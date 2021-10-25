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статья Крымский террор в Питере

25.10.2021

За поддержку мирных крымских татар, обвиненных в "терроризме", теперь полагается уголовная статья. 18 августа питерские активисты провели пикет в поддержку крымскотатарских узников. Их за это наказали уже трижды: сначала завели административные дела по "митинговой" статье, а на днях у Ольги Смирновой прошел обыск по делу об оправдании терроризма. 9 августа Смирнову и двух ее товарищей будут судить за "демонстрацию экстремистской символики" - крымскотатарского флага.

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