



Через несколько дней диктатор нацистской России объявит об аннексии четырех областей Украины. Отменить уже анонсированное им публично решение он не может. И дело не в том, что подобное отступление с заявленных позиций может обрушить политическую конструкцию путинской диктатуры. Очень похоже, что российское общество готово покорно смириться с любыми зигзагами власти. Но куда больше, чем "внутренних угроз", кремлевская крыса боится выказать слабость перед внешними противниками.



Минимальной ближайшей целью нацистского режима Путина является выход российско-фашистских захватчиков на административные границы аннексируемых областей и принуждение Украины к публичному отказу от вооруженной борьбы за эти территории. Это и означает приемлемое для Кремля временное "замораживание конфликта". Неспособность достичь этой цели будет однозначно воспринята и внутри, и вне России как демонстрация все той же слабости.



Конвенциональных военных сил для достижения этой цели у Кремля нет. Даже для того чтобы остановить хотя и замедлившееся, но все же продолжающееся контрнаступление Украины. Все подготовленное и боеспособное, что можно было выскрести из России, не оголяя полностью критически важную военную инфраструктуру, уже брошено на украинский фронт и в значительной своей части выбито. Быстрая переброска на фронт больших масс мобилизованного пушечного мяса также невозможна. Она будет постепенной. Однако наращивание российских военных ресурсов на фронте будет вызывать пропорциональное наращивание западной военной помощи Украине.



Пойдя на очередной виток эскалации, Путин взвинтил для своих противников цену не столько сопротивления, сколько уступок. Замораживание фактической линии фронта с последующими бесконечными переговорами о "спорных территориях" устроило бы многих на Западе. Но путь к этому отрезает сам Путин, объявляя об официальной и окончательной аннексии. Переговоры о "спорных территориях" становятся невозможны в первую очередь для Кремля.



С другой стороны, лидеры Запада тоже уже просто не могут себе позволить ограничиться словесным непризнанием аннексии. Сколько-нибудь длительное удержание Кремлем контроля даже над частью территории, об аннексии которой он объявит, превращает аннексию из единичного прецедента в повседневную норму современной международной реальности. А это, в свою очередь, превращает всю систему международных институтов, союзов и договоров в потерявший кредитное доверие и лопнувший банк.



Никто после этого не сможет сдержать нарастающую волну международного насилия в самых разных частях планеты. Путин просто не оставил лидерам Запада иного выхода, кроме как защищаться в попытке не допустить этого. И единственным средством, с помощью которого он может хоть как-то надеяться принудить их к капитуляции (в частности - к отказу от военной помощи Украине), является ядерный шантаж.



В своей экзистенциальной борьбе за новый мировой порядок, основанный на произволе хищника, Путин рано или поздно должен будет выдвинуть свой ядерный ультиматум. Не столько Украине, сколько лидерам Запада. И рано или поздно он должен будет подкрепить словесные угрозы демонстрацией решимости ядерное оружие реально использовать. Никто не знает, сработает ли "защита от дурака" российского ядерного арсенала. Но опасность того, что она не сработает, существует и достаточно велика.



Существует мнение, что Путин не применит ядерное оружие до того, как он израсходует мобилизуемое им пушечное мясо. Однако консервация на сколько-нибудь длительный период сложившегося на сегодня положения на фронте после официального оформления аннексии не только неприемлема для Запада, но и крайне унизительна для Кремля. Как это так - мы уже объявили эту территорию своей, а ничего не меняется Одна из важных особенностей тоталитарного, нацистского режима Путина - огромная роль понтов в системе поддержания власти.



Весьма вероятно, что ядерный ультиматум будет выдвинут уже через несколько дней - сразу после того, как марионеточный российский "парламент" проштампует аннексию. И если западные разведки получат достоверные сведения о неизбежности российской ядерной атаки в ближайшее время, это может поставить западных лидеров перед необходимостью нанесения упреждающего обезоруживающего удара.