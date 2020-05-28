О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.279073.html
Также: Политзеки, Акции протеста, Право, Тюрьма, Россия, Общество, Политика | Персоны: Сергей Мохнаткин

статья Памяти Сергея Мохнаткина

28.05.2020

"Убили Сергея Мохнаткина" - разносят в соцсетях горестную весть те, кто следил за судьбой этого несгибаемого политзека. 31 декабря 2009 года на Триумфальной площади он вступил в бой с карательной системой и отправился на зону. Потом были избиения и голодовки в колонии, годы борьбы, новые уголовные дела, пыточные условия строгого режима. Мохнаткин вышел на свободу в 2018 году. Здоровье его было подорвано.

98889
Триумфальная, 31 января 2014 года. Мохнаткина вновь избили на новогодней акции Стратегии-31 и арестовали по 318-й статье. Фото Евгении Михеевой для "Граней".

Александр Подрабинек, публицист, бывший политзек

Вот так смерть достает зэков на воле. Редкий был по нашим временам человек, несгибаемый. Мог в одиночку стоять, причем не на публику и под фотокамеры, как ныне принято, а по-настоящему, до конца. Настоящий боец со злом - без пафоса и преувеличений. Всего 66 лет ему было...

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2958317680953240&set=a.127725690679134

Виктор Шендерович, писатель

Надо поименно вспомнить всех, кто убивал Сергея Мохнаткина. Полицейских, следователей, прокуроров, судей, уфсиновских палачей на зоне, сломавших ему позвоночник, снова судей и "врачей", довершавших палаческое дело...

Это тот случай, когда "не забудем, не простим" звучит к месту. Нельзя прощать такое.

Он был одним из лучших людей, которых я встречал в жизни. Двадцатый век почти полностью истребил в России этот тип людей - сильных, свободных, веселых, мужественных.
ХХI век добивает чудом уцелевших.
Тоска и ярость.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3078005055601550&set=a.245726685496082

Елена Волкова, культуролог

Сергей Мохнаткин - исключительный, небывалый и такой естественный, будто все такими должны быть. И правда должны, но он такой один. Встретились в августе на Пушкинской. В чем душа его держалась! Выпили всю кровь и переломали его изверги. Но сломить не смогли.
Светлая память.

https://www.facebook.com/evolkovamsu/posts/10223518709944047

Ольга Романова, основатель "Руси сидящей"

После первой отсидки его позвали на "Дождь". Он плохо сидел, его долго не выпускали после помилования, а потом так и не отдали его кошку, она осталась в зоне недалеко от Торжка - вышел он сгорбленным старичком, и вот на следующий день его первое интервью. В студии Парфенов и Познер. И тут заходит Сергей. Начинает говорить. Через некоторое время Познер с Парфеновым переглядываются и вдруг кто-то из них говорит: Сэр. Сэр Мохнаткин, позвольте задать вам еще один вопрос... Вот да, он был такой. Часто невыносимый, уперто принципиальный. Он поссорился со многими своими искренними защитниками, он сел снова, и там, под Архангельском, его фактически убили. Он очень мучился после отсидки, его сводила с ума боль в спине. Мученик своих принципов. Он служил им и Прекрасной Даме, которую всю жизнь искал, но и неподходящих все равно считал прекрасными. У него были настоящие друзья и Она, Прекрасная Дама. Несовременный, несвоевременный человек, чьи принципы были тверже его позвоночника.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3345453845488832&set=a.162202417147340

Наталья Мавлевич, переводчик

Он один стоил всей своры мучителей. Благородный, неудобный, как совесть.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3207719802612469&id=100001234417479

Сергей Пархоменко, журналист, координатор "Последнего адреса"

Одиннадцать лет назад случайный прохожий - даже не участник протестного митинга - на Триумфальной площади в Москве, во время очередной акции 31 числа, вступился за человека, которому крутили руки полицейские.

Его арестовали, судили, посадили. Потом еще, потом еще. Всего у него было пять приговоров.

В тюрьме его часто и жестоко били. Наконец в декабре прошлого года появились такие сообщения: "Сергей Мохнаткин госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Около месяца назад у него начались осложнения травмы, полученной во время пребывания в тюрьме: в 2016 году в ИК-4 Архангельска сотрудники ФСИН сломали Сергею Мохнаткину позвоночник. По словам его близких, добиться госпитализации сейчас удалось только с помощью правозащитников".

После перелома позвоночника избиения в тюрьме не прекратились. Его отказывались лечить.

К моменту этой публикации у Мохнаткина отказали ноги, он мог лежать только на одном боку. Теперь он умер.

Умер он уже не в тюрьме, поэтому за это никто не ответит.

Ну, в смысле, не ответит прямо сейчас. Очень важно дождаться, не забыть этого.

https://www.facebook.com/serguei.parkhomenko/posts/10222009650459785

Зоя Светова, правозащитник, журналист

Мохнаткин был интересным и незаурядным человеком. Бывал непримиримым, гневался, злился, жестил, а внутри - оказывался ребенком, которому очень не хватало любви.
...Второй срок его добил. Избиения, которым он подвергся в колонии, его нагнали на воле.

https://www.facebook.com/zoiasvetova/posts/3133243000075070

Аркадий Бабченко, журналист

Блядь... Серега Мохнаткин умер. Один из единиц, кто оставался там еще не сломленным. Кто не пошел ни на какие компромисы. Отсидел семь, если не ошибаюсь, лет.
Заступился на акции за женщину, которую избивали менты. Впаял в челюсть. Вышел. Второй срок получил ровно за это же. Снова заступился за избиваемую женщину, снова впаял в челюсть космонавту. А потом, в тюрьме, получил и третий. Но так и не прогнулся. Ему в тюрьме два раза сломали позвоночник - но его самого так и не сломали.
Последние года два жил с дырой в спине.
Остался собой до конца.
Не умер - убили, конечно же.
Пытали, избивали, ломали - и убили.
Покойся с миром, дружище.
Земля тебе пухом, брат.
Спасибо тебе.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2576686715764879&set=a.622288851204685

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
28.05.2020
в блоге Блоги
445
Сергей Мохнаткин 09.07.2013
в блоге Судебная пытка
445
Сергей Мохнаткин 10.12.2012
в блоге Свободу пыткам и беспределу!
445
Сергей Мохнаткин 12.01.2012
в блоге Записки политзека
новость Новости по теме
25.12.2019 Суд вернул дело Мохнаткина следователю →
14.12.2018 Мохнаткина освободили из СИЗО →
07.12.2018 Мохнаткину предъявлено обвинение в отсутствие независимого адвоката →
29.11.2018 Мохнаткин арестован по пятому делу →
17.09.2018 Мохнаткину назначили 2,5 года административного надзора после освобождения →
26.07.2018 Мохнаткина в архангельской ИК-21 пытают газом →
29.05.2018 Мохнаткина отправляют во фсиновскую больницу из-за резкого ухудшения здоровья →
27.12.2017 Мохнаткин отправлен в ПКТ →
16.09.2017 Политзека Мохнаткина вновь перевели из колонии в больницу →
24.07.2017 Мохнаткин вновь объявил голодовку →
30.09.2016 Политзаключенного Мохнаткина вновь избили в СИЗО →
20.09.2016 Защитника Мохнаткина не допускают на слушания в Котласском горсуде →
27.08.2016 Суд отклонил иск котласской колонии к политзеку Мохнаткину →
03.08.2016 Мохнаткина обвинили в поломке рации фсиновцев в Котласе →
20.06.2016 Мохнаткин перешел на сухую голодовку →
04.06.2016 Пашкевич: Политзеку Мохнаткину добавили к сроку 11 месяцев →
Фото и Видео
51047
Play own
Дело Джемилева и новые репрессии
51039
Play
Матери против репрессий
51033
Play own
"ФСБ - главный террорист"
51014
Play own
Митинг в Магасе: год спустя
Реклама


Выбор читателей
в блоге Наркотики, погромы, революция
26
статья Винтилово на Петровке
ОВД "Тверской: задержанные за пикеты в поддержку Азара. Фото С. Смирнова
новость За Бундестаг ответите
Дмитрий Бадин. Фото: fbi.gov
новость Суд над Приходько
Олег Приходько. Фото: "Крымская солидарность"
статья Путин приказал ликовать
статья Вирус и цензура
РЕКЛАМА
новость Фейсбук и Твиттер не платят
Логотипы Твиттера и Фейсбука
статья Рейтинг Путина: скандал с Bloomberg
Рейтинг Путина: график из статьи Bloomberg
новость Кто защитит Конституцию
Венецианская комиссия. Фото с сайта Совета Европы
в блоге Секрет успеха России
26
новость Журналистке угрожают
Мария Бухтуева. Фото с личной ВК-странице
новость Игнатьев против Путина
Михаил Игнатьев. Фото с сайта Минсельхоза Чувашии
новость Азару дали 15 суток
Пикет Ильи Азара. Фото: телеграм-канал "Avtozak-LIVE"
статья Кадыров в Москве с ковидом
Рамзан Кадыров. Кадр ЧГТРК "Грозный"
статья Кремль поздравил Зеленского
Виталий Портников
новость В Сирию за взятки
Российские военные на базе Хмеймим. Фото: mil.ru
статья На кого работает Гордон
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Истребление электората
Лукашенко на параде. Фото: president.gov.by
в блоге Путина убрать, Россию расчленить
26
статья Молдова спасается от Путина
Виталий Портников