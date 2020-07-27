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Фото из архива Сахаровского центра
27 июля 1980 года академик Андрей Сахаров, находясь в ссылке в Горьком, направил открытое письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу.
"Военные действия в Афганистане продолжаются уже семь месяцев. Погибли и искалечены тысячи советских людей и десятки тысяч афганцев - не только партизан, но главным образом мирных жителей - стариков, женщин, детей - крестьян и горожан. Более миллиона афганцев стали беженцами. Особенно зловещи сообщения о бомбежках деревень, оказывающих помощь партизанам, о минировании горных дорог, что создает угрозу голода для целых районов. Есть сведения о применении напалма, мин-ловушек и новых типов оружия. Крайнюю тревогу вызывают (непроверенные) сообщения о случаях применения нервно-паралитических газов. Некоторые из этих сообщений, возможно, недостоверны, но общая мрачная картина не подлежит сомнению. Ожесточение борьбы, жестокости с обеих сторон возрастают, и конца этой эскалации не видно.
Также не подлежит сомнению, что афганские события кардинально изменили политическое положение в мире. Они поставили под удар разрядку, создали прямую угрозу миру не только в этом районе, но и везде. Они затруднили (а, может, сделали вообще невозможной) ратификацию Договора ОСВ-2, жизненно важного для всего мира, в особенности как предпосылка для низших этапов процесса разоружения. Советские действия способствовали (и не могли не способствовать!) увеличению военных бюджетов и принятию новых военно-технических программ во всех крупнейших странах, что будет сказываться еще долгие годы, усиливая опасности гонки вооружений. На Генеральной Ассамблее ООН советские действия в Афганистане осудили 104 государства, в том числе многие, ранее безоговорочно поддерживавшие любые действия СССР. Внутри СССР усиливается разорительная сверхмилитаризация страны (особенно губительная в условиях экономических трудностей), не осуществляются жизненно важные реформы в хозяйственно-экономических и социальных областях, усиливается опасная роль репрессивных органов, которые могут выйти из-под контроля".
Если заменить в этом письме "Афганистан" на "Сирию" и "Украину", дату - на 27 июля 2020 года, а "СССР" на "Россию", то дальше текст письма можно не менять, поскольку все, что говорил Сахаров о брежневском Советском Союзе в 1980 году, справедливо в отношении путинской России 40 лет спустя. Совпадает почти все, вплоть до деталей, вроде применения химического оружия. Путинский застой совпадает с брежневским как в плане агрессивной и экспансионистской внешней политики, поставившей страну в условия международной изоляции, так и в плане сверхмилитаризации и громадного роста роли репрессивных органов внутри страны.
В Афганистане Сахаров предлагал достичь политического урегулирования, для чего считал необходимым следующий комплекс мер:
"- СССР и партизаны прекращают военные действия - заключается перемирие; - СССР заявляет, что готов полностью вывести свои войска по мере замены их войсками ООН. Это будет важнейшим действием ООН, соответствующим ее целям, провозглашенным при ее создании, и резолюции ста четырех ее членов;
- нейтралитет, мир и независимость Афганистана гарантируются Советом Безопасности ООН в лице его постоянных членов, а также, возможно, соседних с Афганистаном стран;
- страны - члены ООН, в том числе СССР, предоставляют политическое убежище всем гражданам Афганистана, желающим покинуть страну. Свобода выезда всем желающим - одно из условий урегулирования;
- правительство Бабрака Кармаля до проведения выборов передает свои полномочия временному Совету, сформированному на нейтральной основе с участием представителей партизан и представителей правительства Кармаля. И партизаны принимают участие в них на общих основаниях".
Разумеется, Брежнев на письмо Сахарова не ответил и идеи, высказанные в нем, даже не пытался провести в жизнь. Сахарова ведь сослали в Горький как раз за критику ввода советских войск в Афганистан, перед этим лишив звания трижды Героя социалистического труда, всех государственных наград и Сталинской и Ленинской премий. Но он не успокоился и продолжал критиковать советскую политику в Афганистане даже после того, как Михаил Горбачев вернул его из горьковской ссылки в Москву.
