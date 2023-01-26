Беспробудные шантажисты
Накануне решения западных стран о передаче силам обороны Украины современных танков два экспоната путинского зверинца - спикер Госдумы Вячеслав Володин и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев - опять отличились угрозами применения ядерного оружия в случае, если Россию обидят и не дадут ей "победить" в войне с Украиной. (Хотя как должна выглядеть на практике эта "победа", никто из российских чиновников, включая и самого Путина, до сих пор толком не объяснил.)
Медведев, этот великий знаток истории, утверждает, что "ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба". А Володин вообще обещает гибель всему западному миру.
И тут, конечно, хотелось бы поинтересоваться у товарища Володина: а он точно обучался в советской школе? Ведь там на каждой политинформации детям рассказывали, что в случае применения ядерного оружия погибнет не только страна, по которой будет нанесен ядерный удар, но и страна, которая применит его первым. Времени наслаждаться уничтожением человечества у Володина с Медведевым не будет. Эти бессмысленные людишки почти наверняка превратятся, как любит рассказывать Дима Киселев, в "радиоактивный пепел". Вместе с миллионами россиян, разумеется. И это не людоедские страшилки какие-то. Это то, что нам рассказывали о ядерном оружии учителя (интересно, где был в это время Володин?). Именно поэтому ядерное оружие - это оружие сдерживания. Именно поэтому даже сейчас в России подчеркивают, что победителей в ядерной войне не будет. Именно поэтому вся эта болтовня Володина и Медведева яйца выеденного не стоит.
Мне просто интересно, ради чего стараются эти новоявленные Альхен и Сашхен, почему каждый раз придумывают страшилки одна другой тупее и подлее? Действительно ли эти обещания всемирной смерти так возбуждают их единственного поклонника Владимира Путина? Или они сами решили, что чем более безумной будет угроза, тем больше шансов угодить в преемники или наворовать еще больше денег? Или парочка конкурентов вообще ничего не решает - просто переписывает в своих социальных сетях глупости, которые сочиняют спичрайтеры согласно плану мероприятий президентской администрации?
Впрочем, в любом случае все эти истеричные угрозы московских жуликов ни к чему не приводят. Шантаж - это, конечно же, важное орудие политики любого авторитарного режима. Но только в том случае, когда он подкрепляется еще чем-то - военными успехами, энергетической зависимостью партнеров, важностью экономического сотрудничества.
Ничего этого в российской политике сейчас нет и в помине. Российская армия увязла на Донбассе и соревнуется в поставке гробов на родину с отморозками из "Вагнера". От энергетической зависимости от России западные страны благополучно избавились - гораздо быстрее, чем это можно было себе представить. Экономическая роль России всегда была равна нолю - когда сенатор Маккейн назвал эту страну просто взбесившейся бензоколонкой, он был очень недалек от истины.
Остался любимый прием допившегося до белой горячки алкоголика - бегать по заплеванному кабаку и, спотыкаясь на собственной блевотине, обещать всех поутру перерезать. Причем хочу отметить, что предлагая читателю этот образ в качестве исчерпывающей характеристики российского чиновничества, я вовсе не хочу обидеть товарища Медведева, питьевые пристрастия которого сегодня не обсуждает только ленивый. Нет, в конкурсе на помешательство в кабаке безоговорочно побеждает товарищ Володин - ему и ночевать в луже собственной мочи.
Статьи по теме
Ушайбывай из Украины
Накануне "Рамштайна-8" из Москвы снова доносились ядерные страшилки. И открыто зазвучала тема российского поражения. Тем временем западные политики стали высказываться все более внятно и решительно. Комментарий Дмитрия Галко.
Нерастяжимое понятие
Западная политика "растягивания" военной помощи Украине - попытка варить путинскую лягушку постепенно. Но вряд ли это поможет кремлевскому Гитлеру осознать неизбежность поражения. Он по-прежнему уверен в победе.
Точка отпора
"Рамштайн-8" должен стать переходом от политики сдерживания российской агрессии к политике изгнания оккупантов с захваченных украинских территорий. Либо Запад начнет соскальзывать на скорбный путь капитуляции перед агрессором, либо продемонстрирует, что он не боится прямого военного столкновения с РФ.
Обезоруживающий удар
Путин продолжает повышать градус эскалации и переходит на новый уровень ядерного шантажа. Если до сих пор его намеки трактовались как угрозы нанести ограниченный ядерный удар по Украине, то теперь он прямо угрожает массированным ядерным ударом по США.
Мы в воздухе одном
С первых дней войны на Западе утверждали, что любые попытки "закрыть небо" над Украиной приведут к прямой военной конфронтации между НАТО и Россией. Сейчас ясно, что все наоборот. Безопасность Украины - это и есть безопасность Европы.