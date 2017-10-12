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Также: Президент, Регионы, Партии, Россия, Политика | Персоны: Владимир Путин, Андрей Турчак, Дмитрий Песков, Сергей Неверов, Владимир Васильев, Рамазан Абдулатипов

новость Путин уволил псковского губернатора Турчака

12.10.2017
Андрей Турчак. Фото с сайта er.ru
Андрей Турчак. Фото с сайта er.ru
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Владимир Путин уволил губернатора Псковской области Андрея Турчака. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы государства. Как утверждается, Турчак подал в отставку по собственному желанию.

И.о. губернатор назначен замполпреда Путина в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников.

Накануне РБК со ссылкой на два источника - один в Кремле, другой близкий к Кремлю - передавал, что отставка Турчака станет последней в нынешней серии замен глав регионов. После ухода с поста губернатора, писало издание, Турчак станет секретарем генсовета "Единой России". Сергей Неверов, ранее занимавший этот пост, на днях был назначен лидером думской фракции ЕР взамен Владимира Васильева, который после отставки Рамазана Абдулатипова возглавил Дагестан.

Таким образом, всего за две недели с небольшим своих постов лишились 11 глав регионов. Помимо Абдулатипова и Турчака это самарский губернатор Николай Меркушкин, нижегородский - Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, красноярский губернатор Владимир Толоконский, приморский - Владимир Миклушевский, орловский - Вадим Потомский, новосибирский - Владимир Городецкий, омский - Виктор Назаров, ивановский - Павел Коньков.

Турчаку 41 год, он сын Анатолия Турчака, топ-менеджера петербургского холдинга "Ленинец". В 1990-е Анатолий Турчак был зампредом регионального совета движения "Наш дом - Россия"; возглавлял регсовет Путин. СМИ упоминали Турчака-старшего и как партнера Путина по спортивным единоборствам.

Андрей Турчак работал в "Ленинце" и других бизнес-структурах своего отца. В 2005-м вступил в ЕР. В том же году стал членом координационного совета "Молодой гвардии "Единой России"; в 2007-2008-м был его председателем. Одновременно с 2007 года - сенатор от собрания депутатов Псковской области. Пост губернатора занимал с февраля 2009-го.

Турчака называли заказчиком совершенного в 2010 году покушения на журналиста Олега Кашина. По делу были арестованы начальник Механического завода холдинга "Заслон" Данила Веселов и двое его подчиненных - Вячеслав Борисов и Михаил Кавтаскин. Они и дали показания на чиновника, а также на директора холдинга Александра Горбунова, которого назвали организатором преступления. 40 процентов "Заслона" принадлежит отцу Турчака. Сам Кашин отмечал, что в 2010-м получал от псковского губернатора угрозы. Однако сам Турчак обвинения в свой адрес отвергает.

Ведерникову 42 года. В 2000-х годах он был муниципальным депутатом в Ленинградской области, одновременно в 2007-2010-м занимал пост зампреда и первого зампреда исполкома областного отделения ЕР. С 2010 года работал в администрации президента. С декабря 2012-го - замполпреда Путина в Северо-Кавказском федеральном округе. С февраля нынешнего года переведен на аналогичную должность в СЗФО; курировал Калининградскую область.

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12.10.2017
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