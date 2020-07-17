О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/sokolov/m.279515.html
Также: Соколов, История, Россия, Европа, Колонки, Общество, Политика, Мир | Персоны: Борис Соколов, Иосиф Сталин, Владимир Мединский, Александр Солженицын, Владимир Путин

статья Потсдамские угодники

Борис Соколов, 17.07.2020
Сталин, Трумэн и Черчилль. Июль 1945 года
Сталин, Трумэн и Черчилль. Июль 1945 года
Реклама

Потсдамская конференция, начавшаяся 17 июля 1945 года, стало последней встречей "большой тройки" - лидеров СССР, США и Англии, главных держав антигитлеровской коалиции. Умершего 12 апреля 1945 года президента США Франклина Рузвельта сменил Гарри Трумэн, а проигравший парламентские выборы британский премьер Уинстон Черчилль в конце июля покинул Потсдам - его сменил лидер лейбористов Клеменс Эттли.

Сталин, Трумэн и Черчилль обсуждали послевоенное мирное урегулирование в Европе и завершали строительство системы международных отношений, позднее названной "ялтинско-потсдамской". В Потсдаме Трумэн и Черчилль старались совместно противостоять "дядюшке Джо", чтобы ограничить его экспансию в Европе. 75 лет спустя Россия и Запад еще дальше друг от друга в оценке итогов Второй мировой войны, чем в 1945 году.

Пример тому - выставка, открывшаяся в Потсдаме к юбилею конференции. Помощник президента Владимир Мединский объяснил, почему Россия отозвала экспонаты с выставки "Потсдамская конференция 1945 года - Новое устройство мира": "Министерство культуры дало соответствующие поручения нескольким нашим ключевым музеям - Музею Победы, Историческому музею, Центральному музею Вооруженных сил - представить личные вещи Сталина, форму участников конференции, какие-то интересные технические предметы, документы, даже предметы некоего быта... И вот все было готово: отработаны все технические и юридические моменты, а организаторам высланы информационные материалы для перевода на немецкий, английский и французский языки. Но неожиданно выяснилось, что у российской и немецкой сторон разные взгляды на Потсдам... Когда наши ученые изучили, какие тексты прилагаются к их экспонатам на выставке, то это было за гранью добра и зла: по большому счету, речь шла о прямом передергивании исторических фактов, о комментариях к нашим экспонатам, которые наносили репутационный ущерб нашей стране".

Мединский прямо обвинил организаторов выставки в Потсдаме в фальсификации истории. Какие же подписи под экспонатами так возмутили экс-министра и сообщество официальных российских историков?

Заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Станислав Давыдов заявил, что неприемлемы, в частности, слова в аудиокомментариях к выставке о том, что "Сталин являлся единственным правителем и обеспечивал свою власть при поддержке тайной полиции". "Мы задавали вопросы по поводу "единственного правителя" и "тайной полиции", которой никогда не было в СССР. Вежливо, но весьма резко нам ответили, что ничего менять не будут", - пожаловался Давыдов.

Ну, насчет "единственного правителя" российский музейщик, скорее всего, неправильно перевел с немецкого слова, означающие "единовластный правитель", каковым Сталин, вне всякого сомнения, был. Неслучайно в немецкой Википедии правление Сталина характеризуется как Alleinherrschaft, что означает "самодержавие", или "единоличное правление". Еще в феврале 1940 года, в период советско-финской войны, Франклин Рузвельт так охарактеризовал сталинский режим: "Советский Союз, как сознает всякий, у кого хватает мужества посмотреть в лицо фактам, управляется диктатурой столь абсолютной, что подобную трудно найти в мире. Она вступила в союз с другой диктатурой и вторглась на территорию соседа столь бесконечно малого, что он не мог представлять никакой угрозы, не мог нанести никакого ущерба Советскому Союзу, соседа, который желал одного - жить в мире как демократическая страна, свободная и смотрящая вперед демократическая страна". (Roosevelt and Churchill. Their Secret War-Time Correspondence. L., 1975. P.P. 57-58, fn.)

Что же касается утверждения, будто в СССР никогда не было тайной полиции, то оно тянет на научное открытие мирового уровня. Чем иным, если не тайной политической полицией, спрашивается, было ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ?

Как можно понять, российскую сторону не устраивает западная оценка пакта Молотов - Риббентроп, который в Германии и других странах Европы считают сговором двух диктаторов, направленным на развязывание Второй мировой войны и раздел Восточной Европы.

"Российская газета" в связи с отзывом российских экспонатов пишет: "Спорными, считает российская сторона, являются и истории о массовом насилии красноармейцев по отношению к германскому населению и о взаимоотношениях Польши с Германией в 1939 году". В Германии же как раз эти факты считают бесспорными. По поводу массового насилия, которое творили красноармейцы в Германии в последние месяцы войны, во многом при попустительстве командования, достаточно обратиться к таким авторитетным свидетелям, как Лев Копелев и Александр Солженицын. А что касается выдвинутой Владимиром Путиным версии о том, что Польша, а не СССР, была одним из главных поджигателей Второй мировой войны и собиралась вступить в сговор с гитлеровской Германией, то даже в России ни один серьезный и честный историк не рискнул с ней согласиться.

