директора местной школы.

С Херсонщины похищенных местных жителей вывозят в Крым, в СИЗО Симферополя. В Запорожье с начала полномасштабной войны оккупанты похитили 213 гражданских лиц, более 30 представителей власти, а также двоих волонтеров из Великобритании, которые помогали с эвакуационными коридорами. В Киевской области российские военные выкрали по меньшей мере 200 мирных граждан для "обменного фонда".







Продразверстка по-путински

На фоне сообщений российской пропаганды о начале под Мариуполем посевной (нам демонстрируют одинокий тарктор, "не то орошающий, не то удобряющий" поросшее травой поле) Министерство аграрной политики и продовольствия Украины рассказало о краже российскими военными нескольких сотен тысяч тонн зерна из Херсонской, Донецкой и Луганской областей. "Все это напоминает тридцатые годы прошлого века и еще раз показывает подлинное лицо российского агрессора", – заявил министр Николай Сольский.

О "массовом вывозе зерна" сообщил в конце апреля и мэр оккупированного с 26 февраля российскими войсками Мелитополя Иван Федоров. По его словам, есть угроза похищения и будущего урожая.

Фермеры Мелитопольского района сообщают, что российские войска начали скупать зерно по заниженным в два раза ценам. У тех, кто отказывается от такого "сотрудничества", зерно забирают под дулами автоматов.

Стоит отметить, что в прошлом году запасы пшеницы в России достигли максимума за три года.

Еще в начале апреля "власти" Крыма объявили о начале поставок овощей с Херсонщины на полуостров. Российская оккупационная администрация в Крыму утверждает, что "налаженные стабильные поставки" овощей стали возможны благодаря "экономическому сотрудничеству" с Херсонской областью. "Врио министра промышленной политики Крыма" Елена Элекчян сообщила, что на полуострове продано уже 285 тонн сельхозпродукции из Украины.

Как рассказал первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский, в действительности оккупанты просто грабят фермеров, вывозя в Крым овощи и сельскохозяйственную технику. Всеукраинская аграрная рада также сообщает, что россияне присваивают имущество фермерских хозяйств, вывозят продукцию со складов, заставляют сотрудников работать под угрозой физической расправы.

Орки вывозят из Украины краденую сельскохозяйственную технику pic.twitter.com/WwqcUDJ0c8 — Грани.Ру (@GraniTweet) May 1, 2022

Так, фермер Альберт Черепаха рассказал о визите кадыровцев: "Вооруженные люди заявили, что теперь все имущество предприятия принадлежит им. Руководителей подразделений предупредили, что в случае имущественных потерь им отрежут головы. Захватчики дали команду работникам проводить посевную, подготовить заявку на необходимые материалы. Для этого они начали вывозить и продавать продукцию, которая хранится на складах".

Бизнесмен из Мелитополя рассказал CNN, что российские военные похитили в дилерском центре "Агротек" как минимум 27 единиц сельскохозяйственной техники - "все оборудование" бренда John Deere. Сначала военные увезли два комбайна, трактор и сеялку, в течение нескольких последующих недель - все остальное. Общая стоимость похищенной техники составляет 5 миллионов рублей. Часть ее отправили в соседний поселок, другую часть - в Чечню. Проехав с техникой более тысячи километров, оккупанты не смогли продвинуться дальше, так как она была дистанционно заблокирована, по той же причине они не смогли включить комбайны. Последнее известное ее местонахождение, по данным GPS-навигаторов, - поселок Закан-Юрт в 26 километрах от Грозного. Бизнесмен отметил, что "угонщики, кажется, нашли консультантов в России, которые пытаются обойти защиту".





Нашествие варваров

Если золото скифов из мелитопольского музея властям Запорожья удалось спасти, подсунув агрессору муляжи и копии, то многим другим хранилищам ценностей повезло меньше.





Золото скифов в мелитопольском музее



Еще в начале марта оккупанты совершили налет на архитектурный музей-заповедник "Усадьба Попова" в Запорожской области. Директор музея рассказала, что российские военнослужащие разбили оргтехнику и вынесли с территории все, "что можно было взять в руки", включая мраморный унитаз.

Из музея истории Чернобыльской АЭС российские военные украли только телевизоры. Но случается и мародерство по-крупному.

Несколько дней назад стало известно о фактическом разграблении двух музеев в Мариуполе - краеведческого и художественного. Более двух тысяч самых ценных экспонатов, в том числе картины Айвазовского и Куинджи стоимостью несколько миллионов долларов, были похищены и вывезены в Донецк.

Министерство культуры и информационной политики Украины зафиксировало уже около 250 эпизодов преступлений россиян против украинского культурного наследия. В результате военных действий разрушения и повреждения получили 94 объекта культуры. Уничтожено или повреждено 92 религиозных сооружения - православные храмы, протестантские молитвенные дома, мечети, синагоги. Повреждены или разрушены 29 памятников в честь исторических личностей и событий ХІХ – начала ХХІ веков, 19 зданий и комплексов музеев и заповедников, 33 дома культуры, театра и библиотеки.

