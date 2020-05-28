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"Убили Сергея Мохнаткина" - разносят в соцсетях горестную весть те, кто следил за судьбой этого несгибаемого политзека. 31 декабря 2009 года на Триумфальной площади он вступил в бой с карательной системой и отправился на зону. Потом были избиения и голодовки в колонии, годы борьбы, новые уголовные дела, пыточные условия строгого режима. Мохнаткин вышел на свободу в 2018 году. Здоровье его было подорвано.
Триумфальная, 31 января 2014 года. Мохнаткина вновь избили на новогодней акции Стратегии-31 и арестовали по 318-й статье. Фото Евгении Михеевой для "Граней".
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2958317680953240&set=a.127725690679134
Это тот случай, когда "не забудем, не простим" звучит к месту. Нельзя прощать такое.
Он был одним из лучших людей, которых я встречал в жизни. Двадцатый век почти полностью истребил в России этот тип людей - сильных, свободных, веселых, мужественных.
ХХI век добивает чудом уцелевших.
Тоска и ярость.
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https://www.facebook.com/evolkovamsu/posts/10223518709944047
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3345453845488832&set=a.162202417147340
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3207719802612469&id=100001234417479
Его арестовали, судили, посадили. Потом еще, потом еще. Всего у него было пять приговоров.
В тюрьме его часто и жестоко били. Наконец в декабре прошлого года появились такие сообщения: "Сергей Мохнаткин госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Около месяца назад у него начались осложнения травмы, полученной во время пребывания в тюрьме: в 2016 году в ИК-4 Архангельска сотрудники ФСИН сломали Сергею Мохнаткину позвоночник. По словам его близких, добиться госпитализации сейчас удалось только с помощью правозащитников".
После перелома позвоночника избиения в тюрьме не прекратились. Его отказывались лечить.
К моменту этой публикации у Мохнаткина отказали ноги, он мог лежать только на одном боку. Теперь он умер.
Умер он уже не в тюрьме, поэтому за это никто не ответит.
Ну, в смысле, не ответит прямо сейчас. Очень важно дождаться, не забыть этого.
https://www.facebook.com/serguei.parkhomenko/posts/10222009650459785
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2576686715764879&set=a.622288851204685