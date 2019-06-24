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статья Вдох и выход

Юрий Изотов, 24.06.2019
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Тысячи жителей Тбилиси, в основном молодежь и студенты, пятый день подряд собираются на проспекте Руставели. Их протест - антикремлевский, антиолигархический, проевропейский. Политические требования протестующих частично выполнены: ушел в отставку спикер парламента, правящая партия "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили согласилась на избирательную реформу - переход от смешанной к пропорциональной системе и отмену 5-процентного барьера. Демонстранты требуют также досрочных выборов и отставки главы МВД.

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Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
Юрий Изотов, 24.06.2019
в блоге Блоги
26
Дерьмометр 22.06.2019
в блоге Захарова и саперные лопатки
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Рамзан Кадыров. Фото с личной ВК-страницы

Культурный разговор

Илья Мильштейн, 22.06.2019

Рамзан Кадыров откликнулся на события, происходящие в Тбилиси. Он написал, что "грузинскую культуру, литературу, искусство мир познал благодаря России". Напомнив о том, что "от Грозного до Тбилиси всего двести километров", глава Чечни призвал соседей "жить в мире и согласии". В Грузии не забыли о роли чеченских войск в войне 2008 года. Свежую миротворческую инициативу Кадырова комментирует Илья Мильштейн.

Акция протеста у парламента Грузии. Фото: Николай Левшиц @nlevshits

Откуда взялась эта боль

Егор Куроптев, 21.06.2019

Грузия задохнулась от возмущения, когда представитель страны-оккупанта уютно расположился в спикерском кресле на время "православной ассамблеи". Нет, российскую делегацию прогоняли не "радикальные политические силы", как утверждают в Москве, а обычные жители Тбилиси. В четверг вечером они впервые за много лет столкнулись с масштабным полицейским насилием. Егор Куроптев вместе с ними был на площади.

Антипутинская акция в Тбилиси. Фото Д.Борко для "Граней"

Тбилиси без Путина

09.05.2019

В Тбилиси 9 мая ждали провокаций: впервые было заявлено шествие "Бессмертного полка" в центре города. Две антипутинские акции были назначены в том же месте в то же время. Путинистам собирались устроить "коридор позора". В итоге обошлось без стычек. Полиция действовала четко, разделяя шествия. Участники антипутинского марша и акции памяти жертв сталинизма скандировали "Путин хуйло", "Грузия свободна". ВИДЕО.
Тбилиси: мемориал жертвам трагедии. Фото: George Barateli

Тбилиси в крови: как убивает империя

Михаил Калужский, 09.04.2019

30 лет назад в центре грузинской столицы советская армия была брошена на разгон мирных граждан. Дубинки, саперные лопатки и газовые гранаты - тбилисская трагедия потрясла тех, кто верил в перестройку и перемены к лучшему. Для расследования создали парламентскую комиссию во главе с Анатолием Собчаком. Но за гибель людей никто не понес наказания. Иначе и быть не могло, уверен Михаил Калужский.

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