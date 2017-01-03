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новость Сирийские повстанцы отказались от участия в переговорах в Астане

03.01.2017
Сирийские повстанцы. Кадр видеозаписи
Сирийские повстанцы. Кадр видеозаписи
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Часть сирийских оппозиционных сил прекратила подготовку к переговорам, которые в середине января должны пройти в столице Казахстана Астане. Об этом сообщает "Немецкая волна", ссылаясь на заявление двенадцати группировок, входящих в Свободную сирийскую армию. По информации повстанцев, в последние дни силы Дамаска и его союзников постоянно нарушали заключенное перемирие, хотя оппозиционные формирования придерживались его.

В своем заявлении повстанческие группировки обвиняют сирийскую правительственную армию и ее союзников в нарушении режима прекращения огня в долине Вади-Барада близ границы с Ливаном к северо-западу от Дамаска. В прошедшие дни там возникали ожесточенные бои, после того как в конце декабря оппозиционные формирования захватили контроль над источниками водоснабжения сирийской столицы.

Также, по данным повстанцев, режим прекращения огня нарушался в регионе Восточная Гута под Дамаском и в провинциях Хама и Дераа. ССА и ее союзники предупреждают, что прерывают подготовку к переговорам в Астане "до тех пор, пока нарушениям перемирия со стороны режима не будет положен конец".

По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, на стороне повстанцев в Вади-Барада сражаются также боевики радикальной группировки "Джебхат Фатх аш-Шам", ранее известной как "Фронт ан-Нусра". В свою очередь, представители повстанцев заявили, что в их рядах экстремистов нет.

В понедельник в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии сообщалось, что за сутки было зафиксировано 34 обстрела со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск, Латакия, Алеппо и Хама. Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили, отмечалось в бюллетене.

29 декабря президент Владимир Путин заявил, что сирийское правительство и вооруженная оппозиция договорились о прекращении огня и готовы начать мирные переговоры. "Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", - сказал Путин.

2 января стало известно, что турецкие и российские бомбардировщики нанесли удары по позициям "Исламского государства" на севере Сирии. В результате ударов погибли 22 боевика ИГ. Одновременно российская авиация нанесла бомбовые удары по позициям исламистов в районе города Аль-Баб. В последние недели турецкие вооруженные силы осаждают этот город в рамках операции "Щит Евфрата".

За день до этого сирийская правительственная авиация возобновила бомбардировки позиций повстанцев близ Дамаска. Воздушные удары были нанесены по районам долины Вади-Барада.

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03.01.2017
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Вляпаться в Алеппо

Виталий Портников, 30.09.2016

Алеппо сравнивают со Сталинградом, Путину пишут открытые письма, страдания людей видят в прямом эфире миллионы западных телезрителей и пользователей интернета - а это значит, что времена, когда Россию воспринимали как партнера или хотя бы как государство со схожим представлением о гуманизме и цене человеческой жизни, кончились.

Виталий Портников

Сильная и беззащитная

Виталий Портников, 23.12.2016

Трамп или Фийон могут отменить санкции против России. Но они не вернут здравомыслие Путину. Они не защитят россиян от террора. Россия может быть окружена доброжелателями и полезными идиотами со всех сторон - но ее режиму все равно не выжить, как не выжить онкологическому больному, окруженному со всех сторон заботливыми родственниками и внимательными сиделками.

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