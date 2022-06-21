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статья Крушение и надежда

21.06.2022

20 июня в Тбилиси на проспекте Руставели прошла стотысячная демонстрация за интеграцию в ЕС. Организаторы акции призвали Евросовет дать Грузии статус кандидата и объявили о создании нового народного движения. Они пригрозили правительству акциями массового неповиновения.

Президент Саломе Зурабишвили обвиняет правительство "Грузинской мечты" в действиях, препятствующих сближению с ЕС, и блокировании ее дипломатических усилий. 16 июня по инициативе Зурабишвили и с ее участием даже был проведен отдельный немногочисленный митинг за евроинтеграцию. Правительство и "Грузинская мечта" упорно не хотят брать на себя ответственность за негативные рекомендации Еврокомиссии: председатель "ГМ" Ираклий Кобахидзе объяснил их географическим фактором, а премьер Ираклий Гарибашвили отнес к заслугам правящей партии ассоциацию с ЕС и безвиз. Хотя в Европе не остались незамеченными ни посадка Михаила Саакашвили и Ники Гварамии, ни проблемы с назначением судей и свободой СМИ.

Еврокомиссия пришла к выводу, что состояние демократии в Грузии не отвечает Копенгагенским критериям для получения статуса кандидата - стране требуются серьезные реформы. В заключении Еврокомиссии говорится, что в Грузии есть "фундамент для достижения стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека и уважение и защиту меньшинств", но, в отличие от Украины и Молдовы, этот фундамент не был развит достаточным образом, а "последние события подорвали прогресс страны".

Еврокомиссия выставила Грузии ряд условий для получения кандидатского статуса, среди них - преодоление политической поляризации, выполнение "соглашения Мишеля" (договоренность между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией о политических реформах, заключенная при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля, из которого "ГМ" впоследствии вышла), изменение избирательного законодательства, обеспечение плюрализма СМИ. Также от Грузии требуется провести "деолигархизацию" - устранить "чрезмерное влияние корыстных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь".

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21.06.2022
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