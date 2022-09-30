Никто не сомневается в том, что повреждение газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" - диверсия, которую под силу осуществить только государственным структурам. Скорее всего, взрывчатка была установлена на трубах на глубине около 70 метров за несколько недель или даже месяцев до взрывов, а в нужный момент приведена в действие дистанционно. Эту операцию можно было провести только с помощью подводных дронов или специально обученных водолазов.



По некоторым прогнозам, на ремонт поврежденных трубопроводов потребуется несколько лет или их вообще больше не удастся ввести в строй.



Под подозрением сразу оказались четыре страны - Россия, Украина, Польша и США. Кроме того, германская прокуратура, которая ведет дело об аварии, предположила, что диверсии могли осуществить некие "проукраинские силы". Однако трудно представить себе неправительственную организацию или компанию, которая обладала бы техническими возможностями для проведения столь масштабных диверсий.



Объективно и Украина, и Польша заинтересованы в том, чтобы "Северные потоки" не функционировали и транзит российского газа на Запад осуществлялся только через территорию этих стран. Однако о такой заинтересованности теперь приходится говорить в прошедшем времени. После нападения России на Украину все изменилось. Еще до взрывов оба газопровода не функционировали. "Северный поток" был остановлен самой Россией, чтобы шантажировать Германию и другие страны Евросоюза. А "Северный поток - 2" не был сертифицирован уже Германией, чтобы наказать Россию за агрессию против Украины. Главное же, условия транзита российских энергоносителей в Европу теперь будут определяться только после окончания российско-украинской войны и в прямой зависимости от ее результатов. А на исход войны состояние газопроводов повлиять никак не может.



К тому же ни Украина, ни Польша не имеют технических средств для совершения подобных диверсий. У США такие средства, безусловно, есть, но крайне трудно представить себе, чтобы американцы рискнули осуществить операцию такого рода в экономических зонах Дании, союзника по НАТО, и Швеции, которая вот-вот станет членом альянса. К тому же у Вашингтона на крайний случай есть более безопасный способ блокирования работы обоих газопроводов посредством введения финансовых санкций. Именно так администрация Трампа успешно блокировала завершение строительства "Северного потока - 2". И уж совсем сложно понять, зачем вдруг администрации Байдена сейчас взрывать оба "Северных потока".



Только у России есть и возможности, и мотивы сделать так, чтобы оба трубопровода вышли из строя вследствие форсмажорных обстоятельств. Как указывает один из крупнейших аналитиков в нефтегазовой сфере Михаил Крутихин, "Газпрому" грозят многомиллиардные штрафы за срыв контрактных обязательств по поставкам газа в Европу. "Вот единственный, кто мог спровоцировать эту аварию", - полагает Крутихин.

По поводу косвенной, но довольно серьезной улики, указывающей на авторство взрывов, высказался экс-руководитель "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. Он утверждает, что любое внешнее вмешательство в работу обоих газопроводов без того, чтобы оно тотчас было зафиксировано Россией, крайне маловероятно, так как все трубы обильно увешаны различными системами контроля. Любое, даже незначительное изменение в режиме реального времени отслеживается на контрольной станции в российском Выборге, и о серьезном ЧП тотчас узнают в Кремле. "Если бы это было внешнее вмешательство, "Газпром" бы уже предоставил доказательства в пользу этой версии, - уверен Кобелев. - А они до сих пор молчат, как рижские шпроты. То есть остается один вариант - очередная российская спецоперация. Москали снова врут и шантажируют".

По данным The Times, в Минобороны Великобритании пришли к выводу, что за взрывами на газопроводах, по всей вероятности, стоит Россия. В Пентагоне пока не называют виновника.

Каковы же возможные мотивы заказчика? Помимо стремления создать форс-мажор, чтобы не платить многомиллиардную неустойку за прекращение поставок газа в Германию, тут еще может быть попытка заставить Евросоюз ослабить санкции. В течение двух суток после первых взрывов, когда были повреждены обе ветки "Северного потока" и только одна из двух веток "Северного потока - 2", имела право на существование версия, согласной которой таким образом Путин шантажировал Шольца, чтобы тот спешно сертифицировал "Северный поток - 2" и разрешил пустить газ по единственной уцелевшей ветке. Однако после того как взрыв произошел и на второй ветке "Северного потока - 2", эта версия отпала. Правда, нельзя исключить, что таким образом Москва добивается разрешения на возобновление поставок газа по "Турецкому потоку", которые с 17 сентября запретил нидерландский регулятор. Именно по "Турецкому потоку" газ, кстати сказать, поступает в дружественную России Венгрию.

Также нельзя исключить, что компания Nord Stream AG, где "Газпром" владеет 51,5% акций и которую возглавляет путинский друг Герхард Шредер, рассчитывает получить многомиллиардную страховую премию за взрывы на газопроводах. Однако неизвестно, застрахованы ли риски в военное время, и в любом случае ясно, что страховых выплат не будет до конца войны.

Но главной целью диверсий, как мне представляется, является продолжение общей политики шантажа, причем не только в газовом вопросе. Это дальнейшее развитие путинских угроз, прозвучавших 21 сентября, когда он прозрачно намекнул на возможность применения Россией ядерного оружия после аннексии украинских территорий. Теперь Кремль дает понять Западу, что подводные инфраструктурные объекты, вроде подводных кабелей связи или трубопроводов, могут стать для него "законной военной целью". Ведь шансы на то, что в ходе расследования будут найдены улики, указывающие на конкретную страну, близки к нулю. Это вам не отравление Скрипалей, здесь действительно все концы в воду. Кремль всегда сможет заявить, в том числе через подконтрольные СМИ на Западе, что "Северные потоки" взорвали американцы или мифические украинско-польские диверсанты. Поэтому, дескать, не удивляйтесь, если вдруг взорвутся какие-то другие газопроводы.

Думаю, неслучайно первые взрывы на "Северных потоках" произошли в день, когда был запущен газопровод Baltic Pipe между Данией и Польшей, призванный заместить поставки российского газа. И пока что шантаж работает, хотя бы частично. Сразу после первых взрывов экс-канцлер Ангела Меркель призвала не только серьезно воспринимать путинскую угрозу применения ядерного оружия, но и сохранять пространство для маневра в переговорах с ним. А восьмой пакет санкций Евросоюза, который предполагается принять в связи с ожидаемой российской аннексией украинских территорий, пока что выглядит удивительно беззубым. Предполагается по образцу санкций, принятых в связи с аннексией Крыма, расширить санкционные списки за счет лиц, причастных к организации псевдореферендумов, при том что эти лица на Запад ездить не собираются. Также планируются дальнейшие ограничения российского экспорта примерно на 7 млрд евро, но они практически будут компенсированы снятием ограничений на экспорт российского цемента и удобрений. А потолок цен на российскую нефть в этом пакете санкций введен не будет.

Боюсь, что даже в случае применения Путиным тактического ядерного оружия в Европе найдутся политики, которые будут призывать к диалогу с ним.