Європа - це Україна
От редакции
Украина обязательно войдет в Евросоюз, но сначала ей надо отбиться. Вчера объявлено о поставках летального оружия по линии ЕС на полмиллиарда евро - такого еще не было в истории объединенной Европы. Российский Центробанк, российские самолеты и российские пропагандистские медиа отныне под запретом в Евросоюзе.
Лейтмотив выступлений политиков и комментариев в европейской прессе: Украина сражается за нас. Если не остановить Путина сейчас, он полезет в страны Балтии, а потом и дальше. Нужно дать отпор агрессору всеми средствами, кроме отправки войск в Украину. Символические санкции и имитация "диалога" с Россией остаются в прошлом. Мы вступаем в войну, которая продлится долго. Мы готовы к жертвам и лишениям. Для Европы это вопрос выживания.
Европейским гражданам предстоит осознать масштаб угрозы и необходимость мобилизации. Пока украинцы сражаются на переднем крае, остальной Европе придется затянуть пояса - все для фронта, все для победы.
За два дня почти выполнена санкционная программа-максимум. Остается только отозвать послов и принять самое трудное решение - об отказе от российских энергоресурсов. "Это Западу обойдется очень дорого, но эту цену придется заплатить за годы потакания путинскому режиму. Сейчас необходимо принять все меры, которые могли бы обеспечить Европу энергоносителями в условиях введения нефтяного и газового эмбарго в отношении России", - пишет Гарри Каспаров - один из тех "алармистов", от которых годами отмахивались на Западе.
Двадцать лет эти "упертые русофобы" объясняли, что засевший в Кремле массовый убийца нацелен не просто на удержание "зоны влияния", а на тотальное уничтожение, что путинская циничная ложь разъедает свободный мир изнутри, что война уже давно пришла в Европу, что бизнес с агрессором не перевоспитает его, а только укрепит и раззадорит.
Близорукость, легкомыслие, трусость, подлость и жажда наживы - главным их символом навсегда останется многокилометровая подводная громада "Северного потока - 2". Теперь Олаф Шольц объявляет об историческом повороте, депутаты Бундестага устраивают десятиминутную овацию послу Украины, берлинские улицы заполняет огромная толпа с жовто-блакитными флагами.
В 2018 году "Грани" запустили в Фейсбуке группу "Похищение Европы": три тысячи участников из разных европейских стран с ужасом фиксировали путинскую злокозненную активность в ЕС. Сегодня похищенная Европа возвращается к самой себе. Вспоминает, почему и зачем началось строительство общего дома. Европейскому интеллектуальному классу еще предстоит осмыслить, в какой момент "никогда снова" дало фатальный сбой, как стал возможным этот чудовищный римейк и почему мы все теперь живем по закону Годвина.
Многотысячные акции солидарности, прием беженцев, отправка добровольцев на украинский фронт - Европа обретает свою идентичность в противостоянии путинской угрозе. Евросоюз за последние два дня изменился сильнее, чем за последние 20 лет. Евросоюз, который интегрирует Украину, - это новая, воюющая Европа. В этом смысле Евросоюз вступает в Украину, а не наоборот.
Владимир Зеленский, президент УкраиныВ Украине решается судьба Европы: если Путин не получит достойного отпора сейчас, он пойдет дальше.
Вторжение России в Украину - это не просто вторжение, это начало войны против Европы. Против единства Европы. Против базовых прав человека. Против всех правил сосуществования на континенте. Против того, что европейские государства отказываются разделять границы силой.
Уже второй день города Украины подвергаются ракетно-бомбовым ударам. Танковые колонны и авианалеты максимально похожи на то, что Европа уже давно видела - во время Второй мировой войны - и о чем говорила "никогда снова". Но вот это! Снова есть. Теперь. В 2022 году. Спустя 75 лет после завершения Второй мировой войны.
Уверен, вы это видите, вся Европа. Но мы не видим, что вы собираетесь с этим делать. Как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам в Украине?
Алексей Резников, министр обороны УкраиныВчера произошел настоящий поворот. Война стала европейской. Ее наконец-то так осознали.
Уже сейчас пол-Европы собирает, упаковывает, везет нам оружие и средства бронезащиты. Круг государств, оказывающих реальную помощь, значительно увеличился. Увеличились ее масштабы.
Европа уже предоставила временное убежище десяткам тысяч тех, кого мы хотим сохранить больше всего, - наших малышей и мам. Без всяких формальностей. Как своим. Сейчас на западе у нас нет границы. Но поддержка есть и на юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой.
Все это - заслуга наших защитников и защитниц всего украинского народа. Который отказался повиноваться взбесившемуся тирану. И который обязательно победит.
https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/357346069735084
Урсула фон дер Ляйен, председатель ЕврокомиссииЛидерство президента Зеленского, его храбрость и стойкость украинского народа - выдающиеся и впечатляющие. Они служат источником вдохновения для всех нас. Мы принимаем бегущих от путинских бомб украинцев с распростертыми объятиями. Я горжусь теплым приемом, который им оказывают европейцы.
Мы мобилизуем все усилия и каждый евро, чтобы поддержать наши восточные государства-члены, принимать и заботиться об этих беженцах. Мы сделаем это в полной солидарности.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_en
Олаф Шольц, федеральный кацлер ГерманииМы переживаем смену эпох, которая означает, что мир после нее не будет прежним. Ключевой вопрос: сможет ли сила победить право, позволим ли мы Путину повернуть стрелки часов вспять и вернуться в XIX век, к борьбе между державами - или сможем разжигателей войны, подобных Путину? Значит, требуется, чтобы мы вернули себе силу.
