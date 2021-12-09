Еще недавно мы слышали от американских лидеров и комментаторов, что "Северный поток - 2" угрожает энергетической независимости Европы и может быть использован как средство давления на Украину и другие страны. Именно об этом говорили на встрече в Вашингтоне президент Джозеф Байден и теперь уже бывшая федеральный канцлер Германии Ангела Меркель: если "Северный поток - 2" будет использоваться Россией в качестве энергетического оружия, против него будут введены санкции, а энергетическая самостоятельность Украины должна быть обеспечена.

Теперь же, после видеоконференции президентов США и России, мы узнаём, что возможность блокирования работы "Северного потока - 2" рассматривается в качестве меры давления на Россию в случае ее нападения на Украину. "Если Путин хочет, чтобы "Северный поток - 2" работал, он не должен нападать", - говорит помощник президента США Джейк Салливан. Сообщается, что США договорились с Германией о том, что в случае нападения России на Украину эта страна откажется от использования "Северного потока - 2". Но при этом сам формат того, что считать нападением, в договоренностях не определен. Понятно, что массированное вторжение в Украину - это война. А вот если будет "просто" захвачен Мариуполь в результате наступления какой-нибудь бригады из "ДНР" - это уже нападение или еще нет? А если произойдет "восстание" в Харькове или Одессе?

Но все это не относится к самому главному. До последнего времени ни о каком нападении России в связи с запуском "Северного потока - 2" речь вообще не шла. Считалось, что строительство всех этих обходных газопроводов и есть нападение на Украину. Так как главной целью операции Владимира Путина, осуществляемой "Газпромом", было вовсе не получение прибыли от новых маршрутов. А энергетическая изоляция Украины, что в свою очередь пробьет брешь в ее бюджете, усилит социальную и политическую нестабильность и позволит говорить с Киевом языком ультиматумов. Собственно, это уже происходит, еще до запуска "Северного потока - 2".

Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме четко сказал, при каких условиях может быть продолжен газовый транзит: "нормализация" отношений и отказ от перевооружения украинской армии. И как будет осуществляться энергетическая изоляция Украины, тоже стало ясно еще до запуска "Северного потока - 2" - после того как "Газпром" подписал долгосрочное соглашение с Венгрией. И еще до того, как завершился срок действия транзитного контракта с Украиной, перевел газ, который предназначен для Венгрии, с украинской ГТС в одно из ответвлений "Турецкого потока". И да, "Газпром" оплачивает транзит для Венгрии по украинской ГТС, а сам газ идет по "Турецкому потоку" - чудесный бизнес, правда? Зато украинская труба пустеет.

И все это должно было бы вызвать серьезное беспокойство в Вашингтоне. Но почему-то не вызывает. Главное теперь - чтобы не было нападения России на Украину. И если его не будет, то Путин может делать в энергетике все что ему заблагорассудится. Но, может быть, если "Северный поток - 2" заработает на полную мощность, Путину и не нужно будет ни на кого нападать? Социальный кризис в Украине, усиливаемый к тому же некомпетентностью и близорукостью ее собственного руководства, может только облегчить задачу Кремлю. Без всяких там танков и самолетов. Мы же на самом деле знаем главного российского генерала всех времен. И это не Кутузов и уж точно не Шойгу. Это "генерал Мороз".

И если "Северный поток - 2" действительно заработает в запланированных Кремлем объемах, Владимир Путин сделает из сложившейся ситуации бесспорный вывод: нужно играть на повышение. И тогда тебе разрешат то, что раньше считалось главной угрозой, которая от тебя исходит. Интересно только, ради чего в следующий раз Владимир Путин начнет передвигать войска у украинских границ.