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Однажды начав косплеить Гитлера, как же обойтись без еврейского заговора?
Жидобандеровская тема запузырилась сразу после выступления Владимира Зеленского в Кнессете: Минобороны РФ раскрыло схему "вооружения нацистов через синагогу в Умани".
Ну вот все и раскрылось: режим Зеленского при поддержке мирового еврейства снабжает нацистов оружием через синагогу в Умани! pic.twitter.com/6g2HJZYR4L— Грани.Ру (@GraniTweet) March 30, 2022
Если Израиль колебался насчет военной помощи Украине, шеф российской дипломатии избавил его от сомнений, поведав о еврейском происхождении Гитлера и нутряном антисемитизме евреев.
Возмущенная реакция Израиля вдохновила креативщиков со Смоленской площади на новый шедевр (почему-то опубликованный не на сайте МИДа, а на анонимном дуровском блог-хостинге):
"...историческая трагедия заключается в том, что если во время Второй мировой войны некоторые евреи участвовали в преступлениях вынужденно, то спекулирующий на своих корнях В. Зеленский делает это вполне сознательно и вполне добровольно. Прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа.
Еврейское происхождение президента - не гарантия защиты от разгула неонацизма в стране. Украина, кстати, не единственная такая сейчас. Президент Латвии Э. Левитс тоже имеет еврейские корни. И тоже "успешно" прикрывает реабилитацию "Ваффен СС" в своей стране".
Так называемому "главному раввину России" вроде бы поручили загладить инцидент:
Но бегущего бизона уже не остановить - РИА "Новости" осваивает тему зловещих ритуальных практик.
Главный раввин России Берл Лазар считает, что главе МИД РФ Сергею Лаврову стоит признать ошибочными свои высказывания о еврейском происхождении Адольфа Гитлера и тогда инцидент может быть исчерпан:https://t.co/mFEK3Kxe11 pic.twitter.com/ayofjGOq2p— ТАСС (@tass_agency) May 4, 2022
Аааааааа! Детский сад!!— Raptor Borealis (@RaptorBorealis) May 4, 2022
Рассказать вам что еще в современном иврите означает "зайн"? Не поверите.
Почуяв звук трубы, резвится российско-украинский интеллектуал Сергей Глазьев, до недавнего времени занимавший пост президентского советника (орфография сохранена).
"По плану других хозяев кровавого клоуна - ротшильдов - на зачищенных от русского населения берегах Днепра будет построен новый иерусалим, где избранный народ обретет новую землю обетованную.
Чтобы сохранить Русский мир, каждый, у кого на Украине есть родственники или друзья, должен позвонить им и попытаться убедить мобилизованных в ВСУ граждан украины сложить оружие или перейти на сторону российской армии, которая воюет с бандеровской нечистью и вырусью за спасение Русского мира".
И наконец, Мария Захарова выводит на чистую воду "израильских наемников":
Захарова заявила, что в Украине сейчас бок о бок с «Азовом» воюют израильские наёмники.— Андрей Пивоваров (@brewerov) May 4, 2022
Мария утверждает, что видела видео, фактуру, материалы, но вам, разумеется, не покажет. pic.twitter.com/tTYnR4h8EJ
Украинские евреи (например, Ашер-Йосеф Черкасский, воюющий вместе с сыном) и израильские добровольцы нашли для рашистов пару ласковых. На самом деле комментарии излишни: "денацификаторы" успешно закапывают себя сами.
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