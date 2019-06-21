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Егор Куроптев - автор проекта "Пограничная ZONA", представитель фонда "Свободная Россия" на Южном Кавказе

19 июня. Начало сессии "Межпарламентской ассамблеи православия" в Грузии. В здание парламента в Тбилиси прибывает российская делегация. Спустя одиннадцать лет после войны 2008 года грузины вновь видят депутатов из Москвы, обменивающихся фразами с грузинскими коллегами. По стране проходит волна недоумения и гнева. Соцсети бурлят: "Кто впустил российских депутатов в страну?", "Почему?", "Как это возможно?"...

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов покидает зал заседаний в знак протеста. Его поддерживают грузинские активисты и журналисты.

20 июня. Глава российской делегации Сергей Гаврилов в качестве президента Межпарламентской ассамблеи единоскрепно открывает заседание, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Грузия замерла. Кто-то прильнул к экранам. Другие уже ехали в центр Тбилиси с баннерами. Оппозиционные парламентарии, не скрывая возмущения, занимают трибуну и прерывают выступление депутата Госдумы.

Российскому читателю это может показаться странным. Есть вещи, о которых он не любит вспоминать. Но Грузия помнит. Весь мир помнит. 20 процентов территорий Грузии оккупированы Российской Федерацией. На 20 процентах грузинских территорий стоят российские военные базы. Пограничники ФСБ год за годом двигают колючие проволоки, разрывающие Грузию на две части, все дальше вглубь территории страны. Недавно, к примеру, один пожилой мужчина лег спать, а утром его огород уже был отрезан от остального участка так называемой границей с так называемой Южной Осетией. В мае одна из семей не могла пойти на похороны к родственнику и прощалась с ним через мост, разделяющий Абхазию и остальную территорию Грузии.

Вспомним Ираклия Кварацхелия, Гиги Отхозория, Арчила Татунашвили, которые были убиты непосредственно на линиях оккупации или в КГБ так называемой Южной Осетии после похищения с контролируемой Грузией стороны. Никто не понес ответственности.

Война, которая началась задолго до 2008 года и продолжается по сей день, живет в каждом грузинском доме.

Сергей Гаврилов и его делегация поехали в Грузию, заранее зная, чем все кончится. Поехали обсуждать православие. Представьте, что чувствовал каждый грузин, когда депутат Госдумы сел в кресло главы парламента Грузии. Только что очередной метр грузинской земли был отрезан, а тот, кто его отрезал, хочет поговорить о православной вере.

20 июня. День. Отель, где находится Гаврилов, окружен активистами, журналистами, жителями Тбилиси. Они восприняли происходящее как оскорбление. Российскую делегацию вынуждают покинуть Грузию. Нет, это были не радикалы. Обычные люди. Дело в том, что в Грузии имена Татунашвили, Отхозория и других жертв оккупации знает вся страна. И украинских моряков, сидящих в тюрьме в России, тут знают по именам, как и других политзаключенных.

Туризм - пожалуйста. Но визиты политиков и чиновников - никогда.

Гнев быстро перекинулся на власти, допустившие визит Гаврилова. Акция протеста от гостиницы стихийно переместилась к зданию парламента. Десятки тысяч граждан требовали отставки спикера. Да, власти извинялись и обещали, что все виновные понесут наказание. Да, президент, премьер, спикер обратились к гражданам, заявляя, что этот визит был ошибкой и будут приняты меры. Но было поздно. Слишком глубоко живет боль.

Весь вечер и часть ночи я сам наблюдал, как грузины прибывали к парламенту. Часть активистов попытались прорваться в здание, чтобы призвать власти к ответу, но вместо ответов впервые за многие годы в центре Тбилиси раздались выстрелы. Газ. Дым. Резиновые пули. Раненые. Двое потеряли глаза. Люди бегут, закрывая рот и нос руками, чтобы не наглотаться дыма. Страна у экранов. Люди все возвращаются и возвращаются туда, откуда только что бежали. Теперь никто не готов сдать ни метра. Ни российской Госдуме, ни своим властям. Никому.

Водометы. Спецназ. К утру протест был разогнан. Около сотни задержанных. Анонсированы новые акции протеста.

Ночь на 21 июня запомнится всем в Грузии и не только. Легитимность правительства, применившего силу против своего народа, под большим вопросом. В Грузии не разгоняют митинги. В Грузии перед участниками протеста извиняются, делают шаги навстречу.

В эту ночь многие сделали свой политический выбор, не дожидаясь избирательной кампании 2020 года. Правительство "Грузинской мечты" во главе с Бидзиной Иванишвили, применив спецсредства против демонстрантов - не только тех, кто пытался проникнуть в парламент, но и тех, кто мирно стоял на площади, - провалило свой главный экзамен.