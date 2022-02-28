От редакции

Украина обязательно войдет в Евросоюз, но сначала ей надо отбиться. Вчера объявлено о поставках летального оружия по линии ЕС на полмиллиарда евро - такого еще не было в истории объединенной Европы. Российский Центробанк, российские самолеты и российские пропагандистские медиа отныне под запретом в Евросоюзе.

Лейтмотив выступлений политиков и комментариев в европейской прессе: Украина сражается за нас. Если не остановить Путина сейчас, он полезет в страны Балтии, а потом и дальше. Нужно дать отпор агрессору всеми средствами, кроме отправки войск в Украину. Символические санкции и имитация "диалога" с Россией остаются в прошлом. Мы вступаем в войну, которая продлится долго. Мы готовы к жертвам и лишениям. Для Европы это вопрос выживания.

Европейским гражданам предстоит осознать масштаб угрозы и необходимость мобилизации. Пока украинцы сражаются на переднем крае, остальной Европе придется затянуть пояса - все для фронта, все для победы.

За два дня почти выполнена санкционная программа-максимум. Остается только отозвать послов и принять самое трудное решение - об отказе от российских энергоресурсов. "Это Западу обойдется очень дорого, но эту цену придется заплатить за годы потакания путинскому режиму. Сейчас необходимо принять все меры, которые могли бы обеспечить Европу энергоносителями в условиях введения нефтяного и газового эмбарго в отношении России", - пишет Гарри Каспаров - один из тех "алармистов", от которых годами отмахивались на Западе.

Двадцать лет эти "упертые русофобы" объясняли, что засевший в Кремле массовый убийца нацелен не просто на удержание "зоны влияния", а на тотальное уничтожение, что путинская циничная ложь разъедает свободный мир изнутри, что война уже давно пришла в Европу, что бизнес с агрессором не перевоспитает его, а только укрепит и раззадорит.

Близорукость, легкомыслие, трусость, подлость и жажда наживы - главным их символом навсегда останется многокилометровая подводная громада "Северного потока - 2". Теперь Олаф Шольц объявляет об историческом повороте, депутаты Бундестага устраивают десятиминутную овацию послу Украины, берлинские улицы заполняет огромная толпа с жовто-блакитными флагами.

В 2018 году "Грани" запустили в Фейсбуке группу "Похищение Европы": три тысячи участников из разных европейских стран с ужасом фиксировали путинскую злокозненную активность в ЕС. Сегодня похищенная Европа возвращается к самой себе. Вспоминает, почему и зачем началось строительство общего дома. Европейскому интеллектуальному классу еще предстоит осмыслить, в какой момент "никогда снова" дало фатальный сбой, как стал возможным этот чудовищный римейк и почему мы все теперь живем по закону Годвина.

Многотысячные акции солидарности, прием беженцев, отправка добровольцев на украинский фронт - Европа обретает свою идентичность в противостоянии путинской угрозе. Евросоюз за последние два дня изменился сильнее, чем за последние 20 лет. Евросоюз, который интегрирует Украину, - это новая, воюющая Европа. В этом смысле Евросоюз вступает в Украину, а не наоборот.