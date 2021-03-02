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Следственный комитет Беларуси опубликовал видеозапись, на котором женщина, похожая на Светлану Тихановскую, надевает пиджак и исчезает (2:24 - 2:25). В ситуации политико-правовой фантасмагории после ей могло бы быть запросто предъявлено обвинение в колдовстве. И это уже не выглядит саркастическим преувеличением. Но пока речь идет всего лишь о традиционных "массовых беспорядках".

Самое "страшное", что звучит на этом видео с неряшливыми монтажными склейками, это сказанные нерешительным полушепотом фразы "Надо захватывать административные объекты" и "Нам нужен силовой блок". Как раз на этой второй фразе, произнесенной неким мужчиной, Тихановская встает и растворяется в воздухе.

Как утверждается, разговор состоялся 5 августа прошлого года. И многие бы теперь, пожалуй, согласились - надо было захватывать, нужен был силовой блок. Но штаб Тихановской даже сейчас настаивает: не надо, не нужен! Тихановская до сих пор говорит о необходимости исключительно "мирного протеста", хотя в нынешних условиях это выглядит чем-то вроде "революционного самоубийства". А тогда ей вообще не верилось, что белорусы способны на сколько-нибудь длительный протест. Она с какой-то презрительной горечью говорит: "Ну сколько они простоят, эти белорусы?" Сетуя на то, что после ареста ее мужа, Сергея Тихановского, за него "никто, ни один не вышел". Не выйдут и за нее, говорит она. И ей самой хочется спрятаться: "Я лягу под одеяло, накроюсь и никуда не выйду". Так она и готовила "массовые беспорядки" - спрятавшись дома под одеялом.

Следственный комитет ничуть не смущает, что это совсем не похоже на план штурма Зимнего. Ведомство рапортует, что передало в Генеральную прокуратуру документы на экстрадицию Тихановской и завершило расследование уголовного дела в отношении ее четырех доверенных лиц. Участники зафиксированной на видео встречи (по крайней мере, часть из них) были задержаны в период с 6 по 8 августа. Им предъявлено обвинение по части 1 статьи 13 - части 2 статьи 293 УК Беларуси (приготовление к участию в массовых беспорядках) и по части 1 статьи 13 - часть 1 статьи 292 (приготовление к захвату зданий).

Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина в разговоре с "Медиазоной" оправдывается: да, мол, есть часть белорусов, которые поддерживают "радикальные меры", Тихановская и с такими общалась, но сама она не такая. Хотя стоило бы помнить, что если ты оправдываешься, когда оправдываться не за что, - значит, ты слабее и в глазах других людей ты уже в чем-то виноват. Лучше было бы вспомнить о реально тяжком преступлении, совершенном в стране: захвате и удержании власти неконституционным путем, повлекшем гибель людей (часть 3 статьи 357 УК РБ - с наказанием вплоть до смертной казни). На худой конец пошутить, что в таком случае Лукашенко виновен в том, что способствовал бегству из страны преступника. Да еще и с использованием государственных средств. Ведь, по его словам, Тихановскую вывезли "по ее желанию" в Литву "под охраной", к тому же "с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей".

Пока штаб продолжает оправдываться и говорить о "мирном протесте", в стране без устали работает репрессивный конвейер. Ни удивляться, ни возмущаться правовому дефолту почти ни у кого не осталось эмоциональных сил. Не говоря уже о том, что некому протестовать против этих бесконечных приговоров. Теперь уже можно обвинять даже посмертно, как это было в случае Геннадия Шутова, убитого в августе бойцом Сил специальных операций в Бресте. Сроки по приговорам достигли 10 лет, и теперь можно ожидать повышения потолка. В Беларуси появился, возможно, самый юный политзаключенный в мире: парня 16 лет приговорили к 5 годам колонии. В группу пенсионеров, которые собрались почитать книги на белорусском языке в пригородной электричке, был внедрен агент, благодаря которому они все были задержаны. Всего и не перечислить.

На этом фоне арест на полгода или два года с отсрочкой воспринимаются с облегчением. Даже если их дали абсолютно ни за что. Именно такой приговор вынес суд 2 марта журналистке Екатерине Борисевич и доктору Артему Сорокину по "делу о промилле": они сделали публичными сведения об отсутствии алкоголя в крови Романа Бондаренко. Убитого при участии вип-персон, разъезжавших по минским дворам с ящиком "Массандры" от российского посла. Романа забили до смерти. Был у него в крови алкоголь или не было, это никак не влияло бы на квалификацию преступления. Убивать нельзя ни трезвых, ни пьяных. Но о том, что Роман был в состоянии алкогольного опьянения, зачем-то упорно твердили официальные лица и пропагандисты. Что ж, приговор за "разглашение врачебной тайны" Борисевич и Сорокину подтвердил: они врали. А вот убийцам стоит помнить, что если преступление совершено в состоянии опьянения - это отягчающее обстоятельство.