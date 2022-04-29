Французский политолог Николя Тензер, один из немногих экспертов, жестко критиковавших политику умиротворения агрессора, побывал в Украине с делегацией парламентариев и убедился в том, что эта страна в свой самый страшный час может служить примером для членов Евросоюза. Оригинал статьи публикует издание Desk Russie.

Бывают путешествия в будущее - в края, где нам открывается тот тип вдохновения, который дома нам неведом, где выковывается некая матрица, дающая новое направление размышлениям и планам касательно наших обществ. Именно такой была моя короткая поездка в Украину с 20 по 22 апреля. Там я не только услышал из первых уст о зверствах, которые не вмещаются в сознании и разрывают душу, но и обнаружил что-то вроде лаборатории для демократии, и это может дать нам импульс на долгие годы вперед.

Парадокс очевиден: Украина переживает в настоящем величайшую беду - преступную войну российского режима, направленную на физическое уничтожение страны и украинского народа, и одновременно вся нация устремлена в будущее. Беседуя с мэрами Львова, Киева и Бучи, города-мученика, - Андреем Садовым, Виталием Кличко и Анатолием Федоруком, - мы открыли для себя людей не только невероятно мужественных и сильных духом, но и полностью нацеленных на будущее. Не ждите от них жалоб и упреков, даже если они, с полным на то основанием, ждут от западных стран более твердой поддержки Украины, чтобы она смогла прогнать российские войска. Зато вы услышите от этих людей о разработке многочисленных проектов для свободной и европейской Украины.



Автор в Буче. В центре - мэр Анатолий Федорук.

В Буче, где сотни украинцев были преднамеренно убиты российскими войсками, мы с членами делегации евродепутатов и французских сенаторов вместе с детьми этого города посадили деревья, на которых уже начинали распускаться почки. Зима не будет вечной.

В своем выступлении мэр Бучи сказал две важные вещи. Во-первых, необходимо передать следующим поколениям память о совершенных здесь преступлениях. То, что Рене Шар называл кровавой нитью, связующей прошлое с будущим, - базовое условие для формирования свободного сообщества граждан, осознающих свой долг.

Во-вторых, мэр отметил, что сегодняшние сражения и проекты украинского будущего - это наш долг перед детьми, чья взрослая жизнь должна пройти в свободном обществе, основанном на ценностях и правилах, - это и есть суть Европы. Война делает будущее более актуальным.

Неверно было бы думать, что Европу в Украине "ждут" или "зовут. Украинские чиновники, с которыми мы встречались, не просят подарков, даже если надеются на европейскую поддержку. Они уже строят Европу. Для тех, кто, как и я, бывал в Украине в последние пятнадцать лет, проделанная работа очень заметна. Сейчас, в условиях войны, в стране есть электричество и телефонная связь; ходят поезда; вода течет по трубам; страна обеспечена продовольствием и другими товарами; на автозаправках нет очередей. Во Львове, которому пришлось столкнуться с наплывом беженцев, их кормят и размещают.

Все свидетельства и исследования сходятся в одном: российскому бардаку, последствия которого мы вновь увидели в ходе нынешнего военного наступления, с украинской стороны противопоставлена четкая организация. Государство продолжает выполнять свои функции; на местные власти, в основном муниципалитеты, чьи полномочия были расширены с 2014 года и еще сильнее - после введения военного положения, легла основная нагрузка по обеспечению безопасности и снабжения. Государственные институты, муниципалитеты и НКО работают рука об руку. Можно также упомянуть передовые возможности украинских служб в области противодействия кибератакам и замечательную работу логистических структур, позволяющих доставлять гуманитарные грузы и оружие в зоны боевых действий. На момент написания этой статьи Мариуполь все еще не пал, вопреки заявлениям российских властей.

В целом эта война показывает, что Украина была подготовлена к тяжелому и длительному конфликту, хотя еще за несколько дней до 24 февраля 2022 года она, похоже, его не ожидала. Война усилила потенциал Украины, опирающейся на необычайную силу национального единства. После окончания войны европейские страны, включая их центральные и местные органы власти, должны будут обратиться к опыту Украины, чтобы извлечь уроки для себя. Украина будет не нацией, которой помогают, - хотя ей, конечно, понадобится план Маршалла для восстановления, - а движущей силой и образцом.

Вместе с мэром Киева мы открыли пока еще виртуальную площадку "Мы Европа" для интеллектуального и практического диалога между европейскими народами. Там нам предстоит многому научиться - параллельно с той административной работой, которая ожидает Украину в ближайшие годы в процессе интеграции в ЕС. Конечно, за пролитую кровь мы обязаны немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата. Любое промедление не только неприлично и постыдно - это было бы проявлением стратегической слепоты. Но речь вовсе не идет о подарке или каком-то одолжении другу, попавшему в беду. Это станет огромным приобретением для Европейского Союза как в экономическом и политическом плане, так и в плане безопасности.

Без Украины Европа будет беднее, будет менее защищенной. Без Украины Европа разорвет свои связи с будущим. Наконец, без Украины она окончательно лишит себя той части памяти, которая должна ее вдохновлять и оплодотворять. Это не просто слова, а осязаемая реальность, если посмотреть на движение некоторых европейских стран по пути уничтожения собственной исторической памяти. В то время как во многих странах Европейского Союза узы солидарности ослабевают и размываются, украинское общество день за днем показывает, что значит солидарность. Украинцы также показывают, что эта солидарность между людьми не противопоставлена силе государства, а скорее поддерживает и укрепляет ее.

Часто говорят, и справедливо, что именно эту модель свободы и успеха хочет разрушить путинский режим. Этот образ и вправду полностью противоположен тому, что собой представляет путинский режим и что он сделал со своим народом. Он ведет войну с Европой, со всеми нами, но при этом хочет непременно уничтожить в Украине ее европейский успех. Символ Майдана для него невыносим не только потому, что Украина совершила политическую революцию, но и потому, что это была революция внутри украинского общества.

Война - это реальность, она принесла уже десятки тысяч жертв, и сколько их будет завтра, если мы не вмешаемся? Совершая массовые убийства, российское государство еще и депортировало более 500 тысяч украинцев, включая многочисленных детей, что вполне может быть квалифицировано как преступление геноцида согласно Конвенции 1948 года. Путин теперь настроен на долгую войну, и мы прекрасно понимаем его цель: не дать Украине развиваться, возвращаться к жизни. Он стремится сорвать ее европейские планы.

Путин надеется, что в один прекрасный день на Западе махнут рукой на Донбасс и Крым, начнут искать урегулирования, нащупывать пути для мирных переговоров и откажутся от своего обещания защитить суверенитет и территориальную целостность Украины. И все прекрасно знают, что это будет означать, в том числе для жителей Донбасса: еще больше бессудных расправ, больше пыток, больше всевозможных бесчинств.

Мы слышим сладкую музычку пропагандистов: они уговаривают нас пойти на уступки якобы для спасения жизней. Украинцы об этом и слышать не хотят. Единственный способ спасти жизни - положить конец присутствию российских войск на украинской земле. Перед лицом путинской войны именно это должно быть нашей общей военной целью, целью украинцев и Европы.