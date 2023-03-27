

Украинские артиллеристы в Тернополе. Фото: Юрий Клапух



Владимир Путин, а вслед за ним российская пропаганда вбросили в мировые СМИ новую тему, призванную ослабить поддержку Украины на Западе. Речь идет о поставках Киеву бронебойных снарядов с сердечниками из обедненного урана, обещанных Англией. Путин и российские пропагандисты почти приравнивают такие снаряды к тактическому ядерному оружию, расписывая ужасные экологические последствия их применения на поле боя. А заодно прозрачно намекают, что на российских складах хранятся сотни тысяч таких снарядов и что Россия, возможно, вынуждена будет их тоже применить, но пока этого не делает, исключительно из-за заботы об окружающей среде и здоровье людей.



Ну, в снарядах с урановыми сердечниками ничего принципиально нового нет. Немцы применяли их еще во Вторую мировую войну, причем совсем не от хорошей жизни. Бывший министр вооружений Германии Альберт Шпеер вспоминал: "Летом 1943 г. возникла - из-за эмбарго нашего импорта вольфрама из Португалии - критическая ситуация с выпуском самых важных видов продукции. Тогда я приказал использовать для этого класса вооружений урановые стержни. Передача промышленности урановых запасов общим объемом около 1200 тонн показывает, что мысль о создании атомной бомбы летом 1943 г. уже была отброшена мной и моими сотрудниками".



Действительно, у немцев не было шансов изготовить годную к применению атомную бомбу до конца Второй мировой войны. Германская ядерная программа отставала от американской примерно на два с половиной года, и атомную бомбу Германия могла получить в лучшем случае в конце 1947 года. Сократить это отставание не было никакой возможности, особенно в условиях все усиливавшихся англо-американских бомбардировок территории Рейха, и во второй половине 1943 года было ясно, что еще 4 года вермахту не продержаться. Поэтому в условиях дефицита вольфрама Шпеер предпочел использовать германские запасы урана для производства сердечников бронебойных снарядов. Поскольку уран, как и вольфрам, обладает высокой удельной плотностью, сердечник из этого металла обеспечивает снаряду высокую бронепробиваемость.



Точной статистики, сколько именно снарядов с урановой сердцевиной произвели немцы за войну, нет. Но судя по названной Шпеером цифре запасов урана, переданных в промышленность, речь должна идти о сотнях тысяч снарядов. В последние два года войны вермахт широко применял их и на Востоке, и на Западе. Немцами было использовано таких снарядов в несколько раз больше, чем американцами в локальных конфликтах после 1973 года, когда соответствующие боеприпасы были приняты на вооружение в США. Однако нет никаких данных, что немецкие танкисты и противотанкисты, а также советские, американские, британские и французские танкисты, равно как и мирные жители на территориях, где применялись снаряды с урановыми сердечниками, страдали какими-либо специфическими заболеваниями.



Нагнетание Кремлем истерии по поводу этих снарядов может быть прикрытием для предстоящего применения "грязной" атомной бомбы, чтобы потом объявить, что радиоактивное заражение на украинской территории стало следствием применения военнослужащими ВСУ британских и иных снарядов с урановыми сердечниками.



Поставки этих боеприпасов Москва использовала как повод для нового раунда ядерного шантажа. Путин объявил, что российское тактическое ядерное оружие будет размещено в Беларуси и там уже к 1 июля этого года будут построены хранилища для ядерных боеприпасов. Также Беларуси будет передана одна установка "Искандер", которая может быть оснащена ракетами с ядерными боеголовками. А чуть раньше Александр Лукашенко заявил, что 10 самолетов белорусских ВВС переоборудуют под носители ядерного оружия.



Да, из Беларуси российские тактические ракеты радиусом до 500 км смогут покрыть всю территорию Польши, стран Балтии, а также территории некоторых других восточноевропейских стран. Однако почти такое же покрытие уже осуществляется из российской Калининградской области, где давно уже размещены и ядерные боеприпасы, и их носители. Так что размещение ТЯО на территории Беларуси не создает каких-то принципиально новых угроз для стран НАТО. Поэтому и реакция США и их союзников была достаточно спокойной и отнюдь не панической. Все они дружно осудили размещение ядерного оружия в Беларуси и призвали Путина и Лукашенко отказаться от соответствующего соглашения, прекрасно понимая, что отказа не будет, пока жив Путин. Тот, возможно, рассчитывал, что в обмен на обещание притормозить размещение ядерного оружия в Беларуси Запад неофициально предложит ему некий компромисс, связанный с замедлением темпов поставок Украине вооружений, и особенно боеприпасов. Но никто Путину ничего предлагать не собирается и никого из серьезных политиков и представителей мейнстрима на Западе он ядерным шантажом пока что не напугал. Сейчас страны НАТО как раз сосредоточились на обеспечении Украины боеприпасами. Именно решение этой проблемы станет ключом к победе в войне.



Российское зимне-осеннее наступление на Донбассе практически выдохлось из-за очень больших потерь в людях и бронетехнике, а также из-за растущего дефицита снарядов. Согласно данным сайта Oryx, за неделю в период с 19 по 26 марта российские подтвержденные потери в танках выросли на 43 единицы, а подтвержденные потери всей бронетехники российских сухопутных войск, включая танки, - на 103 единицы. Украинские подтвержденные потери в танках составили 6 единиц, а во всей бронетехнике сухопутных войск - 10 единиц, то есть были меньше российских соответственно в 7,2 и 10,3 раза. В российской армии явно заканчиваются и более-менее качественная бронетехника, и более-менее подготовленные специалисты. Неслучайно в России уже снимают с консервации танки Т-54 и Т-55, производившиеся сразу после Второй мировой войны.



Оптимальный момент для перехода ВСУ в контрнаступление - вскоре после прекращения российского наступления, когда выдохшиеся российские бригады и дивизии еще не успеют восстановить боеспособность и не будут переброшены на угрожаемые направления, прежде всего на юге. Однако, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, начало украинского контрнаступления тормозится прежде всего из-за нехватки боеприпасов. Характерно, что в последние месяцы США и их союзники практически не поставляют Украине новые РСЗО HIMARS и лишь в ограниченном количестве поставляют 155-миллиметровые гаубицы, в том числе американские, запас которых достаточно велик. Очевидно, дело в том, что даже ранее поставленные артиллерийские и ракетные установки натовских калибров не удается обеспечить в полной мере боеприпасами, расход которых чрезвычайно велик и находится на уровне Второй мировой войны.



Сейчас страны Евросоюза приняли программу развертывания производства боеприпасов для Украины стоимостью 2 миллиарда евро. Однако ее результаты будут заметны в лучшем случае к концу этого года. Пока основная надежда на США, которые располагают значительными запасами снарядов, в том числе за пределами американской территории - в Европе, Израиле и Южной Корее, и имеют развитый военно-промышленный комплекс, способный быстро нарастить производство боеприпасов. От того, в какой мере удастся обеспечить ВСУ боеприпасами накануне и в ходе контрнаступления, во многом будет зависеть исход войны.