Глава российского МИДа выдал новый перл, на этот раз антисемитский. В воскресном интервью итальянской медиагруппе Mediaset Сергей Лавров назвал евреев "самыми большими антисемитами" и сослался на конспирологический фейк - якобы "у Гитлера тоже была еврейская кровь".

Дословно

Отвечая на вопрос итальянского журналиста в эфире канала Rete 4, является ли еврей Владимир Зеленский, который считает "денацификацию" бессмысленной, препятствием на пути к миру, Сергей Лавров сказал:

"Мне совершенно безразлично, что опровергает или не опровергает президент Зеленский. У него семь пятниц на неделе, как у нас принято говорить. В течение одного дня может поменять позицию несколько раз. Слышал, как он сказал, что мы демилитаризацию и денацификацию даже не будем обсуждать на переговорах. Во-первых, они саботируют эти переговоры так же, как и восемь лет - минские договоренности. Во-вторых, нацификация есть: захваченные в плен боевики из батальонов "Азов", "Айдар" и других подразделений носят на одежде, своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов Ваффен-СС, открыто читают и пропагандируют "Майн кампф". Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В семье не без урода, как у нас говорят".

Израиль возмущен

Реакция из Тель-Авива не заставила себя ждать. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал заявление российского коллеги "непростительным и скандальным", "ужасной исторической ошибкой", а также потребовал от Москвы извинений. На следующий день российского посла в Израиле вызвали в МИД страны для "жесткого разговора".

Резко высказался и премьер-министр Нафтали Беннет. Он заявил, что подобные утверждения являются ложными и возмутительными: "Цель такого рода лжи - обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, совершенных против них, тем самым сняв ответственность с врагов Израиля. Использование Катастрофы еврейского народа в качестве инструмента для политических нападок должно быть немедленно прекращено".

Председатель правления Мемориального комплекса истории Холокоста "Яд Вашем" Дани Даян потребовал осудить Лаврова за его слова "самым решительным образом". "Он фактически пропагандирует инверсию Холокоста, называя виновниками потерпевших. Это отвратительно, это подло, и это противоречит исторической правде", - сказал Даян.

На Смоленской, однако, не унимаются:

❗️ Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля @yairlapid, во многом объясняющие курс нынешнего Правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве.



О том, есть ли на Украине неонацисты на самом деле: https://t.co/su6LL5VYoX — МИД России (@MID_RF) May 3, 2022

Реакция Украины

Министерство иностранных дел Украины назвало антисемитские выпады Лаврова "абсолютно неприемлемыми". В заявлении МИДа говорится, что российский министр фактически поставил под сомнение существование не только украинской нации, но и Холокоста, сознательно оскорбив память миллионов евреев, погибших от рук нацистов во время Второй мировой войны.

Глава украинского мида Дмитрий Кулеба выразил солидарность с еврейским народом и призвал весь мир "остановить Россию сейчас, пока ее агрессивная политика не привела к еще более катастрофическим последствиям".

Германия: комментарии излишни

Как сообщает Der Spiegel, представитель федерального правительства Германии Штеффен Хебестрейт назвал заявление Лаврова "абсурдным". Он сказал: "Я думаю, что российская пропаганда, которую ведет министр иностранных дел Лавров в данном случае, не нуждается в дополнительных комментариях".

Италия: пожурили журналистов

Премьер-министр Италии Марио Драги назвал слова Лаврова "ошибочными". "А что касается упоминания Гитлера и того факта, что Гитлер был евреем, то это действительно непристойно", - заявил он в понедельник на пресс-конференции.

Драги раскритиковал не только Лаврова, но и телеканал Rete4, в эфире которого 1 мая сорок минут выступал российский гость. Программа была заявлена как интервью, однако на самом деле это был сеанс политической агитации, заявил Драги. По его словам, в отличие от России, в Италии существует свобода прессы. "Однако стоит задаться вопросом, приемлемо ли приглашать кого-либо на интервью и при этом не реагировать на его высказывания?" - заметил премьер.

США: "Дна нет"

Выступая в понедельник перед журналистами, представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что "высказывание министра иностранных дел Лаврова - низшая форма расизма, пропаганды и коварной лжи". По словам Прайса, Кремль последовательно доказывает, что нет такого дна, ниже которого он не мог бы опуститься.

На радость врагам Израиля

Официальной реакции от руководства арабских государств, открыто ведущих антиизраильскую политику, пока не последовало. Однако пресса не могла упустить возможность поспекулировать на эту тему. Панарабская газета "Аль-Раи аль-Юм" назвала кризис в российско-израильских отношениях, вызванный словами Лаврова, "беспрецедентным". Издание уверено, что заявление российского министра не могло появиться без разрешения Владимира Путина, и полагает, что за ним последуют поставки Ирану и Сирии более совершенных вооружений.