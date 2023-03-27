



В случае с анонсированным размещением ядерного оружия в Беларуси не география имеет первостепенное значение. То есть не диспозиция на гипотетическом поле боя. Которая, возможно, не изменится радикально, хотя едва ли не изменится совсем. Что изменится, если ядерное оружие действительно будет размещено, так это степень вероятности его применения. Стрелки Часов Судного дня придется перевести еще ближе к "ядерной полуночи" (сейчас они показывают 90 секунд до нее). Побочный эффект такого шага, о котором говорят еще меньше, - это склещивание двух диктаторских режимов, которое с неизбежностью за ним последует. Фактически он завершит оккупацию Беларуси. Попытки перетянуть Лукашенко на сторону добра, которые и без того были сомнительными, станут совершенно бессмысленными.



Тайминг заявления почти не оставляет сомнений в том, что речь идет о реальной подготовке ядерных ударов. Зима закончилась, расчеты Кремля на то, что она сломит украинцев, нисколько не оправдались. Переломить ситуацию на фронте в свою пользу не удалось. Тут еще и ордер на арест. Ропот все слышнее. Уже не только в среде "турбопатриотов", о чем свидетельствует слитый в публичное пространство разговор Иосифа Пригожина с Фархадом Ахмедовым. Впереди - ожидаемое контрнаступление украинской армии. Крысу загоняют все глубже в угол. Варианты неядерной эскалации исчерпаны. Хотя устами телевизионных кликуш они давно грозят ядерным ударом, умирать, видимо, не готовы. А тут такая оказия под боком - чокнутый диктатор с мегаломанией, давно мечтавший о "ядерной державе". Который, кажется, не догадывается, как его развели. При нанесении ударов с белорусской территории ответные удары придутся по ней же. Огромный соблазн для Путина. Это развязывает ему руки.



О чем как раз говорил белорусский военный аналитик Егор Лебедок в январе 2021 года (в декабре 2022-го Лебедок был приговорен к 5 годам заключения): "Это не обеспечение безопасности Беларуси, а прямая и явная угроза для нее, потому что это первостепенные цели для поражения... Это передний край, по которому и долбанут сразу. Единственное, что России нас не жалко, можно если что долбануть, не так страшно".



Что касается рук Лукашенко, то их, конечно, никто не выкручивал. Он еще в 1995 году делился своими фантазиями: "Вы бы посмотрели, как наши люди плакали, когда мы выводили ракеты стратегического назначения". В 2017 году: "Ядерное оружие ядерному оружию рознь... Если ядерное оружие малой мощности, которое уже создается, его решительные люди вполне могут где-то использовать". В 2020 году (после запуска в эксплуатацию Островецкой АЭС): "Исторический момент - страна становится ядерной державой". В 2021 году: "Я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь". В августе 2022 года: "Мы когда-то с Путиным заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!"



Стоит напомнить, что безъядерный статус исчез из белорусской конституции спустя три дня после начала февральского вторжения России в Украину. Ну и на закуску имеет смысл послушать, с каким сладострастным упоением говорит о ядерном оружии Григорий Азаренок, дважды награжденный Лукашенко пропагандист, а теперь еще по совместительству и член высшего политсовета правящей партии: "Что, вражины, рохкаеце (хрюкаете. - Д.Г.)? Беларусь - ядерная держава!.. Будет плавиться Варшава, и потонет Вильнюс! Мы посмотрим на матовый закат и восхождение чумного гриба на польском болоте!"



Азаренок выражает мнение политического меньшинства. Того самого, о котором когда-то одна наивная респондентка в белорусской провинции сказала: "Это же настоящее чудо: нас всего 20 процентов, а мы победили!" Примерно столько граждан Беларуси поддерживают размещение ядерного оружия в их стране. Против выступают 80 процентов. Конечно, Лукашенко это не остановит: предоставление территории Беларуси в качестве плацдарма для вторжения российской армии в Украину поддерживало 10-15% населения. В стране идет перманентная зачистка, что так и называют, нимало не стесняясь, - зачисткой. Она как раз обострилась в последнее время, и это может быть напрямую связано с планами размещения ядерного оружия. Для страны, на которую пришелся наибольший удар Чернобыльской катастрофы, это не может не стать травматическим триггером. Лукашенко умудрился продать белорусскому обществу свое как бы неучастие в российской агрессии против Украины (участие Беларуси в ней полностью замалчивалось пропагандой) под видом "мира и стабильности". С ядерным оружием этот фокус провернуть будет намного сложнее.



Валерий Сахащик, представитель де-факто правительства Беларуси в изгнании, в прошлом подполковник ВДВ, считает, что размещение в Беларуси российского ядерного оружия активизирует партизанское движение. Поскольку "история слишком приблизила нас к тому, чтобы потерять все - уровень угрозы настолько высок, что он может стоить жизни нашей нации". И прогнозирует, что российским оккупантам в Беларуси скоро станет не очень комфортно.



Что ж, лишь бы не получилось, как поется в одной белорусской песне: "І калі мы зразумелі, што нешта не так, пайшоў радыёактыўны снег".