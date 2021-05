Пока Лукашенко обнимался с Путиным в Сочи и выклянчивал новый кредит, в европейских городах проходили акции солидарности с белорусами, восставшими против диктатуры.

Акт воздушного пиратства с захватом журналиста Романа Протасевича и его подруги вернул Беларусь в западную новостную повестку. В Евросоюзе вспомнили о том, что в непосредственной близости от его границ творится настоящий террор.

Прямо на границе Литвы и Польши пикет провели "Репортеры без границ".

В воскресенье 27 западных стран, входящих в Глобальную коалицию по защите СМИ, потребовали немедленного освобождения Романа Протасевича и других журналистов и работников медиа, задержанных в Беларуси за свою работу.

О судьбе Протасевича напоминают пассажирам варшавского метро:

Аэропорт Брюсселя:







Парижский аэропорт Шарль-де-Голль:







Ратуша Вильнюса:







Акции солидарности прошли по всему миру.

Париж:







Берлин:





Амстердам:







Валенсия:







Сеул:







Денвер:







В Швеции в муниципалитете Накка, где располагается белорусское посольство, мэр поднял бело-красно-белый флаг.







Также БЧБ-флаг вывесила администрация города Куворден в Нидерландах.





С видеообращением в поддержку белорусов выступила министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксен Сёрейде.

Foreign Minister #EriksenSoreide joins in on the Global Picket of Solidarity to show support for the courageous struggle of the #Belarus people for #Democracy and #HumanRights.#StandWithBelarus @Tsihanouskaya pic.twitter.com/dCGlFrfOSx