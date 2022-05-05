Лавровский венец
Интервью Лаврова итальянской телекомпании Mediaset
Признание Владимиром Путиным "независимости" придуманных им же "народных республик" оккупированного украинского Донбасса и последующее вторжение путинских дикарей в Украину открыло самый настоящий чемпионат по слабоумию в российском политическом руководстве. Уже само знаменитое заседание российского Совбеза, участники которого должны были "расписываться кровью" под путинской шизофренией, запустило это странное соревнование вурдалаков. С течением времени стало ясно, что каждый старается по-своему, хотя Путина, с его вращающимися глазами, дрыгающимися ногами и истеричными репликами, никто перещеголять все равно не сможет. Есть типажи: вихляющий Нарышкин, пытающийся все время опередить события, вращающаяся Матвиенко, обещающая выйти на митинг к правительству, самодовольный Патрушев, отрицающий законы экономики и земного притяжения, и неизменная сладкая парочка, Медведев с Володиным, стремящиеся всех вокруг напугать своими лоснящимися угрозами.
И все же Лаврову, этому унылому серому графоману, этому Риббентропу в мятых брюках, удалось обойти всех прочих обезумевших своим Гитлером-евреем. Еще вчера казалось, что чего-чего, а такого уж точно быть не может. Да, мы уже все увидели. Убийства и изнасилования в Буче. Разбомбленный Мариуполь. Разрушенный Харьков. Да, мы слышали от Путина такие исторические изыскания, что хотелось ущипнуть себя за руку и понять, не сон ли это и президент ли это. Но то, что в 2022 году типа главный дипломат страны - победительницы нацизма будет рассказывать о еврейской крови Гитлера и не краснеть - нет, до такого идиотизма додуматься было трудно.
При этом сам Лавров, уверен, в восторге от изящества собственной мысли. Вот вы нас спрашиваете, как может быть нацистской страна, которая избрала собственным президентом этнического еврея, - так мы вам отвечаем. Гитлер тоже был евреем, а страна была нацистской. И вообще самые большие антисемиты - это евреи. Получите! К тому же, как пояснила вовремя ввязавшаяся в драку и вечно клонящаяся набок Маша Захарова, израильские инструкторы воюют вместе с нацистами из "Азова" и Израиль - нацистское государство.
Ничего нового в этих утверждениях нет, вы уж поверьте. В студенческие годы я внимательно прочитал книжку о "Союзе тризуба и звезды Давида", изданную в одном из советских издательств, и понял, что украинские националисты уничтожали украинских же евреев по заказу коварных сионистов, которые просто хотели создать фашистское государство Израиль и нуждались в "пушечном мясе", которое, правда, к ним не попало, потому что националисты перестарались, но все же. А еще до моего рождения советская пропаганда рассказывала, что Израиль - фашистское государство, и радостно определяла в фашисты Голду Меир и Менахема Бегина.
Но что правда то правда - даже советские пропагандисты не осмеливались публично заявлять о еврейском происхождении товарища Гитлера, этого вероломного союзника другого усатого товарища. Чего не было, того не было. Нет, нельзя сказать, что эту выдающуюся мысль вообще не высказывали, - высказывали, антисемитизм-то был одной из фундаментальных основ первого в мире государства взбесившихся идиотов. Но все же и они понимали, что все имеет свои границы. Такого рода чушь была уделом сползающих по батареям алкоголиков в грязных подъездах и щеголяющих поношенными костюмами лекторов общества "Знание" на закрытых сеансах специальной информации для доверенных товарищей. К какой категории относится товарищ Лавров, решайте сами.
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