В Мариуполе из разбомбленной больницы российские оккупанты похитили уцелевшие аппараты искусственной вентиляции легких, которые необходимы тяжелобольным пациентам с коронавирусом, и вывезли их в Россию, сообщил 29 апреля горсовет.

Рублевая зона

Еще один атрибут оккупационного режима - смена валюты. В Мелитополе, находящемся под контролем России уже два месяца, объявили о вводе в обращение с 1 мая российского рубля и начале работы "Сбербанка России". Однако процесс запуска работы "Сбербанка" затормозился: желающих там работать пришлось отправить в Ростов-на-Дону на обучение.

"Энергоатом" сообщает, что оккупанты вводят в оборот рубли в Энергодаре Запорожской области: в городе открылись магазинчики, где за российские деньги можно купить сосиски, колбасу и другие продукты из Крыма, Беларуси и России. Также в городе планируют открыть "Сбербанк России" на базе захваченного отделения украинского "Ощадбанка".

По оценке херсонских коллаборационистов, переходный период для введения рубля на Херсонщине займет до четырех месяцев.

Россияне активно агитируют украинских предпринимателей, чтобы они торговали только крымскими товарами и использовали рубли. Пока выходит слабо: даже в "ЛНР" после пяти лет существования в рублевой зоне вдруг снова разрешили платить гривнами.

В Нацбанке Украины, к слову, регулярно подчеркивают, что выпуск и обращение на территории страны других денежных единиц, а также использование финансовых суррогатов как средства платежа абсолютно незаконны.

Информационная блокада

Еще 30 апреля стали появляться сообщения о проблемах со связью в оккупированных Россией частях Запорожской и Херсонской областей. 1 мая Государственная служба специальной связи Украины сообщила, что мобильная связь и интернет пропали почти во всей Херсонской области и в части Запорожской - в оккупированных Бердянске и Мелитополе. По данным ведомства, причина в обрывах оптоволоконных магистральных линий и отключении от электричества оборудования операторов. Госспецсвязи указывает, что отключение связи - это "не что иное, как очередная попытка оккупанта оставить украинцев без доступа к правдивой информации о ходе войны, которую развязала Россия против Украины, и сделать свою лживую пропаганду безальтернативным источником информации, как это делается в самой России".

Советник главы аннексированного Крыма по информполитике Олег Крючков заявил, что на Херсонщине связь якобы отключила украинская власть, "тем самым демонстративно отказавшись от этих территорий". Он пообещал, что связь вскоре будет восстановлена в российском формате.

Действительно, организация NetBlocks, занимающаяся мониторингом управления интернетом, сообщает, что в Херсоне маршрутизация трафика провайдера Skynet ("Херсонтелеком") после частичного восстановления его работы теперь идет через российских провайдеров - "Ростелеком" и "Миранду", а не через украинскую телекоммуникационную инфраструктуру.





Митинг коммунистов в Мелитополе

"Референдумы"

Россия намерена провести на новых оккупированных территориях псевдореферендумы по образцу состоявшихся в ОРДЛО в 2014 году.

Уже почти месяц идут разговоры о "народном референдуме" в Херсонской области. Но 25 апреля в МИДе России сообщили, что вообще ничего "не слышали о подготовке референдума". Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина в случае проведения "референдума" о создании "Херсонской народной республики" прекратит переговоры с Россией. И пока оккупанты медлят с "референдумом" на Херсонщине.

В городе с начала оккупации регулярно проходили антироссийские митинги, военные их жестоко разгоняли.

Під час розгону проукраїнського мітингу у Херсоні постраждало двоє людей — повідомила директорка облцентру екстреної допомоги Інесса Чамлай.



Відео: Олександр Могильніков pic.twitter.com/y3CAB3dXUj — hromadske (@HromadskeUA) April 27, 2022

Проект "Южной Руси"

Украинским журналистам удалось пролить свет и на долгосрочные планы захватчиков. Как говорится в расследовании украинской службы "Радио Свобода", Кремль рассматривает сценарий организации на территориях, захваченных после 24 февраля, нового квазигосударства под названием "Южная Русь".

Планы по созданию такого государства изложены в документе под названием "Манифест Южнорусского Народного Собора". Его авторы заявляют, что государство Украина после свержения "законно избранного президента" в 2014 году "утратило легитимность в границах УССР" и "в ответ на террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины" "Южнорусский Народный Собор" объявляет о решении взять власть в свои руки и путем очередного "референдума" учредить "новое государство Южная Русь" - как "наследницу Киевско-Новгородской Руси с Ильей Муромцем и Александром Невским", наследницу Запорожской Сечи, наследницу "Новороссии, созданной Екатериной Великой", а заодно и правопреемницу УССР.

В тексте, сочиненном функционерами "Единой России", русский язык противопоставляется украинскому "наречью".

Российская политика на юге и востоке Украины до боли напоминает нацистский план "Ост". В случае победы Гитлера жителей СССР ждало физическое истребление больших масс населения, сокращение населения путем организации искусственного голода, уменьшение его численности в результате ликвидации медицинского и санитарного обслуживания, истребление культурных традиций народов и низведение образования до низшего уровня, массовые депортации в Сибирь.