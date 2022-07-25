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Также: Регионы, Война, История, Россия, Общество, Политика | Персоны: Алексей Мананников

статья Сибирский закройщик

25.07.2022

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Фото: @sumlenny

В минувшие выходные в Праге прошел Форум свободных народов России - одно из первых публичных международных мероприятий, посвященных демонтажу Российской Федерации, самоопределению ее народов и эмансипации регионов.

Конференция под лозунгом "деимпериализации и деколонизации, депутинизации и денацификации, демилитаризации и денуклеаризации" объединила политэмигрантов - представителей течений национально-освободительного и сепаратистского толка, а также западных и украинских спикеров. Ичкерийцы, татары, башкиры, буряты, калмыки, удмурты, эзряне пытаются начать разговор о прошлом, настоящем и будущем угнетенных народов. У них общая антиимперская оптика с воюющим народом Украины.

Как бы ни относиться к организаторам пражской конференции, к опубликованной ими фантазийной "Карте свободных государств ПостРоссии" и к многословной путаной "Декларации о деколонизации", дезинтеграция империалистической России становится центральной темой международной повестки. На Западе наконец снято табу на обсуждение этих вопросов (что предсказуемо вызывает крайне болезненную реакцию "российских либералов").

В апреле мы начали разговор о грядущем распаде РФ с публикации статьи Александра Эткинда "Дефедерировать Россию". Сегодня мы публикуем выступление одного из участников пражского форума - бывшего советского политзаключенного Алексея Мананникова.

В 1982 году Мананников был осужден на три года за "распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский строй". На рубеже 1990-х он был одним из самых ярких новосибирских политиков-демократов, народным депутатом РСФСР (1990-1993), членом первого состава Совета Федерации (1993-1995) от Новосибирской области. При путинском режиме Мананников вновь подвергался уголовному преследованию - в частности, за "оскорбление представителя власти".

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Слава Украине, господа сепаратисты!

Начну с упоминания трех исторических фактов.

1. В 1865 году против Н.М. Ядринцева, Н.Г. Потанина и других молодых людей было возбуждено дело о создании тайного общества с целью отделения Сибири от Российской империи и учреждения на ее территории республики по образцу Северо-Американских Соединенных Штатов. После двух лет в тюрьме заговорщиков-сепаратистов сослали из Сибири в Архангельскую губернию.

2. 140 лет назад в Санкт-Петербурге вышла книга Н.М. Ядринцева "Сибирь как колония", ставшая настольной в интеллегентных сибирских домах конца позапрошлого века.

3. 4 июля 1918 года была провозглашена независимость Сибирской республики, огромной территории от Урала до Владивостока. Республика просуществовала несколько месяцев, но она была. Сибирь была независимой от Империи!

Я родился в Новосибирске. Там же учился. В школьной характеристике был назван "юношей с пытливым умом", в 1978 году получил диплом Новосибирского университета. Но, несмотря на " пытливый ум" и диплом, все три вышеприведенных факта мне были неизвестны. Советская цензура и тотальная пропаганда сужали кругозор не только пролетариата и колхозного крестьянства.

Интересно, что в начале ХХ века фрондирующие городские думы старых сибирских городов присваивали имена Ядринцева и Потанина городским улицам. Есть Потанинская и Ядринцевская и в Новосибирске. Первые большевистские начальники не стали их переименовывать, поскольку оба считались борцами с царским самодержавием. А сменявшие их после чисток новые начальники просто не знали, кто это такие, путая сибирских сепаратистов с ветеранами РСДРП и не покушаясь на переименования.

Хорошо, что сквозь глушилки иногда пробивалось "Радио Свобода" с рассказами о региональной истории. Свободный мир "голосами" вносил элемент рационального мышления в искореженное идеологическими догмами и ложью сознание советского человека.

Не буду останавливаться на ренессансе регионализма, федерализма и сепаратизма, спровоцированном дарованными Михаилом Горбачевым свободами. Это увлечение возродившихся "местных элит" в Российской Федерации было подавлено ковровыми бомбардировками города Грозного и окончательно добито вторжением в Украину.

За 22 года, прошедшие с московских взрывов и "рязанских учений", чекистская хунта добилась многого. Для нашего анализа важны два ее достижения.

Во-первых, восстановление сталинского типа номенклатурной власти. "Поступились принципами" коммунисты еще при Брежневе. Номенклатура оказалась связана с местным населением: региональное начальство с 70-х годов стало рекрутироваться из местных кадров, вместо передвижения партийных кадров по горизонтали (из области в область) первые секретари обкомов и даже начальники управлений КГБ вырастали в своих регионах. Путин и Патрушев решительно покончили с этой поощряющей регионализм традицией. Теперь лишь в национальных республиках главой назначают человека титульной нации, в прочие могут прислать кого угодно, хоть "банного мальчика" в Хабаровск, хоть "вологодский конвой" в Новосибирск. При этом все "силовики" не задерживаются на одном месте на долгий срок: прокуроры, начальники полиции, ФСБ, СК и даже ответственные за пропаганду (руководители ГТРК) колесят по стране, укрепляя "вертикаль". Сформирована и укрепляется бюрократическая и силовая "опричнина", которая уже сделала невозможным "земское" представительство даже на муниципальном уровне без ее дозволения.

Во-вторых, совершенствование механизма советской тотальной лжи и оболванивающей пропаганды. У товарища Сталина были радио и кино, крепко цементировавшие советский народ. У товарища Патрушева есть телевидение и социальные сети. И работает новый механизм не хуже прежнего.

Могу привести пример из Новосибирска.

По сообщениям мэрии, 9 мая 2022 в шествии "Бессмертного полка" приняли участие более 200 тысяч человек. Участники несли не только портреты ветеранов войны вековой давности, но и фотографии недавно ставших трупами боевиков карательной операции против "сепаратистской" Украины. Должен заметить, что административный ресурс при организации этой акции практически незаметен, народ выражает свое преклонение и покорность имперской власти добровольно. А отдельных "врагов", пытавшихся затесаться в "патриотические" колонны с антивоенными лозунгами, быстро передавали в руки полиции.

Могу сравнить это мероприятие с крупнейшим на моей памяти шествием и митингом в поддержку демократии в феврале 1991 года. В нем участвовало не более 25 тысяч человек.

Сравнение явно не в пользу демократии и регионализма. Очевидна нынешняя всенародная поддержка сибиряками империи, войны и московского начальства.

Поэтому я пессимист.

На мой взгляд, Россия на тоталитарной шкале находится сейчас где-то между карнавальной Кубой и суровой Северной Кореей. И дрейф еще севернее неизбежен.

Но идеи регионализма и федерализма - эти идеи здравого смысла, рационального устройства общественной жизни - будут жить. Надеюсь, Форум свободных народов России будет способствовать их популяризации.

Они должны стать популярными среди держав-победительниц "Третьей мировой войны", среди тех, кто причисляет себя к оппозиции чекистскому режиму, а когда-нибудь - и среди поумневшего населения московских колоний. В частности, самой большой колонии - Сибири.

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25.07.2022
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