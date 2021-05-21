Неудобное наследие
Андрей Сахаров. Фото Дмитрия Краюхина
Сахаровский юбилей - "нежелательный" для путинской власти. Андрея Сахарова кремлевская пропаганда готова вспоминать и чествовать только в качестве великого физика, отца водородной бомбы.
Между прочим, до сих пор не отменен позорный указ Леонида Брежнева от 8 января 1980 года, которым Сахаров был лишен всех государственных наград, в том числе звания трижды Героя Социалистического Труда. Не отменено и принятое в тот же день постановление Совета министров СССР, подписанное Алексеем Косыгиным. Этим постановлением Сахаров был лишен званий лауреата Ленинской и Сталинской премий.
Отменить эти акты не решились ни Михаил Горбачев, ни Борис Ельцин, ни Дмитрий Медведев. Не сделал этого до сих пор и Владимир Путин. Только в прошлом году был поднят вопрос о посмертном возвращении академику Сахарову наград, званий и премий, но он так и не был решен. А ведь всех этих почестей и наград Сахаров был удостоен не за правозащитную деятельность, а за научные достижения, связанные с укреплением обороноспособности СССР.
И в самом деле, великий русский ученый, гордость отечественной науки, водородную бомбу для страны сделал! Почему же так медлят с возвращением наград и званий? Прецеденты ведь есть, их много. Всем реабилитированным жертвам сталинских репрессий специальными указами возвращали ранее отобранные у них награды, звания и премии (очень часто - посмертно). Но подобной политической реабилитации Сахаров не дождался при жизни и не может дождаться уже более трех десятилетий после смерти. Ведь если указ и постановление, лишавшие академика наград за "действия, порочащие его как награжденного", были незаконны и несправедливы, придется признать, что диссидентская правозащитная деятельность Сахарова заслуживает уважения и благодарности.
Кремлевская пропаганда считает советских диссидентов агентурой Запада, а их деятельность - одной из главных причин развала Советского Союза. Организация, основанная при участии Сахарова и продолжающая сахаровские традиции правозащиты, - "Мемориал" - подвергается преследованиям и объявлена "иноагентом".
В публикациях к юбилею Сахарова государственные СМИ напоминают о заслугах "эффективных менеджеров" Сталина и Берии в реализации атомного и водородного проектов. В "Российской газете" утверждается, что на атомном объекте в Арзамасе-16 "была свободная атмосфера": "Это повелось еще со времен Берии, он понимал, что только свободные люди способны к творчеству".
Для ТАССа о "неоднозначном и гениальном" Сахарове написал Дмитрий Хазанов, физик-ядерщик и историк авиации, член прокремлевской Ассоциации историков Второй мировой войны: "Если научная сторона деятельности Андрея Сахарова вызывает уважение и восхищение специалистов, то общественная сторона все-таки представляется неоднозначной. Он все больше и больше погружался в правозащитную деятельность в СССР, которая была изрядно политизирована, став в конце 1960-х годов одним из ее лидеров. Академик писал и подписывал письма в поддержку разных диссидентов, охотно давал интервью западным журналистам, где критиковал советский строй, лидеров страны и так далее". То есть критиковать политический строй и тем более лидеров страны - вещь предосудительная, а борьба за права человека должна быть "неполитизированной".
Sputnik главную заслугу Сахарова видит в том, что в направленном Брежневу эссе он "убедительно показал и доказал, что применение ядерного оружия в случае начала третьей мировой войны приведет к тому, что на планете Земля не останется ничего живого". "Леонид Брежнев принял и подхватил эту идею, но не уровне публичного признания, а на уровне конкретных действий". Подозреваю, что и до прочтения работы Сахарова (если он ее вообще читал) Леонид Ильич догадывался, что от применения термоядерного оружия ничего хорошего не будет и что американская "ответка" может стать смертельной для СССР. Главной же ошибкой советских властей по отношению к академику автор статьи считает не ссылку Сахарова в Горький, а лишение его всех советских наград! Дескать, именно это сделало Сахарова публичным политиком и "все его публичные оценки и мнение, даже если оно было ошибочным и не совсем корректным... принимались за истину".
В "Комсомольской правде" искренне недоумевают: "Почему так изменился масштаб физика? Начинал со спасения мира от ядерной бомбы (своей же!), а заканчивал скандалами (голодовкой! - Б.С.) ради поездок жены и невестки в Америку... Да и коллеги Сахарова до конца не понимали, почему вообще академик бросил все научные достижения и ударился в диссидентство".
Ну а мы процитируем сахаровские "Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе": "Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода - свобода получения и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудков. Такая тройная свобода мысли - единственная гарантия от заражения народа массовыми мифами, которые в руках коварных лицемеров-демагогов легко превращаются в кровавую диктатуру. Это - единственная гарантия осуществимости научно-демократического подхода к политике, экономике и культуре".
Неудивительно, что московские власти запретили юбилейную фотовыставку на Чистопрудном бульваре. Видно, не понравились некоторые фотографии и цитаты Сахарова. А больше всего не понравилось то, что часть экспозиции предполагалось разместить на уличных стендах. Как бы несанкционированного митинга не случилось!
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