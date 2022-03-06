

В захваченном Херсоне. Кадр видео

В небольшом городке на Черкасчине, где я живу, война чувствуется только на бытовом уровне. Опустевшие улицы. Полупустые полки магазинов. Здоровые мужики в камуфляже и с желтыми ленточками - бойцы Теробороны - напротив горсовета. Время от времени сирены воздушной тревоги, означающие, что где-то выпустили ракету, - хотя к нам еще ни одна не прилетела (кроме пары ракет в первое утро войны). По сравнению с тем, что творится где-нибудь в Харькове, Киеве или Николаеве, практически мирная жизнь.

Украина выстояла и сумела дать сдачи, к удивлению не только врагов, но и друзей. С врагами, собственно, все ясно. Они создали себе фантастический образ "русской" Украины, порабощенной кучкой "нацистов-бендеровцев", транслировали этот образ населению через Останкино, сами же напитывались собственной пропагандой и наконец пошли воевать на эту пропагандистскую Украину, где сопротивляться им будут только "нацистские батальоны" (как ни удивительно, они реально верят в "нацистские батальоны"), а все население, включая товарищей генералов и офицеров ВСУ, будет встречать их цветами.

В то же время на Западе эксперты сравнивали потенциал двух армий и никаких надежд на ВСУ не возлагали. На политическое же руководство Украины, казалось, без слез и взглянуть невозможно.

Реальность посрамила всех. Украина вновь показала себя настоящей Украиной. Украина не зря славянская страна, середины она не знает: то пребывает в ничтожестве, то являет чудеса, кажущиеся невероятными. Желающих записаться в территориальную оборону и взять в руки оружие оказалось гораздо больше, чем мест в теробороне и, кажется, даже оружия. Говорят в Киеве были попытки устроиться на фронт за взятку. О привычной уже самоорганизации украинского общества, волонтерском движении нечего и говорить. В Херсоне, донецких и луганских городоках, на том самом "русском Юго-Востоке", который уже восемь лет рвутся "освобождать", жители с украинскими флагами выходят перед техникой и вооруженными российскими военными. ВСУ, подкрепленные территориальной обороной, сражаются храбро и умело, президент держится в высшей степени достойно, непобедимая и легендарная остановлена и вынужденно перешла от режима "спецоперация" к режиму "массовая бойня с терроризацией мирного населения и военными преступлениями" - ничего иного современная российская армия не умеет.

Мы переживаем эпические дни, которые войдут во все учебники украинской и мировой истории. И один из первых результатов их заключается в том, что сегодня окончательно выковалась и созрела украинская нация, а второй - в том, что закатилась звезда нации русской.

Каким образом Россия сумела родить из себя безумного маньяка, патологического убийцу и садиста, уголовника в самом буквальном смысле слова - родить, вручить ему абсолютную политическую власть и дать карт-бланш на любые авантюры и преступления, которые в конце концов поставили не только его лично, а и всю страну, весь народ, даже всю ее многовековую культуру вне закона в мире? Когда дым уляжется и эмоции утихнут, это будут разбирать так же серьезно и вдумчиво, как разбирали аналогичный вопрос про немецкую нацию и ее лидера.

Несомненно, этот человек, будучи каким-то дьявольским соединением всех возможных пороков без единой не то что добродетели, а просто человеческой черты (даже у Гитлера можно найти что-то человеческое - но не у него!), оказался удивительно созвучен тому, что условно можно назвать "национальной душой", в том смысле, что его личные комплексы маленького, злобного, мстительного, обделенного в детстве человечка срезонировали с комплексами коллективного бессознательного. Поколения чекистов, вертухаев, гопников, урок произвели наконец конденсат чистого Зла, каким мы видим сейчас этого человека и это общество, в котором он оказался возможен.

Теперь уже ничего невозможно откатить назад и поправить. Россия сама себя назначила на роль главного врага человечества и в этой роли утверждена. На наших глазах стремительно разворачивается самоубийство целой цивилизации - и остается только молиться, чтобы она не утащила за собой всю планету в ядерном огне.