Грузия задохнулась от возмущения, когда представитель страны-оккупанта уютно расположился в спикерском кресле на время "православной ассамблеи". Нет, российскую делегацию прогоняли не "радикальные политические силы", как утверждают в Москве, а обычные жители Тбилиси. В четверг вечером они впервые за много лет столкнулись с масштабным полицейским насилием. Егор Куроптев вместе с ними был на площади.