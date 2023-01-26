



Накануне решения западных стран о передаче силам обороны Украины современных танков два экспоната путинского зверинца - спикер Госдумы Вячеслав Володин и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев - опять отличились угрозами применения ядерного оружия в случае, если Россию обидят и не дадут ей "победить" в войне с Украиной. (Хотя как должна выглядеть на практике эта "победа", никто из российских чиновников, включая и самого Путина, до сих пор толком не объяснил.)



Медведев, этот великий знаток истории, утверждает, что "ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба". А Володин вообще обещает гибель всему западному миру.



И тут, конечно, хотелось бы поинтересоваться у товарища Володина: а он точно обучался в советской школе? Ведь там на каждой политинформации детям рассказывали, что в случае применения ядерного оружия погибнет не только страна, по которой будет нанесен ядерный удар, но и страна, которая применит его первым. Времени наслаждаться уничтожением человечества у Володина с Медведевым не будет. Эти бессмысленные людишки почти наверняка превратятся, как любит рассказывать Дима Киселев, в "радиоактивный пепел". Вместе с миллионами россиян, разумеется. И это не людоедские страшилки какие-то. Это то, что нам рассказывали о ядерном оружии учителя (интересно, где был в это время Володин?). Именно поэтому ядерное оружие - это оружие сдерживания. Именно поэтому даже сейчас в России подчеркивают, что победителей в ядерной войне не будет. Именно поэтому вся эта болтовня Володина и Медведева яйца выеденного не стоит.



Мне просто интересно, ради чего стараются эти новоявленные Альхен и Сашхен, почему каждый раз придумывают страшилки одна другой тупее и подлее? Действительно ли эти обещания всемирной смерти так возбуждают их единственного поклонника Владимира Путина? Или они сами решили, что чем более безумной будет угроза, тем больше шансов угодить в преемники или наворовать еще больше денег? Или парочка конкурентов вообще ничего не решает - просто переписывает в своих социальных сетях глупости, которые сочиняют спичрайтеры согласно плану мероприятий президентской администрации?



Впрочем, в любом случае все эти истеричные угрозы московских жуликов ни к чему не приводят. Шантаж - это, конечно же, важное орудие политики любого авторитарного режима. Но только в том случае, когда он подкрепляется еще чем-то - военными успехами, энергетической зависимостью партнеров, важностью экономического сотрудничества.



Ничего этого в российской политике сейчас нет и в помине. Российская армия увязла на Донбассе и соревнуется в поставке гробов на родину с отморозками из "Вагнера". От энергетической зависимости от России западные страны благополучно избавились - гораздо быстрее, чем это можно было себе представить. Экономическая роль России всегда была равна нолю - когда сенатор Маккейн назвал эту страну просто взбесившейся бензоколонкой, он был очень недалек от истины.



Остался любимый прием допившегося до белой горячки алкоголика - бегать по заплеванному кабаку и, спотыкаясь на собственной блевотине, обещать всех поутру перерезать. Причем хочу отметить, что предлагая читателю этот образ в качестве исчерпывающей характеристики российского чиновничества, я вовсе не хочу обидеть товарища Медведева, питьевые пристрастия которого сегодня не обсуждает только ленивый. Нет, в конкурсе на помешательство в кабаке безоговорочно побеждает товарищ Володин - ему и ночевать в луже собственной мочи.