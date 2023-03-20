

Путин в Севастополе 18 марта с "губернатором" Развожаевым и митрополитом Тихоном (Шевкуновым). Фото: kremlin.ru



Атака российского истребителя на американский беспилотник над нейтральными водами Черного моря - наивысшая точка военной эскалации, которой достигла Россия в отношениях с Америкой, после того как напала на Украину. Единственный возможный ответ на столь наглую провокацию - предупредить Москву, что в следующий раз при попытке атаковать американские дроны над нейтральными водами ее истребители будут сразу же сбиты средствами ПВО. Иного пути просто нет. Дрон, даже только в разведывательном варианте, стоит порядка 30 миллионов долларов, а российский истребитель, который легко может его протаранить, - около одного миллиона.



Вероятно, именно такое предупреждение было передано шефом Пентагона и главой Объединенного комитета начальников штабов в разговоре с их российскими коллегами.



Замечу, что столкновение произошло за четыре дня до необъявленного визита Путина в Крым и оккупированную часть Донбасса. Не исключено, что российские военные напугали своего верховного главнокомандующего тем, что во время его пребывания в Крыму с американского дрона, непрерывно висящего над Черным морем, может быть запущена боевая ракета. Возможно, в расчете на то, что американцы хотя бы несколько дней не будут посылать беспилотники к Крыму, и было принято решение о таране. Если такой расчет был, то он не оправдался. Американцы возобновили полеты беспилотников над Черным морем.



Российские опасения насчет того, что с беспилотника стрельнут по Путину или какому-либо российскому военному объекту в Крыму, были совершенно напрасны. Когда дрон MQ-9 Reaper используется только в разведывательных целях, он не оснащается ракетами. Визуально определить их наличие несложно. Но главное - для такого удара по Крыму Вашингтон должен принять политическое решение, от которого там еще очень далеки, и в Москве об этом знают.



Инцидент с дроном только усилил решимость США и их союзников помогать Украине. Польша и Словакия объявили о намерении поставить соответственно 4 и 13 модернизированных истребителей МиГ-29, и эти поставки уже одобрены Вашингтоном, так что боевые самолеты прибудут в Украину в ближайшее время. Единственное преимущество МиГ-29 состоит в том, что они не требуют длительного переучивания украинских пилотов. Разумеется, этот истребитель значительно уступает не только F-16, но и некоторым современным российским самолетам и перелома в борьбе за господство в воздухе не создаст. Но при огромном дефиците самолетов у ВВС Украины даже 17 дополнительных боевых машин будут серьезным подспорьем. Еще важнее то, что американское разрешение на поставку МиГ-29 станет первым шагом на пути к поставкам F-16. Но эти последние, с учетом минимального времени, необходимого для подготовки пилотов, смогут прибыть в Украину не ранее конца этого года, то есть уже после того, как определится исход ожидаемого контрнаступления ВСУ. А вот поставки современных танков, об увеличении которых было объявлено после инцидента с американским дроном, могут повлиять на успех контрнаступления самым непосредственным образом.



Украина уже получила или получит в ближайшее время (то есть, вероятно, до начала весеннего контрнаступления) 71 танк Leopard 2, 28 танков Challenger 2 и 31 танк Abrams, то есть в общей сложности 130 современных танков. Если все они прибудут вовремя и будут сосредоточены на одном решающем направлении, это может позволить ВСУ добиться крупного оперативного успеха. Но западные союзники должны понимать, что современные западные танки, при всех своих преимуществах перед российскими, в ходе контрнаступления неизбежно будут уничтожаться, повреждаться в бою или выходить из строя по техническим причинам. Контрнаступление ВСУ, которое вряд ли начнется раньше середины мая, может продолжаться 4-5 месяцев, вплоть до середины октября. И, кроме поставок запасных частей и ремонтного оборудования, необходимо предусмотреть поставки дополнительно не менее 60 современных танков для возмещения тех, которые неизбежно будут безвозвратно потеряны ВСУ в ходе контрнаступления.



Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби объявил, что в ближайшие дни Украине будет выделен новый, рекордный по объему пакет американской военной помощи, жизненно важный для успеха ВСУ в предстоящие недели и месяцы. Сейчас, кроме современных танков, украинцам остро необходимы дальнобойные ракеты. Не исключено, что о поставках ATACMS Украине будет официально объявлено только тогда, когда они уже начнут применяться на поле боя, как это было с противорадарными ракетами HARM.



Во всяком случае, сейчас появились все признаки того, что страны НАТО делают ставку на решающий успех предстоящего украинского контрнаступления. Как заявил новый президент Чехии Петр Павел, для Украины "окно возможностей открыто в этом году". "После следующей зимы поддерживать нынешний уровень помощи будет крайне сложно", - предупреждает он. В частности, может обостриться проблема снабжения Украины боеприпасами, поскольку в Европе все сильнее ощущается дефицит взрывчатки для их производства.



В стратегию достижения решающей победы Украины полностью укладывается и решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест Владимира Путина. Теперь не только сильно затрудняется его дипломатическая деятельность - решение МУС означает, что никакой компромисс с Путиным невозможен. Но тут еще есть дальний прицел на сценарий успеха украинского контрнаступления. На Западе надеются, что в случае, если российские войска в Украине будут основательно разбиты, в России возникнет "кризис элит". Этим "элитам", в том числе лицам из ближайшего путинского окружения, дается ясный сигнал: только отстранение Путина от власти может привести к нормализации положения России в мире, причем если в ходе переворота с Путиным случится что-то очень плохое, его преемников на Западе никто за это критиковать не будет. Таким образом, перед решающими весенне-летними сражениями ставки подняты максимально высоко.