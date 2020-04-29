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Также: Мильштейн, История, Президент, Колонки, Общество, Россия, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Сергей Нарышкин, Василий Лановой

статья Дед довоюется

Илья Мильштейн, 29.04.2020
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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Первым делом самолеты. Один уже пролетел с 30-метровой георгиевской лентой над Чикаго и над озером Мичиган, потом его еще можно будет, вероятно, увидеть в небе над Далласом и Сан-Франциско. И над Нью-Йорком - это уже 9 мая. И в тот же день, обещает президент Путин, "в небе России, в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты", и вечером будет салют.

Что касается акции "Бессмертный полк", то глава государства переносит ее на неопределенное время, народный же артист Лановой предлагает это дело не откладывать и не переносить в онлайн. А выйти на балконы с портретом "вашего героя" и по завершении минуты молчания хором, вместе с телевизором, спеть песню "День Победы". Ну а Сергей Нарышкин, главный наш разведчик, 75-летие великого праздника собирается поминать и в следующем году, и после.

Вообще победобесие в эпоху пандемии - явление новое. Потому изучать его приходится второпях, по мере поступления свежих сообщений. С того момента изучать, как Владимир Владимирович скрепя сердце вынужден был отменить практически все традиционные мероприятия, посвященные юбилею. Постигать его, это явление, отмечая в нем как привычные закономерности, так и нечто необычайное, присущее лишь нынешним временам.

Ясно, что с пропагандистской точки зрения празднование очередной победной даты мало чем отличается от прежних годовщин или других мероприятий. Будь то Олимпиада, чемпионат мира по футболу, Вторая мировая, грузинская либо украинская война. В зеркале организационных спортивных свершений отражаются военно-исторические триумфы, и во всех просвечивает величие путинского ренессанса. Одновременно любой праздник, по замыслу высшего руководства, должен подбадривать и сплачивать народ на основе идеи патриотической, и тут неважно, идет ли речь об истинных подвигах или об аншлюсе по заветам того самого фюрера, с которым деды воевали. Важно, чтобы люди радовались, гордились, ходили под знаменами и портретами, а то и в истерику впадали, внезапно осознавая, что Крым - наш.

Ясно также, что эпидемия коронавируса, отменившая любые плебисциты и парады, включая майский, в честь 75-летия победы над нацизмом, была воспринята в Кремле с величайшей досадой. Это просто видно по тому, с каким трудом человек в телеящике на фоне российского флага и прочих атрибутов верховной власти заставляет себя заниматься всякой ерундой. Заперевшись по месту жительства, утешать соотечественников. Неохотно делиться с ними бюджетными средствами. Выслушивать министров и губернаторов, отчитывающихся о проделанной работе и тоже сидящих на карантине. Вместо того чтобы рядом с месье Макроном и товарищем Си, а то и мистером Трампом стоять на трибуне, обозревая свои крылатые ракеты с ядерным двигателем, катящиеся по бессмертной брусчатке.

Вот эта досада - она и порождает у Владимира Владимировича и представителей его истеблишмента разные удивительные проекты, связанные с желанием как-то поквитаться с треклятым коронавирусом. Взять реванш за вынужденную самоизоляцию и принудительный отказ от парада. И многие из деятелей, так или иначе участвующих в изготовлении агитационного продукта, пытаются скрасить себе и президенту эту нелепую сегодняшнюю жизнь.

Допустим, художники воспроизводят Путина и его сподвижников на своем панно в Главном храме Вооруженных сил РФ, фактически причисляя их к святым. Посольские в далекой Америке, опираясь на местные прикормленные кадры, запускают в небо самолет, как бы опоясывающий территорию главного потенциального противника (хотя и союзника в той войне) георгиевской победоносной лентой. Артист Лановой, в пику французам, которые у себя на балконах аплодируют врачам, изобретает ритуал: сохраняя память предков, выйти с их портретами на антресоли и спеть песню. Шпион Нарышкин, прорицая грядущее, намеревается долго еще справлять 75-летие подписания акта о капитуляции фашистской Германии.

А эта досада так сильна, что оборачивается настоящей злостью - на пандемию и на целый свет. И очень заметна. Так что не захочешь, а поверишь, будто в ответ на демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге охваченное победобесием российское начальство отправило туда очередного чепигу с приказом отравить мэра Гржиба и районного старосту Коларжа. Какая-то тут, знаете, непрямая связь, типа скрепы, просматривается: между Путиным с Бортниковым на мозаике в церкви и ядом рицином в саквояже для скармливания врагу. Вроде косвенной улики, парадоксальной, но весьма убедительной.

Короче, в этих событиях весны 2020 года прослеживается некоторая новизна. Однако если не вдаваться в подробности, то общее впечатление от пропагандистского сопровождения Дня Победы в общем то же самое, что и раньше. Опять мы наблюдаем чудовищное опошление святого праздника. С той лишь разницей, что президент и его креативщики теперь трудятся на удаленке и свой изоляционизм демонстрируют, как бы сказать, откровенно, сие уже не метафора из политического словаря. Впрочем, это означает, что при любых условиях, хоть в реальной жизни, хоть в онлайне они умеют творить одно непотребство.

Правда, имеется и принципиальная разница - между тогдашней пропагандой и сегодняшней, теми праздниками и этим. Раньше, если судить по опросам, всякие такие мероприятия власти народ в общем поддерживал. Шутка ли, победа в великой войне, Олимпиада, футбол, возвращение Крыма в родную гавань. А ныне, когда десятки миллионов людей заперты в своих квартирах и мысли их о ближайшем будущем наполнены катастрофическими предчувствиями, рассказы про собирательного Залдостанова в небе над Чикаго и предложение спеть хором на лоджиях едва ли вызовет у них что-нибудь кроме досады и злости.

Примерно той же силы досады и злости, что испытывают вождь и его обслуга, но обращенные не вовне, а внутрь страны и вверх. На тех, кто, не умея и не желая им конкретно помочь, хочет развлечь, словно издеваясь. Оттого нельзя исключать, что 9 мая россияне все-таки что-нибудь споют у себя дома, но не "День Победы". Да вы сами знаете эту песню, куда более уместную в наши дни и страшную для оккупантов.

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