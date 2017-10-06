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Силовики провели обыск в московском штабе Алексея Навального, сообщается в твиттере штаба. Следственные действия проводились в рамках дела о нападении на руководителя штаба Николая Ляскина 16 сентября. Обыск завершился около 21:40 мск.

В результате обыска были изъяты агитматериалы штаба. "По делу о нападении на Ляскина(!!!!) из московского штаба изымают наклейки, газеты, листовки и даже... 4 шариковые ручки!" - сообщил функционер центрального штаба Навального Николай Левшиц.

После обыска в качестве свидетеля по делу о нападении на Ляскина был допрошен замруководителя московского штаба Виталий Серуканов.

"Установлено, что в нежилом помещении - офисе, расположенном по адресу улица Гиляровского, дом 50 (так называемый "Штаб Алексея Навального"), возможно, находятся документы и предметы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела", - говорилось в постановлении об обыске, опубликованном юристом ФБК Иваном Ждановым.

Одновременно обыск прошел на складе, где хранятся агитационные материалы сторонников Навального. "Полиции не удалось выломать дверь и провести обыск склада незаметно: на объекте оказался волонтер кампании, который должен была уехать со склада", - сообалось в Telegram-канале "Протестная Москва".

Обыск состоялся также в воронежском штабе Навального, написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Там искали "плакаты, порочащие президента". "Два дня назад полиция приходила в питерский штаб, там изъяли листовки. Навальный и Волков по-прежнему под арестом (Волков под вторым!). Зато планы на 7 октября с каждой новостью становятся все отчетливее", - написала Ярмыш. Около 16:41 мск следственные действия в штабе в Воронеже завершились, сообщается в твиттере штаба. Как отмечается, полицейские ушли "с пустыми руками".

Кроме того, полиция пришла с обыском в штаб Навального в Калининграде, передает "Новый Калининград" со ссылкой на руководителя штаба Егора Чернюка. Как сообщается, силовики искали там некую "экстремистскую" литературу. На ВК-странице калининградских сторонников Навального опубликована видеозапись обыска, на которой женщина-полицейский потребовала от кого-то в штабе убрать телефон.

Между тем суд в Сочи арестовал на 10 суток Константина Зыкова, координатора местного штаба Навального. Зыкова задержали в четверг и составили на него протокол о нарушении правил организации акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Активиста обвинили в призывах прийти на митинг 7 октября, который планируется провести в местном гайд-парке. При этом согласовывать акции в гайд-парках закон не требует.

В пятницу суд в Ростове-на-Дону арестовал на 5 суток координатора регионального штаба Анастасию Дейнеку по аналогичному обвинению. Акция, запланированная на субботу, состоится в Ростовском гайд-парке на Фонтанной площади.

В Саратове в штаб Навального пришли полицейские вместе с сотрудником администрации и предупредили о незаконности субботней акции. В ответ на эти заявления глава штаба Михаил Мурыгин отметил, что акция на площади Чернышевского согласована, так как ответ на заявку о проведении митинга не был получен в установленный законом срок.

В пятницу судья Мосгорсуда Анна Селиверстова отклонила апелляционную жалобу Навального и оставила его под 20-суточным арестом.

29 сентября в Нижнем Новгороде должен был пройти митинг Навального. Акция была согласована, однако местные власти запретили его в последний момент. Утром того же дня Навального задержали в Москве, когда он выходил из дома, чтобы ехать в Нижний. В самом Нижнем Новгороде был задержан Леонид Волков, руководитель Федерального штаба Навального.

В понедельник судья Симоновского райсуда Москвы Хызыр Муссакаев арестовал Навального на 20 суток за призыв выйти на митинг в Нижнем Новгороде по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации митингов). Савеловский райсуд Москвы назначил Волкову такое же наказание.

После суда Навальный призвал выходить на акции протеста по всей стране 7 октября, в день рождения Владимира Путина.

В четверг Мосгорсуд отменил решение об аресте Волкова и направил дело на рассмотрение в нижегородский суд. Однако спустя несколько часов политика вновь задержали. Ночью судья Преображенского райсуда Москвы Олег Казанцев арестовал Волкова на 20 суток по той же части 8 статьи 20.2. Волкову вменили два твита со ссылками на публикации об акции 7 октября.