...Путин желает возродить Российскую империю. Он хочет по собственному усмотрению изменить баланс в Европе. И не боится применять военную силу. Сегодня мы наблюдаем это в Украине. Потому мы должны спросить себя: на что способна путинская Россия? И чем должны обладать мы, чтобы противостоять этой угрозе - сегодня или в будущем? Ясно, что мы должны куда больше инвестировать в безопасность нашей страны, ради того чтобы защитить нашу свободу и нашу демократию. Это то, что требует большого общенационального напряжения сил.
https://meduza.io/feature/2022/02/27/putin-a-ne-russkiy-narod-vybral-voynu
Лиз Трасс, министр иностранных дел ВеликобританииЭтот затянувшийся конфликт касается свободы и демократии в Европе. Если мы не остановим Путина в Украине, то под угрозой окажутся и другие - страны Балтии, Польша, Молдова, и это может закончиться конфликтом с НАТО.
https://news.sky.com/story/ukraine-conflict-could-last-years-and-uk-needs-to-be-prepared-for-a-very-long-haul-says-foreign-secretary-liz-truss-12553040
Николя Тензер, французский политологДа, это наша война. Мы на войне. Франция на войне. Просто потому, что с этим нападением на Украину, абсолютно предсказуемым и предсказанным давно, на кону оказалось выживание европейского континента, наших базовых ценностей - свободы, достоинства, права. И абсолютно ясно, что Путин не просто хочет стереть с карты Украину и даже украинцев... Беларусь в глазах Путина тоже не имеет права на существование. Речь идет о самом существовании свободных народов. И если мы это позволим, согласимся с этим, не применим необходимую силу - как далеко зайдет Путин? Он может пойти гораздо дальше.
Санкций недостаточно. Если мы собираемся действительно спасти Украину, необходимо военное вмешательство. Необязательно посылать войска, но как минимум нужно обеспечить Украину средствами ПВО, разведданными, средствами электронной войны с оккупантом... Если мы не предпримем военных мер, мы стимулируем дальнейшую агрессию Путина в отношении стран Европы, в том числе стран ЕС и НАТО.
Сергей Пархоменко, журналист, общественный деятельВопросы со всех сторон: "а может такое быть, что российские войска займут Киев и все на этом кончится?".
Что займут - может. Но вот насчет "все кончится" - это нет.
Ничего не кончится в Украине, где люди из состояния граждан свободной страны перейдут в статус "жителей оккупированной территории". И будут поступать по отношению к оккупантам так, как порабощенное население поступает обычно.
Но важно еще вот что: ничего не кончится в Европе. Потому что теперь возникает ряд следующих вопросов.
А почему существует Литва?
А Польша?
А почему наша Нарва оказалась вдруг в какой-то неизвестно откуда взявшейся другой стране? По какому праву? И кто им там позволил переименовывать в Таллин нашу исконную, дорогую каждому русскому сердцу Колывань?
От них от всех тоже “исходит большая угроза безопасности россиян”.
Ну, и они "детища похабного Брестского мира. Их тоже Владимир Ильич Ленин учредил". Надо это исправить. Что, нет? Как это нет? Мы сказали, что да - значит, так и есть. Вот и Военно-историческое общество подтверждает, и у нас все документы есть.
А потом - "Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий..."
А если кто-нибудь попытается "помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты".
Люди в Европе и их политики медленно и постепенно начинают сегодня, глядя на хронику атаки на Киев, понимать, что же это там - в далекой и неинтересной им Украине - происходит в действительности. И с каждым днем будут понимать все яснее. А там однажды и поймут.
https://www.facebook.com/serguei.parkhomenko/posts/10226404558209732
Андрей Пионтковский, публицистУкраинцы самоотверженно сражаются прежде всего за свою свободу, но своими телами они защищают Запад от ядерного маньяка, а Запад не может даже согласовать отключение сраного SWIFTа. Между позором и Санкциями на сегодняшний день он выбирает позор.
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1496927689114017799
Путин непрерывно трясет своей ядерной елдой. США в ответ каждый день повторяют. что не будут воевать в Украине. Но уж обязательно будут драться за каждый дюйм Article5 territory. Но если Украина падет, ядерный маньяк обязательно придет в Балтию. Может быть, не стоит дожидаться.
Эдвард Лукас, британский журналист и политикНаши лидеры должны начать объяснять [людям] прямо сейчас, что мы ведем экзистенциальную борьбу - за выживание нашей демократии, свободы и безопасности. Если мы не начнем сейчас, будет слишком поздно. Уже очень-очень поздно! Украинцы умирают прямо сейчас, чтобы у нас было время в запасе. Но если Путин победит в Украине и мы его не остановим... абсолютно ясно, что он захочет убрать натовские войска из всей Восточной Европы. А это означает войну. Мы должны сказать русским: если вы попытаетесь сделать в странах Балтии то, что сейчас пытаетесь делать в Украине, вы встретитесь со всей мощью западного альянса. Сейчас мы этого не собираемся делать, мы говорим - это сработала сигнализация... Сейчас нужно как можно быстрее развертывать в странах Балтии силы быстрого реагирования, проводить крупные натовские учения - чтобы показать русским серьезность наших намерений защищать наших балтийских союзников.
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Изоляция фашистской России очень важна, но сама по себе она уже не остановит зарвавшегося нового Гитлера. Призывы к миру потеряли смысл. Цель цивилизованного мира сегодня - нанесение военного поражения путинскому режиму и его ликвидация, пишет Александр Скобов.
Заявление Форума свободной России
Мы не просто поддерживаем свободную Украину и борцов за свободную Беларусь - мы желаем им полной и безоговорочной победы над путинской Россией и лукашистской Беларусью. Угроза миру исходит не от одного Путина и его подручных, а от всей страны. Целью по отношению к путинской России должно быть то, что ее главарь лицемерно провозгласил по отношению к Украине: демилитаризация и денацификация.