

Бахром Хамроев в суде. Фото: Влада Макейчик, SOTA



Военный суд в Москве приговорил к 14 годам лишения свободы руководителя фонда правовой и социальной поддержки "Ёрдам", члена совета ликвидированного правозащитного центра "Мемориал" Бахрома Хамроева. Первые три года своего срока Хамроев должен провести в тюрьме, а остальное время - в колонии строгого режима. За шесть постов в Фейсбуке его признали виновным в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК), а также объявили участником "террористической организации" - исламской партии "Хизб ут-тахрир" (часть 2 статьи 205.5 УК).



Обвинение запрашивало для Хамроева 21 год лишения свободы, называя его организатором деятельности "Хизб ут-тахрир" (часть 1 статьи 205.5). В основе этого обвинения - публикация статей, участие в конференции, содействие в трудоустройстве мигрантов, подготовка жалоб в Европейский суд по правам человека.



Хамроев родился в Узбекистане, в конце 1980-х был одним из основателей движения "Бирлик", которое в 2003 году был преобразовано в незарегистрировнаную оппозиционную политическую партию. В России живет с 1992 года, имеет российское гражданство. Правозащитника преследуют оба режима - и Путина, и Каримова. За плечами у него - длинная история уголовных преследований, многочисленные "административки", несколько избиений.



Приговор мемориальцу по "террористической" статье - логичный итог многолетних репрессий против "хизбов", которые российская общественность предпочитала не замечать. 20 лет назад "Хизб ут-тахрир" была объявлена террористической организацией. Как напоминает правозащитница Дарья Костромина, которая много лет занималась этой темой в "Мемориале", "хизбы стали "опытной делянкой" для ФСБ": "Кому такую статью, кому такую. Кому 8 лет строгого, кому полгода условно. Это происходило в нулевых, и количество человек не из ХТ, которых эта проблема волновала, сопоставимо с количеством пальцев на одной руке".



Важной вехой стало появление в 2013 году статьи 205.5 УК: организаторам деятельности террористической организации грозит от 15 до 20 лет, участникам - от 5 до 10. Краткий обзор правоприменения от Дарьи Костроминой: "Посадки хизбов стали унифицированными, всех по одной и той же террористической статье. Потом запретили назначать ниже нижнего: и если у тебя часть 1 статьи 205.5, то меньше 15 уже точно не будет. Никак. Максимум тоже повысили - до пожизненного. Потом по части 2 статьи 205.5 поменяли вилку. Было от 5 до 10, стало от 10 до 20. Ниже 10 нельзя". Это произошло в 2016 году, с принятием "закона Яровой", который ужесточил наказание за высказывания в интернете и максимально расширил понятие "призывов к терроризму".



"Мы получили буквально конвейер, который сажает людей на двузначные сроки, исключительно потому что они обсуждали друг с другом, каким видят идеальное для себя государство. Не занимаясь при этом терроризмом. Вообще, - пишет Костромина. - Потом был еще закон о том, что такие "террористы" должны обязательно по несколько лет проводить в крытой тюрьме. Были посадки людей с тяжелой инвалидностью. Была мучительная смерть инвалида в СИЗО из-за неоказания медпомощи. Вы же уже не сомневаетесь, что это все будет в самом скором времени для светских оппозиционеров?"



Статью 205.2 ("оправдание терроризма") тоже обкатывали на членах "Хизб ут-тахрир" - ее "стали довешивать самим "хизбам", которые писали о диких репрессиях в отношении самих себя". "Потом оправдание терроризма стало основным обвинением в деле башкирского оппозиционера Айрата Дильмухаметова, - напоминает Костромина. - Он высказался о том, что ХТ преследуют несправедливо, впрочем, о самом ХТ он говорил плохо и не рекомендовал с ним связываться. Этого стало достаточно. По совокупности с другими обвинениями он получил 9 лет. Потом очередное уголовное дело завели на Дарью Полюдову. Уж кто точно не исламистка. В числе обвинений - пикеты в поддержку хизбов из Крыма. По совокупности обвинений и приговоров она также получила 9 лет. А тут и иск о ликвидации ПЦ "Мемориал" обосновали защитой хизбов". У петербугской активистки Ольги Смирновой в октябре 2021 года провели обыск по делу об "оправдании терроризма" - она проводила пикеты в поддержку крымскотатарских "хизбов". Год назад Смирнову отправили под арест за антивоенные публикации.



Смирнова и несколько ее товарищей, да горстка московских активистов - вот и вся российская солидарность с крымскими татарами, у которых около сотни политзаключенных по делам "Хизб ут-тахрир". Ведущие российские СМИ либерального толка обратили внимание на крымский репрессивный конвейер только после прошлогоднего вторжения России в Украину.



"Тема хизбов все это время было очень важна. Она была важнее многого из того, чем среднестатистические оппозиционеры занимались", - пишет Костромина. Вряд ли "среднестатистические оппозиционеры" признают это задним числом.