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Также: Антисемитизм, Правительство, Война, Украина, Ближний Восток, Ксенофобия, Россия, Европа, Мир, Общество, Политика | Персоны: Мария Захарова, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Сергей Глазьев

статья Полный комплект

05.05.2022

Однажды начав косплеить Гитлера, как же обойтись без еврейского заговора?

Жидобандеровская тема запузырилась сразу после выступления Владимира Зеленского в Кнессете: Минобороны РФ раскрыло схему "вооружения нацистов через синагогу в Умани".

Если Израиль колебался насчет военной помощи Украине, шеф российской дипломатии избавил его от сомнений, поведав о еврейском происхождении Гитлера и нутряном антисемитизме евреев.

Возмущенная реакция Израиля вдохновила креативщиков со Смоленской площади на новый шедевр (почему-то опубликованный не на сайте МИДа, а на анонимном дуровском блог-хостинге):

"...историческая трагедия заключается в том, что если во время Второй мировой войны некоторые евреи участвовали в преступлениях вынужденно, то спекулирующий на своих корнях В. Зеленский делает это вполне сознательно и вполне добровольно. Прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа.
Еврейское происхождение президента - не гарантия защиты от разгула неонацизма в стране. Украина, кстати, не единственная такая сейчас. Президент Латвии Э. Левитс тоже имеет еврейские корни. И тоже "успешно" прикрывает реабилитацию "Ваффен СС" в своей стране".

Так называемому "главному раввину России" вроде бы поручили загладить инцидент:

Но бегущего бизона уже не остановить - РИА "Новости" осваивает тему зловещих ритуальных практик.

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Почуяв звук трубы, резвится российско-украинский интеллектуал Сергей Глазьев, до недавнего времени занимавший пост президентского советника (орфография сохранена).

"По плану других хозяев кровавого клоуна - ротшильдов - на зачищенных от русского населения берегах Днепра будет построен новый иерусалим, где избранный народ обретет новую землю обетованную.
Чтобы сохранить Русский мир, каждый, у кого на Украине есть родственники или друзья, должен позвонить им и попытаться убедить мобилизованных в ВСУ граждан украины сложить оружие или перейти на сторону российской армии, которая воюет с бандеровской нечистью и вырусью за спасение Русского мира".

И наконец, Мария Захарова выводит на чистую воду "израильских наемников":

Украинские евреи (например, Ашер-Йосеф Черкасский, воюющий вместе с сыном) и израильские добровольцы нашли для рашистов пару ласковых. На самом деле комментарии излишни: "денацификаторы" успешно закапывают себя сами.

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
05.05.2022
в блоге Блоги
26
Дерьмометр 06.05.2019
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