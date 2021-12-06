

Саммит в Женеве. Фото: kremlin.ru

Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина состоятся по видеосвязи 7 декабря. Американский президент заявил, что не приемлет "красных линий", то есть отверг путинский ультиматум по поводу размещения натовской инфраструктуры на территории Украины.

Штаты предоставили европейским союзникам данные разведки о новых захватнических планах Кремля. Были организованы утечки в прессу: вслед за серьезными изданиями немецкий таблоид Bild опубликовал поэтапный план захвата двух третей территории Украины.

Вашингтон грозит невиданными доселе санкциями в случае российского вторжения; всерьез обсуждается возможность отключения России от системы SWIFT. "Это крайняя, самая последняя мера на случай, если Россия снова нападет на соседнюю страну, будет убивать людей и оккупировать территории. - сказал в интервью Le Monde бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер. - Сдерживание работает, когда есть уверенность, что меры будут приняты. Вот почему США и европейские страны должны объявить об этом (отключении России от SWIFT. - Ред.) публично и заранее".