В Потсдаме действительно были декларированы демократические принципы утверждения мира и безопасности в Европе, а также провозглашена необходимость демилитаризации, демократизации и денацификации Германии. Подразумевалось также, что отношения между государствами должны строиться на принципах суверенитета и национальной независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела. Однако "дядюшка Джо" никакого отношения к демократии не имел ни до, ни во время, ни после Второй мировой войны. Наоборот, он, как мог, старался задушить демократию в странах, попавших под его контроль, включая и Восточную Германию, которую советский диктатор не только не демилитаризовал, но, напротив, насытил вооружениями сверх всякой меры, как и другие страны Восточной Европы. И со своими сателлитами по Варшавскому договору Сталин, как и его преемники, никогда не строил отношения на принципах уважения суверенитета и национальной независимости.

Неудивительно, что демократические страны Восточной Европы не склонны видеть в Советском Союзе своего освободителя и резко протестуют против попыток Москвы навязать миру старую советскую концепцию Второй мировой, полностью обеляющую Сталина.

Оставить комментарий Обсудить
Борис Соколов, 17.07.2020
статья Статьи по теме

Дымящаяся добыча

Борис Соколов, 03.02.2020

75 лет назад на Ялтинской конференции западные союзники отдали Польшу и всю Восточную Европу во владение Сталину. Был ли у Рузвельта и Черчилля шанс предотвратить полувековой раздел континента? На каком этапе Второй мировой союзники могли поставить Сталину ультиматум? Историк Борис Соколов - о том, как свободный мир уступил кремлевскому монстру.

Сергей Нарышкин. Фото: er.ru

Перевирая наши даты

Борис Соколов, 23.10.2019

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин опубликовал программный текст к 75-летию освобождения Белграда. В кремлевской версии истории нет ни сговора Сталина с Гитлером, ни преступлений НКВД, ни бесчинств Красной Армии на освобожденных территориях. Нарышкин открыто угрожает Польше и странам Балтии. При этом глава Российского исторического общества путает ключевые даты из школьной программы.

Путин 9 мая. Кадр видео

Архивный старик

Илья Мильштейн, 19.06.2020

Давно обещанная статья Владимира Путина об истории Второй мировой вышла на английском в журнале The National Interest. Это советская версия истории: у Кремля "не было альтернативы" вторжению в Польшу в сентябре 1939-го, а процесс "инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии" проходил "на договорной основе, при согласии избранных властей". Путин предлагает учредить "новую Ялту" - большую пятерку.

Виталий Портников

Россия Путина, Россия Сталина

Виталий Портников, 30.04.2020

По решению главы "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина оккупированный Донецк тоже будет наименовываться на праздники своим позабытым именем Сталино. А оккупированный Цхинвали по решению главы Южной Осетии Анатолия Бибилова будет называться осетинским вариантом своего советского наимененования - Сталинир. Еще один находящийся под российской оккупацией город - украинский Луганск - вернет себе "праздничное название" Ворошиловград.

Илья Мильштейн. Courtesy photo

Дед довоюется

Илья Мильштейн, 29.04.2020

Видно, с каким трудом человек в телеящике на фоне российского флага и прочих атрибутов верховной власти заставляет себя заниматься всякой ерундой. Заперевшись по месту жительства, утешать соотечественников. Неохотно делиться с ними бюджетными средствами. Выслушивать министров и губернаторов, отчитывающихся о проделанной работе и тоже сидящих на карантине. Вместо того чтобы рядом с месье Макроном и товарищем Си, а то и мистером Трампом стоять на трибуне, обозревая свои крылатые ракеты с ядерным двигателем, катящиеся по бессмертной брусчатке.
новость Новости по теме
08.05.2020 МИДы 10 стран: Победа над нацизмом принесла освобождение не всей Европе →
Фото и Видео
51081
Play own
Дефицит непокорности
51075
Play
Тиран с дезинфекцией
51071
Play
Бездарные поделки ФСБ
51061
Play own
Новое вранье про MH17
Реклама


﻿
Выбор читателей
статья В Крым вместо Хабаровска
Виталий Портников
новость Вместе против Лукашенко
Мария Колесникова, Светлана Тихановская и Вероника Цепкало. Фото: штаб Виктора Бабарико
новость Бои между Арменией и Азербайджаном
Армянские военные на границе с Азербайджаном. Фото: mil.am
в блоге Новое орудие России
26
РЕКЛАМА
новость На Пушкинской против поправок
Задержание в Москве. Кадр видео Sota.vision
новость Сафронова оставили в СИЗО
Иван Сафронов. Фото: пресс-служба Лефортовского райсуда
новость Как накажут за сепаратизм
Будущая карта северной Евразии (фрагмент). Изображение: newzz.in.ua
статья Крымская "десяточка"
Виталий Портников
статья Россия и геноцид в Сребренице
Эксгумация жертв геноцида в Сребренице. Фото: МТБЮ
новость Тайная империя Кадырова
Рамзан Кадыров и Адам Делимханов. Фото: grozny-inform.ru
новость Воронежский террор
Библия. Фото: Грани.Ру
новость Минск против Лукашенко
Акция протеста в Минске. Фото: Белорусская служба "Радио Свобода"
статья Хабаровск бунтует: отклики
Митинг в Хабаровске. Фото: instagram/ vl.kutepov
новость "Новое величие": прения
Обвиняемые по делу "Нового величия". Кадр съемки Sotavision
новость Дело MH17: иск Нидерландов
На месте гибели Boeing-777. Кадр видеозаписи
новость Попытка усмирить Хабаровск
Ночной митинг у дома правительства в Хабаровске. Фото: dvhab.ru
статья Я оправдываю терроризм
Александр Скобов. Фото: Алина Плитман
статья США и Китай: час позора
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото пресс-службы Белого Дома
статья Поправки и судьба Крыма
Виталий Портников
статья Гибель Республики
Александр Скобов. Фото: Алина Плитман