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новость Ожесточенная борьба за мир

Сирийские повстанцы заявили о нарушении перемирия правительственными войсками
31.12.2016
Бои в Алеппо. Кадр видеозаписи
Бои в Алеппо. Кадр видеозаписи
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Сирийские повстанцы заявили о случаях нарушения перемирия со стороны правительственных сил, сообщает Reuters. Представители оппозиции предупреждают, что если удары армии Башара Асада продолжатся, они будут считать недействительным гарантированное Россией и Турцией соглашение о прекращении огня.

"Продолжение нарушений со стороны режима, бомбардировки и попытки атаковать области, контролируемые революционными группировками, сделают соглашение недействительным", - говорится в заявлении, подписанном рядом повстанческих групп.

Сирийский Наблюдательный совет по правам человека и другие мониторинговые группы отмечают, что в целом перемирие соблюдается. Однако в пятницу в ряде районов, особенно к северо-западу от Дамаска, продолжились бои и авиаудары.

В субботу Россия намерена получить одобрение Совета Безопасности ООН заключенного соглашения о перемирии в Сирии. Голосование по проекту соответствующей российской резолюции пройдет сразу же после встречи за закрытыми дверями, которая начнется в 11:00 по местному времени (19:00 мск).

В четверг президент Владимир Путин заявил, что сирийское правительство и вооруженная оппозиция договорились о прекращении огня и готовы начать мирные переговоры. "Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", - сказал Путин.

При этом президент признал, что достигнутые договоренности по Сирии хрупкие. "Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами", - отметил Путин.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что перемирие вступит в силу в полночь пятницы. По его словам, отряды, подписавшие договор о прекращении огня в Сирии, включают в себя около 62 тысяч человек. "Кроме того, созданы условия для сокращения российской группировки войск на территории Сирии", - сказал Шойгу.

Путин согласился с предложением о сокращении военного присутствия в Сирии. "Мы, безусловно, будем продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом", - подчеркнул президент.

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31.12.2016
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Виталий Портников

Сильная и беззащитная

Виталий Портников, 23.12.2016

Трамп или Фийон могут отменить санкции против России. Но они не вернут здравомыслие Путину. Они не защитят россиян от террора. Россия может быть окружена доброжелателями и полезными идиотами со всех сторон - но ее режиму все равно не выжить, как не выжить онкологическому больному, окруженному со всех сторон заботливыми родственниками и внимательными сиделками.
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Вляпаться в Алеппо

Виталий Портников, 30.09.2016

Алеппо сравнивают со Сталинградом, Путину пишут открытые письма, страдания людей видят в прямом эфире миллионы западных телезрителей и пользователей интернета - а это значит, что времена, когда Россию воспринимали как партнера или хотя бы как государство со схожим представлением о гуманизме и цене человеческой жизни, кончились.


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