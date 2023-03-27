ТЯО для тявканья
Заявление Путина о намерении разместить ядерное оружие в Беларуси - "козырь", который он давно приберегал и с особым цинизмом выложил в День Воли. Смехотворным поводом послужили поставки Украине одного из видов обычных боеприпасов.
Специалисты вообще сомневаются в том, что перемещение боеголовок состоится. В любом случае это почти ничего не изменит в системе ядерного сдерживания. Была ли эта пугалка согласована с Си Цзиньпином? На этот счет мнения расходятся.
Ведант Пател, представитель Госдепартамента США
Мы не видим никаких причин для корректировки нашего собственного стратегического ядерного позиционирования и никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.
Пресс-служба Пентагона
Мы не видим никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие. Мы по-прежнему привержены коллективной обороне в рамках альянса НАТО.
Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США
Мы пока не видим никаких признаков того, что он (Путин. - Ред.) выполняет это обещание (разместить ТЯО в Беларуси. - Ред.) или перемещает ядерное оружие. Мы не видим никаких признаков того, что он намерен использовать ядерное оружие в Украине. Точка. Мы ежедневно это мониторим. Мы не увидели ничего, что заставило бы нас изменить наше стратегическое ядерное позиционирование.
https://www.cbsnews.com/video/326-face-the-nation-gonzales-warner-kirby/
Оана Лунгеску, представительница НАТО
Ядерная риторика России опасна и безответственна. НАТО начеку. Мы внимательно мониторим ситуацию и пока не видели никаких изменений в ядерном позиционировании России, которые заставили бы нас изменить наше.
Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы ЕС
Размещение российского ядерного оружия в Беларуси может привести к безответственной эскалации и будет воспринято как угроза европейской безопасности. Беларусь все еще может это остановить, это ее выбор.
ЕС готов ответить дальнейшими санкциями.
https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1639982108612370432
МИД Литвы
Это отчаянные шаги Путина и Лукашенко по созданию новой волны напряженности и дестабилизации в Европе. Эти действия еще больше втягивают Беларусь в войну с Украиной и в конфронтацию с демократическим миром. Беларусь, которая все больше теряет свой суверенитет, поддерживает и помогает российской агрессии и все теснее интегрируется в военные планы России, является дополнительным фактором риска для Балтийского региона.
Литва обсудит со своими евроатлантическими партнерами, как ответить на эти милитаристские планы российского и белорусского режимов. В качестве одной из ответных мер Литва призовет к принятию новых санкций.
Антон Хофрайтер, председатель комитета Бундестага по делам Европы
Ядерные угрозы были частью репертуара Кремля с самого начала российской агрессивной войны... Цель угроз - подорвать поддержку Украины Западом.
Институт изучения войны (ISW)
Объявление о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси не имеет никакого отношения к риску эскалации ядерной войны, который остается крайне низким. Путин пытается использовать страхи Запада перед ядерной эскалацией, размещая тактическое ядерное оружие в Беларуси. Россия уже давно располагает ядерным оружием, способным поразить любую цель, которую может поразить тактическое ядерное оружие, базирующееся в Беларуси. По оценке ISW, Путин не склонен к риску и неоднократно угрожает применением ядерного оружия без намерения довести дело до конца, чтобы сломить решимость Запада.
...Путин, вероятно, воздержался от размещения оружия в Беларуси в начале вторжения 2022 года, чтобы сохранить эту опцию как часть будущей российской информационной операции по манипулированию Западом... Действия Путина говорят о том, что... он боится потенциального успеха украинского контрнаступления.
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-25-2023
Майкл Макфол, профессор Стэнфордского университета, бывший посол США в Москве
Всего несколько дней назад Путин и Си опубликовали совместное заявление, в котором говорится следующее: "Все государства, обладающие ядерным оружием, должны воздержаться от размещения ядерного оружия за рубежом и вывести ядерное оружие, размещенное за рубежом".
Вчера Путин сделал все наоборот.
Не очень-то уважительно по отношению к своему "хорошему другу" Си!
Андреас Клут, колумнист агентства Bloomberg
Будем надеяться, что председатель Си Цзиньпин воспримет эту выходку как личное оскорбление и быстро окоротит своего московского "друга".
МИД Украины
Последние заявления РФ о намерении разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие являются очередным провокационным шагом преступного путинского режима, подрывающим основы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом.
