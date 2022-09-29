

Путин наблюдает за пуском ракеты. 2018 год. Фото: kremln.ru



Владимир Путин и его подручные бьются в алкоголическом припадке на всех мировых телевизионных каналах, на первых полосах газет, на экранах компьютеров и смартфонов: ядерная война надвигается! Этот припадок куража знает каждый, кто когда-либо сталкивался с обычным гопником из питерской подворотни: всех убью! Всех перережу! Шею сверну! Будете меня помнить!



Каждый, кто когда-либо сталкивался c гопником из питерской подворотни, точно знает: единственная возможность его остановить - бить первым, наотмашь, да так, чтобы пьяное тело уже не могло причинить никакого вреда окружающим, пока не проспится. Самое опасное - это игнорировать гопника, что испытали на себе многие питерские интеллигенты и многие еще испытают. Если смотреть на гопника прищуренным взглядом читателя Ремарка и Хайдеггера, иронически улыбаться и приговаривать: "Да ничего вы, батенька, не сделаете, подите проспитесь" - гопник поймет, что вы его не боитесь и презираете, и на самом деле вас пырнет, чтобы убедить в серьезности своих намерений. А если у него в наличии не окажется оружия - хотя какой же гопник без ядерной кнопки? - он ударит вас любым кирпичом, любой железякой, просто тем, что подвернется под руку. Кулак тоже подойдет, если у гопника он увесистый. И ноги.



Возможно, через несколько часов гопника задержат и даже накажут - но не уверен, что если он вас прирежет, это станет для вас утешением. Поэтому истерику питерских гопников я бы воспринимал всерьез. Они не шутят.



Я вовсе не утверждаю, что Владимир Путин уже принял решение о применении ядерного оружия. Решение, которое он действительно принял, - аннексия четырех областей Украины. И это не новое решение: Донбасс собирались аннексировать уже очень давно, просто в ходе "спецоперации" удалось захватить еще и часть Херсонской и Запорожской областей, а Путин мастер по кражам. Сейчас российский президент рассчитывает, что после аннексии он сможет выдвинуть украинцам ультиматум и они просто покинут оккупированные Россией территории под страхом применения ядерного оружия. И он получит время для превращения оккупированных областей в плацдармы для оккупации следующих регионов Украины.



Самое важное начнется после того, как Путин поймет, что его не испугались. Он окажется перед дилеммой: либо сделать вид, что не заметил этого отсутствия страха, и продолжить обычную войну, либо действительно применить ядерное оружие против Украины. Тот, кто считает, что Путин неспособен на такое преступление, просто не понимает, что такое Путин. Путин способен практически на любое преступление. Более того, для него преступление - это продолжение политики иными средствами. Человек, который начал свою карьеру со взрывов жилых домов и ковровых бомбардировок Грозного, вообще должен воспринимать политику как концентрацию зла.



Понятно, что в случае, если Путин решится, международная ситуация примет неуправляемый характер. Страх неядерных держав перед самоуправством ядерных приобретет такие масштабы, что каждая страна, которая захочет выжить, просто обязана будет заполучить бомбу. Ну а потом все эти новые обладатели оружия массового уничтожения захотят померяться бомбами между собой в любом мало-мальски серьезном конфликте. Что будет в этой ситуации с человечеством? Ничего особенного. Оно исчезнет.



Поэтому обязанность цивилизованного мира - не просто пугать Россию "катастрофическими последствиями", а четко и ясно довести до сведения российского руководства, что в случае применения ядерного оружия Россия будет атакована и ее военному потенциалу будет нанесен непоправимый ущерб. Путин должен четко понимать, что уйти от наказания не удастся ни ему, ни исполнителям его преступных приказов.



В противном случае если не завтра, то послезавтра пугать Россию катастрофическими последствиями будет уже просто некому.