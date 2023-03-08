О блокировках  |  Доступное в России зеркало Граней: https://grani2.appspot.com/Politics/World/Europe/Georgia/m.287417.html
Также: Грузия, Общество, Россия, Европа, Политика, Мир

статья Грузия: "Путин - хуйло"

08.03.2023

Мощные протесты в Тбилиси против закона об иноагентах проходят под антироссийскими лозунгами. Манифестацию у здания парламента разгоняли водометами и слезоточивым газом, среди протестующих есть пострадавшие. Кадры с женщиной, размахивающей европейским флагом в Тбилиси перед строем спецназа, облетели весь мир.



По данным грузинского МВД, вечером 7 марта на акции протеста были задержаны 66 человек. Им вменили статьи о сопротивлении полиции (статья 173 КоАП Грузии) и о мелком хулиганстве (статья 166). Также возбуждено дело по двум статьям УК - 353(1) (нападение на полицейского) и 187 (повреждение или уничтожение вещи). По утверждению МВД, пострадали 50 силовиков.

Протестующие пытались прорваться во двор парламента, бросали коктейли Молотова, кидали в парламент камни и другие предметы; полицейские применяли против них слезоточивый газ, перцовый спрей, светошумовые гранаты.

Парламент Грузии во вторник принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния" 76 голосами против 13.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила в поддержку протестующих. "Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию. Грузию, которая видит свое будущее в Европе и не позволит никому отнять это будущее. Это будущее принадлежит нашим следующим поколениям, нам всем... Никто не имеет права расставлять ловушки. Этот закон, который никому не был нужен... это что-то продиктованное Москвой". По словам президента, она намерена наложить вето на законопроект. Впрочем, парламент, в котором у "Грузинской мечты" большинство, может преодолеть президентское вето.

Законопроект внесли в парламент Грузии депутаты из "Грузинской мечты", создавшие движение "Сила народа".

  • Согласно законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", в качестве "агентов иностранного влияния" должны будут зарегистрироваться СМИ и НКО, более 20 процентов годового дохода которых составляет зарубежное финансирование. Такие организации должны будут ежегодно подавать финансовую декларацию. За уклонение от регистрации в качестве "иноагента" или за подачу декларации не в установленные сроки депутаты предлагают штраф - 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).

  • Наряду с законопроектом "О прозрачности иностранного влияния" депутаты "Силы народа" внесли в парламент еще один - "О регистрации иностранных агентов". Согласно этому документу, статус "агента" могут получить любые физические или юридические лица, получающие иностранное финансирование, а не только НКО и СМИ. Как утверждают инициаторв второго законопроекта, это перевод аналогичного американского закона. Альтернативный закон предусматривает уголовную ответственность для задержку с регистрацией в качестве "иноагента" или отказ от нее: до 5 лет лишения свободы для физических лиц и штраф - для юридических.

    После принятия законопроектов в первом чтении их направят на изучение в Венецианскую комиссию Совета Европы.

  • Против принятия закона об "иностранных агентов" выступили грузинские НКО и журналисты, представители ЕС и США. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал принятие закона в первом чтении "очень плохим событием для Грузии и ее народа". "Закон в его нынешнем виде окажет жалящее воздействие на гражданское общество и средства массовой информации, и будет иметь негативные последствия для многих грузин, получающих пользу от их работы. Этот закон не соответствует ценностям и стандартам ЕС. Это противоречит заявленной цели Грузии по вступлению в Евросоюз, которую поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии. Его окончательное принятие окажет серьезное влияние на наши отношения, - заявил дипломат. - ЕС призывает Грузию выполнить свои обещания и содействовать демократии, верховенству закона и защите прав человека и напоминает ей о праве людей на мирный протест".
Оставить комментарий Обсудить
08.03.2023
статья Статьи по теме
Митинг за евроинтеграцию в Тбилиси Кадр видео

Крушение и надежда

21.06.2022

В Тбилиси прошла гигантская манифестация за интеграцию в ЕС. На этой неделе Украина и Молдова станут кандидатами, а Грузии пока отказано. При Бидзине Иванишвили страна свернула с европейского пути, но у нее все впереди.

новость Новости по теме
14.12.2022 Европарламент призвал освободить Саакашвили и ввести санкции против Иванишвили →
25.02.2022 В Грузии протестующие требуют отставки премьера из-за позиции по Украине →

Погода
Москва

влажность:

давление:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах