Одиннадцать лет назад случайный прохожий - даже не участник протестного митинга - на Триумфальной площади в Москве, во время очередной акции 31 числа, вступился за человека, которому крутили руки полицейские.

Его арестовали, судили, посадили. Потом еще, потом еще. Всего у него было пять приговоров.

В тюрьме его часто и жестоко били. Наконец в декабре прошлого года появились такие сообщения: "Сергей Мохнаткин госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Около месяца назад у него начались осложнения травмы, полученной во время пребывания в тюрьме: в 2016 году в ИК-4 Архангельска сотрудники ФСИН сломали Сергею Мохнаткину позвоночник. По словам его близких, добиться госпитализации сейчас удалось только с помощью правозащитников".

После перелома позвоночника избиения в тюрьме не прекратились. Его отказывались лечить.

К моменту этой публикации у Мохнаткина отказали ноги, он мог лежать только на одном боку. Теперь он умер.

Умер он уже не в тюрьме, поэтому за это никто не ответит.

Ну, в смысле, не ответит прямо сейчас. Очень важно дождаться, не забыть этого.

https://www.facebook.com/serguei.parkhomenko/posts/10222009650459785