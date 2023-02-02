



Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что "Россия уже практически проиграла все сражения, если не полностью войну". "Грузинские вопросы тоже должны быть на столе переговоров. Россия должна усвоить, где проходят ее границы", - продолжила Зурабишвили. По ее мнению, западное сообщество вправе требовать от Владимира Путина "вывода войск с международно признанной территории Грузии как одного из условий мирного соглашения с Украиной". Иначе, считает она, "Запад совершит большую ошибку, как в 2008 и 2014 годах".



В Киеве эти слова президента Грузии вызвали у многих искреннее удивление. Грузия не присоединилась к санкциям против России, не поставляет Украине оружие и вместе с тем хочет, чтобы ее территориальные вопросы решались наравне с украинскими? Но дело, конечно же, не только в Грузии. Дело в международном праве как таковом. Если мы действительно представляем себе исход войны, при котором территориальная целостность Украины будет восстановлена, а Грузия и Молдова так и останутся странами-инвалидами, то я могу пообещать своим соотечественникам только одно - новую войну, еще более тяжелую и кровопролитную, чем нынешняя. И не только своим соотечественникам, но и жителям других бывших советских республик.



Я не романтик, как Саломе Зурабишвили, и не верю в скорый мирный договор между Россией и Украиной. Мы только в начале непростого процесса, и никто, даже самые отчаянные оптимисты, еще не видит даже проблеска света в конце туннеля. Но в результате героического сопротивления украинского народа российской агрессии у нас есть самое главное - сам туннель. Теперь мы понимаем, что Владимиру Путину, что бы он еще ни предпринял, не удастся осуществить главную мечту советских чекистов и восстановить Российскую империю. Сколько бы лет он ни воевал, какое бы количество российских ресурсов ни истратил на эту зловещую цель. Да, война еще будет - жестокая, долгая, страшная, неумолимая война. А империи не будет. И это уже понятно.



Но провал реваншистского проекта должен привести к самому главному - к восстановлению международного права. К окончанию всего того кошмара, который на постсоветском пространстве Россия устроила еще в начале 90-х годов прошлого века, воспользовавшись инструментами, которые достались ей в наследство от Советского Союза. Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия - это же все были инструменты, которыми администрация Михаила Горбачева старалась удержать в составе СССР Молдову и Грузию, ведь именно эти республики, помимо балтийских, активно настаивали тогда на своей независимости. (Еще были Армения и Азербайджан, но их подвесили на кровавый крюк Карабаха.) А администрация Бориса Ельцина использовала эти конфликты для того, чтобы утвердить российское влияние на постсоветском пространстве, чтобы Молдова и Грузия "никуда не ушли" (и действительно, Грузию с помощью конфликта втащили-таки в СНГ, куда эта страна в 1991 году отказалась вступать, в Молдове помогли прийти к власти коммунистам).



В Украине на эти кремлевские эксперименты смотрели равнодушно - это казалось чужими войнами. Даже Приднестровье, которое, между прочим, расположено на украинской границе, воспринималось как источник обогащения украинских чиновников и контрабандистов, а не как предвестие будущей войны Украины с Россией. В 2008 году, во время российско-грузинской войны, президент Виктор Ющенко, отправившийся в Тбилиси, оказался в одиночестве в собственной стране - это сейчас все в Киеве такие горячие поклонники Михаила Саакашвили, а тогда все было совершенно иначе. И я вовсе не напишу, что был тогда среди тех, кто поддержал Ющенко. Не был - я опасался, что действия президента приведут к войне с Россией, к которой украинцы тогда не были готовы ни морально, ни технически (половина населения страны вообще тогда была на откровенно пророссийских позициях, о чем тут говорить). Но те мои соотечественники, которые высмеивали Ющенко, вообще не думали об опасности войны с Россией. Они просто поддерживали в этой войне Россию и Путина, а не Грузию. Точка.



Эта опасная близорукость привела Украинское государство и народ к самой настоящей катастрофе. Но я не буду возлагать ответственность на нас. Запад упрямо игнорировал бандитское поведение России Ельцина и России Путина на постсоветском пространстве. Российские либералы до сих пор с придыханием говорят о прекрасных 90-х, будто не понимая, что нацизм и империализм зарождались уже тогда. Тогда, когда вице-президент России Александр Руцкой, который сейчас осуждает войну, поехал в Тирасполь, к приднестровским агентам КГБ, которые за несколько недель до его визита поддержали ГКЧП. Может, если бы не поперся, не нужно было бы сейчас ничего осуждать? Если бы с первых же дней после развала СССР мир настаивал на урегулировании конфликтов на территории бывших советских республик и не допустил бы их расчленения. Если бы он отнесся к трагедии чеченского народа так же, как к трагедии косоваров. Если бы адекватно отреагировали на Крым и начало войны на Донбассе - ничего того, что мы переживаем сейчас, и того, что еще предстоит пережить, просто не было бы.



Поэтому Саломе Зурабишвили совершенно права. Будет там какой-то договор, не будет, а международное право должно быть восстановлено. Альтернатива этому восстановлению - третья мировая война и гибель десятков, если не сотен миллионов жителей стран Европы и Северной Америки. Так что дело отнюдь не только в Грузии.