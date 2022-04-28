Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп называл северокорейского диктатора Ким Чен Ына человеком-ракетой. Пхеньянский rocket man, возможно, даже гордился этим прозвищем, но на самом деле оно отражало исключительно пренебрежение: Ким Чен Ын не мог предложить миру ничего, кроме ракет. Его страна до сих пор представляет собой технологическую и нравственную пустыню, к тому же в ней нечего есть. Чтобы обратить на себя внимание окружающего мира, Ким Чен Ын может ему только угрожать. Но, напомню, речь идет о правителе небольшой страны, по сути - квазигосударства, которое появилось-то на политической карте мира только благодаря сговору куда более отвратительных, чем все Кимы, вместе взятые, диктаторов - Сталина и Мао Цзэдуна.

Сейчас как о человеке-ракете можно говорить о правителе другого государства, неумолимо превращающегося на наших глазах в failed state, - Владимире Путине.

Все, что осталось российскому президенту после позорного провала его несостоявшегося украинского "блицкрига" и краха мифа о "второй армии мира", так это обстреливать ракетами мирные украинские города и пугать человечество ядерным взрывом. На наших глазах невзрачный серый человек из гэбэшных низов прошел путь от авторитарного правителя, закрывающего неудобные телеканалы, до главного преступника ХХІ века. Мы теперь так часто сравниваем Путина с Гитлером, как он - пугает нас всех ядерным уничтожением и "молниеносным ударом". Гитлер, конечно же, тоже хотел уничтожить все то человечество, которое ему не нравилось. Но - не мог. А Путин - хочет и может. И в этом существенная разница. Разница, которая, впрочем, отягощается тем, о чем Путин не напоминает своим соотечественникам: вместе с тем человечеством, которое ему не нравится, погибнет и то человечество, которое его устраивает, - граждане Российской Федерации. Да, возможно, не все. Но большая часть.

Еще в начале войны я с удивлением узнал, что Генеральная прокуратура Российской Федерации собиралась приписать мне призывы к ядерной бомбардировке, да еще и доложить об этом Путину как о поводе для закрытия "Эха". Конечно, я ни к чему в радиоэфире не призывал, призывать - это удел Соловьевых и прочей нечисти. Но я пытался объяснить, что в ядерной войне, которой человек-ракета продолжает почти в ежедневном режиме угрожать человечеству, не будет не то что победивших, но даже и выживших.

Парадокс ситуации в том, что эту простую новость в Советском Союзе рассказывали чуть ли не на каждой школьной политинформации, об этом знали все, от кухарки, которой так и не пришлось поуправлять государством, до генерального секретаря ЦК. Весь смысл переговоров с Западом всегда касался не применения ядерного оружия, а сокращения его арсеналов. Даже размещение этих арсеналов поближе к территории вероятного противника вызывало такие кризисы, как Карибский, - Советский Союз и Соединенные Штаты готовы были воевать именно из-за того, что ракеты оказались в непосредственной близости от американской территории. Как произошло, что к власти в стране, обладающей ядерным оружием, пришел человек, грозящий его применением? Как произошло, что миллионы людей, которые слушают путинские выступления и поддерживают его безумную риторику, не понимают, что могут в любой момент исчезнуть - вместе со своими родителями, детьми, собаками, кошками, кактусами и фикусами? Просто превратиться в тот самый радиоактивный пепел, которым Дмитрий Киселев пугал Запад. И им не будет легче от того, что в такой же пепел превратится - или не превратится, кто поручится за эффективность ядерного арсенала России - какое-то количество европейцев и американцев. Не будет легче именно потому, что их всех не будет.

Именно поэтому воинственное самоубийственное состояние российского общества и русского народа мне представляется симптомом опасного помешательства, отсутствием инстинкта самосохранения как такового. А постоянные угрозы Путина кажутся мне признанием поражения и признаком все той же слабости, которая отличает всех "рокетменов": когда тебе нечего предложить миру, кроме убийства и уничтожения, ты и грозишь убийством и уничтожением, надеясь, что в страхе никто не заметит: ты лузер.

Ты проиграл.