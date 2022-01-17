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Также: Политзеки, Партии, Россия, Политика | Персоны: Алексей Навальный

статья Ускорение и безгласность

17.01.2022

Год назад в этот день Алексей Навальный прилетел в Москву, чтобы стать политзаключенным. Впереди были фильм о путинском дворце, протестные акции по всей стране с массовыми задержаниями и уголовками, запрет структур Навального и эмиграция его соратников, разгром и зачистка по всему полю.

Даже с короткой исторической дистанции возвращение Навального видится как событие, придавшее необратимой российской катастрофе огромное ускорение.

Публично отметить годовщину этого события можно только за пределами России.

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17.01.2022
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