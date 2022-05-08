8 мая мир людей отмечает день победы над нацизмом. И над войной - естественным порождением нацизма. Отмечая 8 мая, мир людей всегда говорил: "Это не должно повториться".

9 мая путинский "русский мир" отмечает под лозунгом "Можем повторить". И у них получилось. Они повторили. Они вернули в мир нацизм и войну. 9 мая 2022 года - это праздник торжества нацизма.

Сталинизм - такая же разновидность фашизма, как и гитлеровский нацизм. От прочих разновидностей фашизма его отличают разве что "антифашистские" идеологические драпировки. Практика же была такая же людоедская.

Сталинский режим помог Гитлеру развязать мировую войну. Почти два года он фактически участвовал в ней на стороне Гитлера. И делал ровно то же, что делал Гитлер: захватывал, расчленял, аннексировал, подвергал аннексированные территории массированному оккупационному террору.

Цели у советских вождей в этой войне были те же, что и у вождей гитлеровского рейха: беспредельное расширение своей власти, превращение все новых людей и народов в строительный материал для своих социальных экспериментов по переделке общества и человека. И средства достижения этих целей были теми же: широкомасштабное, не ограниченное ни правом, ни моралью жестокое насилие.

Но потом два фашистских бандита не поделили добычу. И теперь уже сталинскому СССР самому пришлось поневоле защищаться от гитлеровской оккупации и гитлеровского террора. И поневоле стать частью общего антигитлеровского лагеря мира людей.

Так получилось, что нацистскую разновидность фашизма мир людей победил в союзе с другой разновидностью фашизма - с "красным фашизмом" Сталина. Перед лицом истории нацизм был более опасен для цивилизации. Победа Гитлера погрузила бы мир во тьму "нового средневековья", обнулила бы многовековые достижения человечества на пути гуманизации общества.

Победа же над гитлеровской "Осью", даже и с участием "красного фашиста" Сталина, хотя и привела к новому порабощению народов Восточной Европы, но в целом обеспечила лидерство западных демократий в мире. И к концу столетия сделала мир гораздо гуманнее, чем он был за полвека до того.

Вот за это и умирали советские солдаты в окопах Сталинграда, хотя и не задумывались над этим. Так что советским людям было чем гордиться. Даже несмотря на то, что Красная Армия тоже совершала военные преступления. Часто это была месть за сожженные города и села. Это не оправдание, но это можно понять. Англичане тоже мстили за Ковентри.

История не оставила советским солдатам выбора, кем им быть: "воинами света", сражающимися с нацистскими орками плечем к плечу с миром людей, или завоевателями, покоряющими новые народы для краснофашистской империи Кремля. Они были поставлены перед фактом: им приходилось быть и тем и другим одновременно. Но у них оставался другой выбор: кем они хотят остаться хотя бы для себя.

Но для этого надо было осознать, отрефлексировать противоположность двух "ролей". И от одной из них отречься. Хотя бы для себя. Хотя бы задним числом. Большинство советских ветеранов от этого просто уклонились. Ловушка заключалась в том, что отказ от выбора тоже был выбором. В пользу второй роли. И это был уже их выбор. Хотя последствия его сказались далеко не сразу.

Так было удобно. К этому подталкивала общественная среда. К этому подталкивала государственная власть. После победы советский режим постарался дистанцироваться от мира людей. Даже на уровне символов. Потому и стал отмечать День победы над нацистской Германией не как все. Не 8-го, а 9-го мая. Казалось бы, какая разница? Все равно это День победы над нацизмом и войной. И в СССР 9 мая всегда отмечали под лозунгом "Это не должно повториться!".

Разница открылась, когда у власти в России оказалась генерация, рожденная от соития ОПГ и спецслужб. Абсолютно циничная и безыдейная. Но все же имеющая свою веру и свои убеждения. Святую веру в право сильного и глубочайшую убежденность, что сильные - именно они. Они искали теоретическое обоснование своего права на не ограниченные законом и моралью власть, насилие и жестокость. И нашли его в концепциях маргинальных мыслителей вроде Дугина и всевозможных "изборцев". Там не было ничего нового. Исключительность и превосходство некоего особо высокодуховного народа, которому закон не писан. Который может все и которому можно все. Обыкновенный нацизм.

Идеологический костюм, изготовленный в дугинской швейной мастерской, пришелся путинской братве впору, как будто на нее и был сшит. Но то, что он так понравился массе бесправных, ограбленных и униженных новой феодальной знатью холопов - это как раз и было отдаленным последствием конформистского уклонения от выбора предыдущих поколений. Уклонения от выбора между добром и злом.

Потому-то так легко пошло расчесывание "версальского синдрома". Потому-то так легко произошла замена "Это не должно повториться" на "Можем повторить". Потому-то без какого бы то ни было общественного отторжения в путинской России распространились карапузы в военной форме, коляски в виде танков и детские кроватки в форме ракетных установок "Бук".

Завтра по Москве проедут нацистские каратели, осуществлявшие "денацификацию" Украины, до боли напоминающую нацистский план "Ост" для оккупированных восточных территорий. И дату 9 мая будет уже никогда от этого не отмыть. Не отмыть от того, что она стала праздником торжества нацизма.

Это торжество не будет долгим. Путинский нацизм сгинет так же, как гитлеровский. Мир людей закончит войну с ним в Москве, так же, как он закончил предыдущую войну под Берлином в Потсдаме. Символика путинского нацизма - колорадская лента и буква "Zига" - будет запрещена. Но и сама дата 9 мая уже не сможет считаться антифашистским праздником.