Реклама

Турецкие и российские бомбардировщики нанесли удары по позициям террористической группировки "Исламское государство" на севере Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецких военных.

В результате ударов турецких военных самолетов и артиллерии погибли 22 боевика ИГ, говорится в сообщении. Одновременно российская авиация нанесла бомбовые удары по позициям исламистов в районе города Аль-Баб. В последние недели турецкие вооруженные силы осаждают этот город в рамках операции "Щит Евфрата".

Между тем накануне сирийская правительственная авиация армии возобновила бомбардировки позиций повстанцев близ Дамаска. Это произошло на третий день действия соглашения о прекращении огня. Воздушные удары были нанесены по районам долины Вади Барада, где правительственные войска и их союзники начали операцию против оппозиции больше недели назад.

В четверг президент Владимир Путин заявил, что сирийское правительство и вооруженная оппозиция договорились о прекращении огня и готовы начать мирные переговоры. "Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", - сказал Путин.

При этом президент признал, что достигнутые договоренности по Сирии хрупкие. "Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами", - отметил Путин.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что перемирие вступит в силу в полночь пятницы. По его словам, отряды, подписавшие договор о прекращении огня в Сирии, включают в себя около 62 тысяч человек. "Кроме того, созданы условия для сокращения российской группировки войск на территории Сирии", - сказал Шойгу.

Путин согласился с предложением о сокращении военного присутствия в Сирии. "Мы, безусловно, будем продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом", - подчеркнул президент.

31 декабря сирийские повстанцы заявили о случаях нарушения перемирия со стороны правительственных сил. Представители оппозиции предупредили, что если удары армии Башара Асада продолжатся, они будут считать недействительным гарантированное Россией и Турцией соглашение о прекращении огня.

В тот же день Совет Безопасности ООН единогласно одобрил российскую резолюцию по перемирию в Сирии. В документе содержится призыв как можно быстрее организовать доставку гуманитарной помощи. Также резолюция призывает к политическому урегулированию конфликта.