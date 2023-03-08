Мощные протесты в Тбилиси против закона об иноагентах проходят под антироссийскими лозунгами. Манифестацию у здания парламента разгоняли водометами и слезоточивым газом, среди протестующих есть пострадавшие. Кадры с женщиной, размахивающей европейским флагом в Тбилиси перед строем спецназа, облетели весь мир.





Протест против "русского" закона об иноагентах, который протаскивает "Грузинская мечта", - это борьба за будущее страны и один из фронтов глобального противостоянии западной демократии и кремлевского террора pic.twitter.com/Ledwn8lf8a — Грани.Ру (@GraniTweet) March 8, 2023

Согласно законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", в качестве "агентов иностранного влияния" должны будут зарегистрироваться СМИ и НКО, более 20 процентов годового дохода которых составляет зарубежное финансирование. Такие организации должны будут ежегодно подавать финансовую декларацию. За уклонение от регистрации в качестве "иноагента" или за подачу декларации не в установленные сроки депутаты предлагают штраф - 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).





Наряду с законопроектом "О прозрачности иностранного влияния" депутаты "Силы народа" внесли в парламент еще один - "О регистрации иностранных агентов". Согласно этому документу, статус "агента" могут получить любые физические или юридические лица, получающие иностранное финансирование, а не только НКО и СМИ. Как утверждают инициаторв второго законопроекта, это перевод аналогичного американского закона. Альтернативный закон предусматривает уголовную ответственность для задержку с регистрацией в качестве "иноагента" или отказ от нее: до 5 лет лишения свободы для физических лиц и штраф - для юридических.



После принятия законопроектов в первом чтении их направят на изучение в Венецианскую комиссию Совета Европы.





После принятия законопроектов в первом чтении их направят на изучение в Венецианскую комиссию Совета Европы. Против принятия закона об "иностранных агентов" выступили грузинские НКО и журналисты, представители ЕС и США. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал принятие закона в первом чтении "очень плохим событием для Грузии и ее народа". "Закон в его нынешнем виде окажет жалящее воздействие на гражданское общество и средства массовой информации, и будет иметь негативные последствия для многих грузин, получающих пользу от их работы. Этот закон не соответствует ценностям и стандартам ЕС. Это противоречит заявленной цели Грузии по вступлению в Евросоюз, которую поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии. Его окончательное принятие окажет серьезное влияние на наши отношения, - заявил дипломат. - ЕС призывает Грузию выполнить свои обещания и содействовать демократии, верховенству закона и защите прав человека и напоминает ей о праве людей на мирный протест".