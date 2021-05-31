Свободу Протасевичу! Акции солидарности
Пока Лукашенко обнимался с Путиным в Сочи и выклянчивал новый кредит, в европейских городах проходили акции солидарности с белорусами, восставшими против диктатуры.
Акт воздушного пиратства с захватом журналиста Романа Протасевича и его подруги вернул Беларусь в западную новостную повестку. В Евросоюзе вспомнили о том, что в непосредственной близости от его границ творится настоящий террор.
Прямо на границе Литвы и Польши пикет провели "Репортеры без границ".
В воскресенье 27 западных стран, входящих в Глобальную коалицию по защите СМИ, потребовали немедленного освобождения Романа Протасевича и других журналистов и работников медиа, задержанных в Беларуси за свою работу.
О судьбе Протасевича напоминают пассажирам варшавского метро:
Аэропорт Брюсселя:
Парижский аэропорт Шарль-де-Голль:
Ратуша Вильнюса:
Акции солидарности прошли по всему миру.
Париж:
Берлин:
Амстердам:
Валенсия:
Сеул:
Денвер:
В Швеции в муниципалитете Накка, где располагается белорусское посольство, мэр поднял бело-красно-белый флаг.
Также БЧБ-флаг вывесила администрация города Куворден в Нидерландах.
С видеообращением в поддержку белорусов выступила министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксен Сёрейде.
Foreign Minister #EriksenSoreide joins in on the Global Picket of Solidarity to show support for the courageous struggle of the #Belarus people for #Democracy and #HumanRights.#StandWithBelarus @Tsihanouskaya pic.twitter.com/dCGlFrfOSx— Norway MFA (@NorwayMFA) May 29, 2021
А это обложка польского журнала Wprost:
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