Год назад в этот день Алексей Навальный прилетел в Москву, чтобы стать политзаключенным. Впереди были фильм о путинском дворце, протестные акции по всей стране с массовыми задержаниями и уголовками, запрет структур Навального и эмиграция его соратников, разгром и зачистка по всему полю.

Даже с короткой исторической дистанции возвращение Навального видится как событие, придавшее необратимой российской катастрофе огромное ускорение.

Публично отметить годовщину этого события можно только за пределами России.