Грузия: "Путин - хуйло"
Мощные протесты в Тбилиси против закона об иноагентах проходят под антироссийскими лозунгами. Манифестацию у здания парламента разгоняли водометами и слезоточивым газом, среди протестующих есть пострадавшие. Кадры с женщиной, размахивающей европейским флагом в Тбилиси перед строем спецназа, облетели весь мир.
Протест против "русского" закона об иноагентах, который протаскивает "Грузинская мечта", - это борьба за будущее страны и один из фронтов глобального противостоянии западной демократии и кремлевского террора pic.twitter.com/Ledwn8lf8a— Грани.Ру (@GraniTweet) March 8, 2023
По данным грузинского МВД, вечером 7 марта на акции протеста были задержаны 66 человек. Им вменили статьи о сопротивлении полиции (статья 173 КоАП Грузии) и о мелком хулиганстве (статья 166). Также возбуждено дело по двум статьям УК - 353(1) (нападение на полицейского) и 187 (повреждение или уничтожение вещи). По утверждению МВД, пострадали 50 силовиков.
Протестующие пытались прорваться во двор парламента, бросали коктейли Молотова, кидали в парламент камни и другие предметы; полицейские применяли против них слезоточивый газ, перцовый спрей, светошумовые гранаты.
Парламент Грузии во вторник принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния" 76 голосами против 13.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила в поддержку протестующих. "Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию. Грузию, которая видит свое будущее в Европе и не позволит никому отнять это будущее. Это будущее принадлежит нашим следующим поколениям, нам всем... Никто не имеет права расставлять ловушки. Этот закон, который никому не был нужен... это что-то продиктованное Москвой". По словам президента, она намерена наложить вето на законопроект. Впрочем, парламент, в котором у "Грузинской мечты" большинство, может преодолеть президентское вето.
Законопроект внесли в парламент Грузии депутаты из "Грузинской мечты", создавшие движение "Сила народа".
- Согласно законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", в качестве "агентов иностранного влияния" должны будут зарегистрироваться СМИ и НКО, более 20 процентов годового дохода которых составляет зарубежное финансирование. Такие организации должны будут ежегодно подавать финансовую декларацию. За уклонение от регистрации в качестве "иноагента" или за подачу декларации не в установленные сроки депутаты предлагают штраф - 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
- Наряду с законопроектом "О прозрачности иностранного влияния" депутаты "Силы народа" внесли в парламент еще один - "О регистрации иностранных агентов". Согласно этому документу, статус "агента" могут получить любые физические или юридические лица, получающие иностранное финансирование, а не только НКО и СМИ. Как утверждают инициаторв второго законопроекта, это перевод аналогичного американского закона. Альтернативный закон предусматривает уголовную ответственность для задержку с регистрацией в качестве "иноагента" или отказ от нее: до 5 лет лишения свободы для физических лиц и штраф - для юридических.
После принятия законопроектов в первом чтении их направят на изучение в Венецианскую комиссию Совета Европы.
- Против принятия закона об "иностранных агентов" выступили грузинские НКО и журналисты, представители ЕС и США. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал принятие закона в первом чтении "очень плохим событием для Грузии и ее народа". "Закон в его нынешнем виде окажет жалящее воздействие на гражданское общество и средства массовой информации, и будет иметь негативные последствия для многих грузин, получающих пользу от их работы. Этот закон не соответствует ценностям и стандартам ЕС. Это противоречит заявленной цели Грузии по вступлению в Евросоюз, которую поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии. Его окончательное принятие окажет серьезное влияние на наши отношения, - заявил дипломат. - ЕС призывает Грузию выполнить свои обещания и содействовать демократии, верховенству закона и защите прав человека и напоминает ей о праве людей на мирный протест".
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