...Украина призывает белорусское общество не допустить реализации преступных намерений по размещению на территории Беларуси ядерного оружия вопреки ее обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия, что еще больше превратит эту страну в заложника Кремля и будет иметь катастрофические последствия для ее будущего.
...Россия в очередной раз подтверждает свою хроническую неспособность быть ответственным распорядителем ядерного оружия как средством сдерживания и предупреждения войны, а не инструментом угроз и запугивания. Мир должен объединиться против того, кто ставит под угрозу будущее человеческой цивилизации.
Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины
Путин (Рф) очень предсказуем. Делая заявление о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он признается, что ему страшно, он проигрывает и ему осталось только пугать тактикой.
И второе: он снова фиксирует свое участие в совершении преступления. Нарушая договор о нераспространении ядерного оружия.
Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины
Заявление путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси - шаг к внутренней дестабилизации страны - максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества в отношении России и путина. Кремль взял Беларусь в ядерные заложники.
https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1639875455355441152
Светлана Тихановская, лидер белорусский оппозиции в изгнании
Размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси прямо нарушает Конституцию Беларуси и грубо противоречит воле белорусского народа принять статус безъядерного государства, выраженный в Декларации о государственном суверенитете Беларуси 1990 года.
...Россия действует как оккупационная сила, нарушая национальную безопасность и ставя Беларусь на путь столкновения со своими соседями и международным сообществом.
Объявление об этом шаге 25 марта - в День Воли, когда белорусы отмечают 105-ю годовщину независимости Беларуси, не случайно и подчеркивает, что Россия не уважает суверенитет Беларуси.
https://twitter.com/Tsihanouskaya/status/1639720922775953410
Валерий Сахащик, член Объединенного переходного комитета Беларуси по вопросам обороны
Это заявление означает, что Путин хочет и дальше пугать весь мир, держать его в напряжении. Я не думаю, что Путин способен использовать такое оружие, но уровень опасности становится намного выше. И нам придется что-то делать, потому что это совсем нехорошо. Если Лукашенко это сделает, он сильно рискует народом Беларуси, и он должен за это ответить обязательно. Это явное обострение конфликта.
...Мы должны начать предпринимать какие-то шаги, чтобы российским войскам в Беларуси было очень некомфортно, чтобы у них не было большого желания здесь находиться.
Адам Эберхардт, директор Центра стратегических исследований (Польша)
Еще один эпизод запугивания чувствительного к ядерному оружию Запада, но в то же время ползучий аншлюс Беларуси. Безопасность ядерного арсенала станет оправданием для российского вмешательства, если возникнет такая необходимость.
https://twitter.com/adam_eberhardt/status/1639688093904109576
Аркадий Мошес, сотрудник Финского института международных отношений
Размещение ядерного оружия в Беларуси связано с тем, что перестало работать ядерное запугивание. Именно поэтому Москва пытается показать, что она не шутит и не блефует. Тот, кто склонен бояться, будет бояться. А кто не склонен, тот не убоится.
...После Чернобыля и всего, что произошло с Беларусью, не думаю, что многие белорусы воспримут это на ура.
Александр Фридман, белорусский политобозреватель
...От размещения российского ядерного оружия в Беларуси выигрывает и Кремль, который лишь усиливает контроль над Беларусью, и Лукашенко, который выполнил свое задание и чей политический вес теперь увеличивается. Можно не сомневаться, что данное решение было согласовано и нашло понимание у Пекина.
...Новых санкций Беларуси теперь, по всей видимости, не избежать. Но санкции лишь мелочь по сравнению с судьбой беларусов, попадающих теперь под "ядерный зонтик", которым распоряжается прижатый к стенке военный преступник из Кремля.
https://t.me/Alexander_Friedman/3869
Размещая ядерное оружие в странах Варшавского договора, СССР подчеркивал их полную зависимость от "старшего брата" и "учителя". После крушения коммунизма в Восточной Европе и развала Советского Союза ядерное оружие только вывозилось, но уже больше не завозилось. Вывоз ядерного оружия и вывод советских войск стал для РФ и ее сегодняшнего руководства одним из символов гибели империи... И вот теперь с помощью "ядерной дубинки" Путин хочет показать всему миру, что "империя вернулась".
История советского (российского) ядерного оружия в Европе в XX веке говорит, однако, о том, что московские ядерные авантюры и игры военными мускулами в итоге заканчиваются вывозом оружия, выводом войск, освобождением и демократизацией стран из былой зоны влияния, а также крушением самой империи.
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