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Совет Безопасности ООН единогласно принял подготовленную Россией резолюцию в поддержку договоренностей по перемирию Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

В документе содержится призыв как можно быстрее организовать доставку гуманитарной помощи по всей территории Сирии. Резолюция также призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и повстанцами. Переговоры, которые пройдут при посредничестве России и Турции, должны начаться в январе в Астане.

Накануне Россия и Турция представили в СБ ООН проект документа. "Мы подготовили краткий проект резолюции для одобрения этих документов. Распространили этот проект прошлой ночью", - сообщил тогда постпред России при ООН Виталий Чуркин.

В четверг президент Владимир Путин заявил, что сирийское правительство и вооруженная оппозиция договорились о прекращении огня и готовы начать мирные переговоры. "Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", - сказал Путин.

При этом президент признал, что достигнутые договоренности по Сирии хрупкие. "Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами", - отметил Путин.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что перемирие вступит в силу в полночь пятницы. По его словам, отряды, подписавшие договор о прекращении огня в Сирии, включают в себя около 62 тысяч человек. "Кроме того, созданы условия для сокращения российской группировки войск на территории Сирии", - сказал Шойгу.

Путин согласился с предложением о сокращении военного присутствия в Сирии. "Мы, безусловно, будем продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом", - подчеркнул президент.

В субботу сирийские повстанцы заявили о случаях нарушения перемирия со стороны правительственных сил. Представители оппозиции предупреждают, что если удары армии Башара Асада продолжатся, они будут считать недействительным гарантированное Россией и Турцией соглашение о прекращении огня.

Сирийский Наблюдательный совет по правам человека и другие мониторинговые группы отмечают, что в целом перемирие соблюдается. Однако в пятницу в ряде районов, особенно к северо-западу от Дамаска, продолжились бои и авиаудары.