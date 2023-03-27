Александр Фридман, белорусский политобозреватель

...От размещения российского ядерного оружия в Беларуси выигрывает и Кремль, который лишь усиливает контроль над Беларусью, и Лукашенко, который выполнил свое задание и чей политический вес теперь увеличивается. Можно не сомневаться, что данное решение было согласовано и нашло понимание у Пекина....Новых санкций Беларуси теперь, по всей видимости, не избежать. Но санкции лишь мелочь по сравнению с судьбой беларусов, попадающих теперь под "ядерный зонтик", которым распоряжается прижатый к стенке военный преступник из Кремля.

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Размещая ядерное оружие в странах Варшавского договора, СССР подчеркивал их полную зависимость от "старшего брата" и "учителя". После крушения коммунизма в Восточной Европе и развала Советского Союза ядерное оружие только вывозилось, но уже больше не завозилось. Вывоз ядерного оружия и вывод советских войск стал для РФ и ее сегодняшнего руководства одним из символов гибели империи... И вот теперь с помощью "ядерной дубинки" Путин хочет показать всему миру, что "империя вернулась".



История советского (российского) ядерного оружия в Европе в XX веке говорит, однако, о том, что московские ядерные авантюры и игры военными мускулами в итоге заканчиваются вывозом оружия, выводом войск, освобождением и демократизацией стран из былой зоны влияния, а также крушением самой империи.

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