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В Москве полицейские задержали Николая Ляскина, руководителя столичного штаба Алексея Навального. Об этом Ляскин сообщает в своем Твиттере.

Полицейские и человек в штатском остановили автомобиль Ляскина около его дома, после чего заставили поехать в отдел полиции "Косино-Ухтомское" на востоке Москвы. "В сопровождении двух машин и наряда полиции еду в ОВД "Косино-Ухтомское". Официально говорят для составления административного протокола, - написал Ляскин. - От сотрудников пошли разговоры о возможном суде сегодня. С их слов, протокол будет за 7 октября. Полиция ждет начальство, которое даст указания".

Также Ляскин сообщил, что у него собираются изъять телефон.

"Маразматик Путин и его окружение так боятся нашего московского штаба и работы волонтёров, что, похоже, Ляскина сейчас снова арестуют", - написал Навальный.

В воскресенье полицейские задержали Ляскина, его заместителя Виталия Серуканова, юриста штаба Дмитрия Волова и пятерых волонтеров. Их доставили в ОП "Пресненский". Как рассказал Серуканов, полицейские объяснили задержание "подозрением в организации митинга". Однако в ОП активистам сказали, что их "просто проверяют на совершение преступлений раннее". С задержанными беседовал мужчина, представившийся сотрудником отдела по исполнению административных наказаний. В итоге всех активистов отпустили без протоколов.

7 октября по всей стране по призыву Навального прошли протесты в день рождения Владимира Путина. Участники акций требовали освободить Навального, находящегося под 20-суточным арестом, и допустить его к президентским выборам.

15 сентября на Ляскина было совершено нападение. Неизвестный, подойдя сзади, нанес начальнику штаба два удара стальной трубой. Первый удар пришелся по голове, второй - по плечу. У Ляскина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушиб и ссадину мягких тканей затылочной области. Полиция открыла дело по части 1 статьи 213 УК (хулиганство). Между тем сам Ляскин обратился в СКР с требованием переквалифицировать дело на статью 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Фонд борьбы с коррупцией поддержал позицию функционера.

19 сентября по подозрению в нападении на Ляскина был задержан Алексея Щербаков. На допросе он заявил, что Ляскин сам просил организовать нападение и обещал заплатить за это 150 тысяч рублей. Сам Ляскин назвал это сообщение "лютым адом" и провокацией. При этом он подтвердил, что действительно видел Щербакова в штабе. 22 сентября подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.