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Псковское отделение "Единой России" выдвинуло экс-губернатора области, исполняющего обязанности секретаря генсовета партии Андрея Турчака кандидатом в Совет Федерации от заксобрания региона, сообщается на официальном портале госорганов области.

Псковское заксобрание рассмотрит назначение Турчака сенатором 2 ноября. Если его кандидатура будет одобрена, он заменит на посту действующего представителя регионального парламента Александра Борисова. Тот добровольно сложил полномочия 25 октября.

В среду РИА "Новости" сообщило со ссылкой на источник в аппарате Совфеда, что в случае попадания Турчака в верхнюю палату парламента он может стать ее вице-спикером.

12 октября президент Владимир Путин уволил Турчака с поста губернатора. Как утверждалось, чиновник подал в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы Псковской области стал замполпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников. В тот же день премьер-министр, лидер правящей партии Дмитрий Медведев назначил Турчака исполняющим обязанности секретаря генсовета "Единой России". В будущем кандидатуру экс-губернатора должен одобрить съезд партии.

Турчаку 41 год, он сын Анатолия Турчака, топ-менеджера петербургского холдинга "Ленинец". В 1990-е Анатолий Турчак был зампредом регионального совета движения "Наш дом - Россия"; возглавлял регсовет Путин. СМИ упоминали Турчака-старшего и как партнера Путина по спортивным единоборствам.

Андрей Турчак работал в "Ленинце" и других бизнес-структурах своего отца. В 2005-м вступил в ЕР. В том же году стал членом координационного совета "Молодой гвардии "Единой России"; в 2007-2008-м был его председателем. Одновременно с 2007 года - сенатор от собрания депутатов Псковской области. Пост губернатора занимал с февраля 2009-го.

Турчака называли заказчиком совершенного в 2010 году покушения на журналиста Олега Кашина. По делу были арестованы начальник Механического завода холдинга "Заслон" Данила Веселов и двое его подчиненных - Вячеслав Борисов и Михаил Кавтаскин. Они и дали показания на чиновника, а также на директора холдинга Александра Горбунова, которого назвали организатором преступления. 40 процентов "Заслона" принадлежит отцу Турчака. Кашин отмечал, что в 2010-м получал от псковского губернатора угрозы. Однако сам Турчак обвинения в свой адрес отвергает.