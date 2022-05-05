Однажды начав косплеить Гитлера, как же обойтись без еврейского заговора?

Жидобандеровская тема запузырилась сразу после выступления Владимира Зеленского в Кнессете: Минобороны РФ раскрыло схему "вооружения нацистов через синагогу в Умани".

Ну вот все и раскрылось: режим Зеленского при поддержке мирового еврейства снабжает нацистов оружием через синагогу в Умани! pic.twitter.com/6g2HJZYR4L — Грани.Ру (@GraniTweet) March 30, 2022

Если Израиль колебался насчет военной помощи Украине, шеф российской дипломатии избавил его от сомнений, поведав о еврейском происхождении Гитлера и нутряном антисемитизме евреев.

Возмущенная реакция Израиля вдохновила креативщиков со Смоленской площади на новый шедевр (почему-то опубликованный не на сайте МИДа, а на анонимном дуровском блог-хостинге):

"...историческая трагедия заключается в том, что если во время Второй мировой войны некоторые евреи участвовали в преступлениях вынужденно, то спекулирующий на своих корнях В. Зеленский делает это вполне сознательно и вполне добровольно. Прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа.

Еврейское происхождение президента - не гарантия защиты от разгула неонацизма в стране. Украина, кстати, не единственная такая сейчас. Президент Латвии Э. Левитс тоже имеет еврейские корни. И тоже "успешно" прикрывает реабилитацию "Ваффен СС" в своей стране".



Так называемому "главному раввину России" вроде бы поручили загладить инцидент:

Главный раввин России Берл Лазар считает, что главе МИД РФ Сергею Лаврову стоит признать ошибочными свои высказывания о еврейском происхождении Адольфа Гитлера и тогда инцидент может быть исчерпан:https://t.co/mFEK3Kxe11 pic.twitter.com/ayofjGOq2p — ТАСС (@tass_agency) May 4, 2022

Но бегущего бизона уже не остановить - РИА "Новости" осваивает тему зловещих ритуальных практик.

Аааааааа! Детский сад!!



Рассказать вам что еще в современном иврите означает "зайн"? Не поверите. — Raptor Borealis (@RaptorBorealis) May 4, 2022

Почуяв звук трубы, резвится российско-украинский интеллектуал Сергей Глазьев, до недавнего времени занимавший пост президентского советника (орфография сохранена).

"По плану других хозяев кровавого клоуна - ротшильдов - на зачищенных от русского населения берегах Днепра будет построен новый иерусалим, где избранный народ обретет новую землю обетованную.

Чтобы сохранить Русский мир, каждый, у кого на Украине есть родственники или друзья, должен позвонить им и попытаться убедить мобилизованных в ВСУ граждан украины сложить оружие или перейти на сторону российской армии, которая воюет с бандеровской нечистью и вырусью за спасение Русского мира".

И наконец, Мария Захарова выводит на чистую воду "израильских наемников":

Захарова заявила, что в Украине сейчас бок о бок с «Азовом» воюют израильские наёмники.



Мария утверждает, что видела видео, фактуру, материалы, но вам, разумеется, не покажет. pic.twitter.com/tTYnR4h8EJ — Андрей Пивоваров (@brewerov) May 4, 2022

Украинские евреи (например, Ашер-Йосеф Черкасский, воюющий вместе с сыном) и израильские добровольцы нашли для рашистов пару ласковых. На самом деле комментарии излишни: "денацификаторы" успешно закапывают себя сами.