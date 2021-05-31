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статья Свободу Протасевичу! Акции солидарности

31.05.2021

Пока Лукашенко обнимался с Путиным в Сочи и выклянчивал новый кредит, в европейских городах проходили акции солидарности с белорусами, восставшими против диктатуры.

Акт воздушного пиратства с захватом журналиста Романа Протасевича и его подруги вернул Беларусь в западную новостную повестку. В Евросоюзе вспомнили о том, что в непосредственной близости от его границ творится настоящий террор.

Прямо на границе Литвы и Польши пикет провели "Репортеры без границ".

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В воскресенье 27 западных стран, входящих в Глобальную коалицию по защите СМИ, потребовали немедленного освобождения Романа Протасевича и других журналистов и работников медиа, задержанных в Беларуси за свою работу.

О судьбе Протасевича напоминают пассажирам варшавского метро:

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Аэропорт Брюсселя:

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Парижский аэропорт Шарль-де-Голль:

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Ратуша Вильнюса:

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Акции солидарности прошли по всему миру.

Париж:

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Берлин:

Амстердам:

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Валенсия:



Сеул:

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Денвер:

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В Швеции в муниципалитете Накка, где располагается белорусское посольство, мэр поднял бело-красно-белый флаг.

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Также БЧБ-флаг вывесила администрация города Куворден в Нидерландах.

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С видеообращением в поддержку белорусов выступила министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксен Сёрейде.

А это обложка польского журнала Wprost:

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31.05.2021
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