На первом съезде народных депутатов СССР Андрея Дмитриевича травили прежде всего за его позицию по Афганистану, и в том числе за утверждение, будто советские генералы приказывали расстреливать с вертолетов тех своих подчиненных, которых могли захватить в плен повстанцы. Не знаю, была ли такая практика именно в Афганистане, но в советской истории она встречалась неоднократно. Так, во время советско-финской войны 1939-1940 годов советские войска, окруженные в районе севернее Ладожского озера, перед попыткой прорыва убили своих раненых, которых они не могли взять с собой. Об этом финны успели рассказать в своих листовках на линии фронта еще до окончания боевых действий. Такая же участь постигла и некоторых раненых красноармейцев во время окружения 2-й Ударной армии у Мясного бора в 1942 году.
По иронии судьбы как раз 27 июля вступает в силу очередное бессрочное прекращение огня между украинской армией и марионеточными ДНР и ЛНР (правда, перспективы его соблюдения весьма туманны и его может постичь судьба предыдущих соглашений такого рода). К урегулированию конфликта в Донбассе план Сахарова, конечно, неприменим, поскольку здесь мы имеем вялотекущую российско-украинскую войну, причем Россия отказывается признавать свое участие в этой войне. А вот в отношении Сирии основные пункты этого плана могли бы быть реализованы при условии, что их приняли бы и Россия, и Иран, и Турция, и правительство и оппозиция в Сирии, и мировое сообщество. На все это, правда, в настоящий момент шансов мало.
Что ж, после письма Сахарова Брежневу СССР просуществовал только 11 лет. Интересно, сколько продержится путинская Россия после хабаровских демонстраций?
Сахаров явно пребывал в состоянии благодати, потому что до последней минуты жизни боролся за дело Иисуса Христа, первого правозащитника человечества: за демократию, парламентаризм, за права человека, за то, чтобы СССР стал гуманным, свободным, рациональным, умным и милосердным сегодняшним Западом.
"Ну скажи, чего этому Сахарову не хватало? - спросил функционер. - Дача... Машина... Квартира... Нет, ты скажи: ну чего?" И тут работяга, упорно молчавший на протяжении всего этого многодневного спора, вдруг поднял голову, поглядел насмешливо на разгорячившегося функционера и сказал: "Вот ты об этом и подумай".
Идеи людей масштаба Сахарова необязательно должны быть модными. Это не мнения сочинителей бестселлеров или участников телевизионных ток-шоу на злобу дня, а ценности, которые остаются навсегда. Если, скажем, когда-то кто-то понял, что дважды два равно четырем, то все дальнейшее развитие математики этой мысли не отменяет.
Еще до прихода к власти Горбачева "кремлевские старцы" проиграли цивилизованному миру и самим себе. Тогда, 23 апреля 1985 года, вовсе не началась перестройка. Уже тогда все было кончено. Сегодня, 23 апреля 2020 года, Владимир Путин, который 35 лет назад оканчивал Краснознаменный институт КГБ СССР и готовился к командировке в ГДР, оказался в той же ситуации, что и советский генсек.
А завтра, если верить в цикличность истории, люди проклянут и власть теперешнюю, и войны, которые она ведет, и в постановлении грядущей Думы вновь запечатлеется наш кромешный стыд и национальный позор. Однако послезавтра ветер переменится, обозначатся заморозки на почве, и депутат Харитонов, или как там его будут звать, уверенной походкой выйдет к микрофону и, срывая аплодисменты, зачитает оправдательный вердикт.
Неужели теперь, если отменят постановление 1989 года, решение о вводе "ограниченного контингента" сочтут если не мудрым, то необходимым? Ничуть не лучше обстоит дело с моральной оценкой советского вторжения. Советские войска в Афганистане не выполняли "интернациональный долг", а старались сохранить у власти своих марионеток. И проводилась советская интервенция с чисто экспансионистскими целями.