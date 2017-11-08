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Также: Совет Федерации, Регионы, Партии, Общество, Политика, Россия, Парламент | Персоны: Андрей Турчак, Валентина Матвиенко, Олег Кашин, Людмила Нарусова

новость Не допросили - и не спрашивайте

Экс-губернатор Псковской области Турчак стал вице-спикером Совета Федерации
08.11.2017
Андрей Турчак. Фото с сайта er.ru
Андрей Турчак. Фото с сайта er.ru
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Экс-губернатор Псковской области, исполняющий обязанности секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак занял пост вице-спикера Совета Федерации, сообщает Интерфакс. Перед этим на пленарном заседании по предложению главы палаты Валентины Матвиенко члены СФ проголосовали за увеличение количества должностей вице-спикера пяти до шести.

Матвиенко объяснила необходимость увеличения числа своих заместителей появлением новых направлений работы Совета Федерации и ростом количества представительских функций.

Во время обсуждения кандидатуры Турчака член СФ Людмила Нарусова попросила его объяснить, почему он не был допрошен по делу об избиении журналиста Олега Кашина. "У вас ошибочная информация по поводу следственных действий, которые были по этому делу проведены. Поэтому я бы предложил вам пользоваться первоисточниками, а не домыслами, слухами и сплетнями, которые отображают некоторые наши средства массовой информации", - ответил Турчак. Экс-губернатор также заявил, что дал все комментарии по данному поводу как следствию, так и СМИ.

12 октября президент Владимир Путин уволил Турчака с поста губернатора. Как утверждалось, чиновник подал в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы Псковской области стал замполпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников. В тот же день премьер-министр, лидер правящей партии Дмитрий Медведев назначил Турчака исполняющим обязанности секретаря генсовета "Единой России". В будущем кандидатуру экс-губернатора должен одобрить съезд партии.

Турчак был делегирован в Совет Федерации Псковским областным собранием. Он сменил представителя регионального парламента Александра Борисова, который добровольно сложил полномочия 25 октября.

Турчаку 41 год, он сын Анатолия Турчака, топ-менеджера петербургского холдинга "Ленинец". В 1990-е Анатолий Турчак был зампредом регионального совета движения "Наш дом - Россия"; возглавлял регсовет Путин. СМИ упоминали Турчака-старшего и как партнера Путина по спортивным единоборствам.

Андрей Турчак работал в "Ленинце" и других бизнес-структурах своего отца. В 2005-м вступил в ЕР. В том же году стал членом координационного совета "Молодой гвардии "Единой России"; в 2007-2008-м был его председателем. Одновременно с 2007 года - сенатор от собрания депутатов Псковской области. Пост губернатора занимал с февраля 2009-го.

Турчака называли заказчиком совершенного в 2010 году покушения на Кашина. По делу были арестованы начальник Механического завода холдинга "Заслон" Данила Веселов и двое его подчиненных - Вячеслав Борисов и Михаил Кавтаскин. Они и дали показания на чиновника, а также на директора холдинга Александра Горбунова, которого назвали организатором преступления. 40 процентов "Заслона" принадлежит отцу Турчака. Кашин отмечал, что в 2010-м получал от псковского губернатора угрозы. Однако сам Турчак обвинения в свой адрес отвергает.

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08.11.2017
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