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Указом Александра Лукашенко 2021-й был объявлен Годом народного единства. Это такое единство, когда отсечено все "лишнее". Собственно, глава ГУБОПиК МВД Николай Карпенков прямо назвал участников протестов "лишними людьми", которым место в концлагере. Белорусская лента новостей ежедневно пестрит сообщениями о новых приговорах, все более длительных сроках, арестах, пропагандистских страшилках и ужесточении законов. Никаких других новостей практически не осталось.

16 февраля силовики учинили погром по всей стране - на этот раз у журналистов и правозащитников. Обыски с изъятием техники, личных вещей и денег прошли во всех шести областях Беларуси по десяткам адресов. В том числе у руководства и членов Белорусской ассоциации журналистов, правозащитного центра "Весна", независимого профсоюза РЭП. Их офисы опечатаны. Некоторые люди до сих пор не вышли на связь.

В ряде случаев пострадали родственники. Например, силовики пришли с обыском к сыну главы БАЖ Андрея Бастунца и журналистки Сабины Брило, который проживает отдельно от родителей со своей девушкой. По словам молодого человека, к ним в квартиру ворвались 7 или 8 человек, его поставили лицом к стене, девушку положили на пол. Изъяли компьютерную технику и телефоны. Силовики также пришли к Евгении Паращенко, бывшей жене политэмигранта Андрея Стрижака, сооснователя фонда солидарности BYSOL, и ее родителям. У родителей забрали личные деньги и банковские карточки, на которые они получали пенсию. Оставили "на жизнь" всего 55 белорусских рублей (около 1500 российских). С заместителем председателя БАЖ Олегом Агеевым обошлись более гуманно, оставив ему "на жизнь" 120 рублей (около 3500 российских). У матери правозащитницы Натальи Сацункевич (сама она находится за границей) забрали даже копилку с железными монетами. У 70-летнего правозащитника Владимира Малея отобрали не только 800 долларов, но и все его спортивные медали (он бегун-марафонец). В квартире пресс-секретаря БАЖ Бориса Горецкого, отца троих детей, заглядывали в мусорное ведро, банки из-под кофе, перевернули детские вещи, изъяли в том числе детские мобильные телефоны.

О процессуальном статусе никому из тех, у кого проводился обыск, не сообщалось. Матери правозащитницы Сацункевич говорили об "организации преступной группировки", "разжигании вражды" и "массовых беспорядках". Официально СК заявил, что обыски проходят в рамках расследования уголовного дела по статье 342 УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) с "целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности". Несмотря на то что закон об "иностранных агентах", аналогичный российскому, в Беларуси еще только готовится, представители провластного Белорусского союза журналистов заявили: "По предварительным данным, следственные действия связаны с делом о незаконном (в том числе иностранном) финансировании деятельности офиса и ряда иностранных агентов в области СМИ".

"Давлением на все, что шевелится" назвал происходящее в Беларуси глава БАЖ Бастунец. "Акцией устрашения" - зампред правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович. "Людей на улицу выводили не мы, а всем известный деятель, который синими пальцами держится за власть", - добавил он.

Когда команда Светланы Тихановской ставила протесты на паузу, а сама Тихановская говорила, что "люди спокойно перезимуют", кажется, не было учтено, что с той стороны "зимовать" никто не собирается. Еще в декабре прошлого года глава КГБ Иван Тертель заявил, что его ведомство готовится к "горячей войне" весной. Репрессивный маховик работает на упреждение, без выходных. Погром офисов и квартир журналистов и правозащитников, конечно, привлек особое внимание, но вообще репрессии, абсолютно абсурдные и немотивированные, стали ежедневной рутиной. Так, субботним вечером 13 февраля силовики накрыли концерт на базе отдыха, задержаны 68 человек. Потому что, как было официально заявлено, там "под видом музыкальной вечеринки собрались активисты деструктивных телеграм-каналов". В тот же день в другом месте задержали 19 лыжников, которые "под видом катания" проводили несанкционированную акцию протеста. За "пендель" одиозному пропагандисту, который на всю страну демонстрирует фото политиков и активистов с прифотошопленной виселицей, прямо призывая к расправам, женщине грозит до 6 лет лишения свободы по статье "злостное хулиганство". И так далее, и так далее.

Как показывает белорусский пример, поставить протесты на паузу - не значит сберечься, набраться сил и дождаться лучшего момента. Это значит остаться полностью безоружными перед репрессивным аппаратом, который не уходит на каникулы.