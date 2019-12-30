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2019-й был годом ожесточенных преследований россиян за высказывания. Начался он под знаком частичной декриминализации знаменитой 282-й статьи. Результат - массовое прекращение "экстремистских" дел по этой статье. Как заявлял в мае глава МВД Владимир Колокольцев, в январе-марте по 282-й было открыто всего 9 новых дел, тогда как в 2018 году - 223. В свою очередь судебный департамент Верховного суда отчитывается о 21 осужденном по декриминализованной части 1 282-й статьи за первое полугодие 2019 года (для сравнения - в 2018 году по ней осудили 505 человек).

Но одновременно мы наблюдаем взрывной рост абсурдных дел по статье 205.2 УК (публичное оправдание терроризма или призывы к нему). Санкция второй ее части (оправдание терроризма с использованием СМИ или интернета) составляет от 5 до 7 лет! Здесь, конечно, надо вспомнить заведенное в феврале дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой за статью об архангельском бомбисте Михаиле Жлобицком; дело ее земляка - муниципального депутата Аркадия Маркова, осужденного за фрагмент сериала о чекистах, шедшего на НТВ; многочисленные дела заключенных, которым инкриминируется "оправдание терроризма" в разговоре с другими зэками - именно такое дело, за чтение стихов в камере, сфабриковали на еще одного "оправдателя Жлобицкого" - Павла Зломнова. Воообще система очень здорово отыгралась на тех, кто сочувственно отзывался о поступке Жлобицкого - против них завели как минимум девять дел. Одно из них, против челябинской экоактивистки Галины Гориной, впоследствии прекратили, а по другому недавно оштрафовали карельскую анархистку Екатерину Муранову.

Появились новые уголовки в связи с темой ЛГБТ: дело о "насильственных действиях сексуального характера" из-за опубликованного на YouTube видео, на котором дети задают вопросы гею Максиму Панкратову, дело феминистки и ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой из Комсомолька-на-Амуре о "распространении порнографии" из-за ВК-паблика "Монологи вагины".

Два самых громких приговора блогерам в нынешнем году связаны с "московским делом" - это 5-летний срок блогеру Владиславу Синице за твит о детях силовиков и условный срок, назначенный студенту ВШЭ Егору Жукову за четыре видеоролика о мирном протесте.

Сразу два дела в нынешнем году касались репостов текстов Аркадия Бабченко: юриста Дмитрия Третьякова из Спасска-Дальнего Приморского края за публикацию в Телеграме заметки журналиста о прошедшем 12 июня 2017 года митинге после года в СИЗО приговорили к условному сроку, а челябинец Алим Кургалиев за несколько текстов, в том числе цитату из этой заметки, был объявлен в международный розыск, после того как бежал из страны.

Еще одним громким приговором закончилось дело блогера из Чебоксар Константина Ишутова - он получил 3 с половиной года общего режима за публикацию в Фейсбуке германской пропагандистской листовки времен Второй мировой, пост в ЖЖ десятилетней давности (это все обвинение посчитало "реабилитацией нацизма") и якобы "распространение детской порнографии".

Но сильнее всех за свои высказывания страдали борцы с имперской политикой России: на смену публицисту Борису Стомахину, отсидевшему 12 лет за свою позицию и недавно уехавшему на Украину, пришел башкирский политик Айрат Дильмухаметов. Его, уже проведшего 5 лет в неволе по политическим мотивам, в марте снова арестовали и вменили два эпизода "призывов к сепаратизму", один эпизод "призывов к экстремизму" и один эпизод "оправдания терроризма" - причем последнее обвинение ему инкриминируется за выступление в защиту членов "Хизб ут-тахрир". Дильмухаметов выступает исключительно за ненасильственный протест. "В сложившихся условиях ни одна политическая сила вменяемая вообще не должна ставить вопросы насилия и неправовых форм в повестку дня - это нанесет только вред, и это приведет только к укреплению данного полицейского государства, что абсолютно недопустимо", - подчеркивает политик.

Говоря о цензурных "административках", конечно, нельзя не отметить преследование десятков людей по новой статье о "неуважении к власти" - в основном за высказывания о Путине, но людей штрафовали и за неодобрительные отзывы о "путинских судьях", и даже за танец у мемориала. Не прекращалась и борьба со свастиками: как тут не вспомнить попытку запрета числа 55 или штраф за публикацию пародии на "17 мгновений весны" (его впоследствии отменили).

Блокировки различных интернет-страниц в 2019 году были хаотичными и абсурдными. Например, сайт эмигрантского журнала "Кругозор" зачем-то забанили за публикацию подборки стихов Андрея Дементьева. Продолжалась "борьба с наркотиками": РКН заставил СМИ удалить либо заблокировал аж пять статьей о запрещенных веществах: "Я отбываю срок за закладки" в The Village, "Мефедрон и крысиный король" в Coda, "Репортаж из кетаминового транса" издания Baza (последние две статьи написал журналист Андрей Каганских), "Это лучше водки" (о легализации марихуаны) на Lenta.ru. Фонд имени Андрея Рылькова оштрафовали за публикацию статьи о снижении вреда при употреблении "солей".

В меньшем масштабе шла "борьба с самоубийствами" - тут можно упомянуть блокировку издания The Barents Observer за статью о гее-сааме, пытавшемся совершить суицид, или удаление самиздатом "Батенька, да вы трансформер" "Идеального текста о смерти в результате самоубийства", а также блокировку интервью в журнале "Крот" с профессором философии Массимо Пильюччи, который тоже говорил о суициде. А по закону о "неуважении к власти" сразу несколько ярославских СМИ блокировали за фото граффити "Путин пидор".

Борьба с запрещенкой шла не только в онлайне, но и в реале: власти сорвали сразу несколько выставок политического плаката (1, 2, 3). В Петрозаводске тем временем повязали неизвестных студентов, расклеивавших плакаты с Путиным в образе "Большого брата", в Петербурге возбудили дело о вандализме из-за расклейки в вагоне электрички постеров о терактах и аннексии Крыма.

Словом, борьба с буковками на экране, картинками и видеороликами продолжается. Нет сомнений в том, что в 2020 году в России станет еще больше запрещенного контента и репрессий за его публикацию.

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