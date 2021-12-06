Отвести удар
Саммит в Женеве. Фото: kremlin.ru
Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина состоятся по видеосвязи 7 декабря. Американский президент заявил, что не приемлет "красных линий", то есть отверг путинский ультиматум по поводу размещения натовской инфраструктуры на территории Украины.
Штаты предоставили европейским союзникам данные разведки о новых захватнических планах Кремля. Были организованы утечки в прессу: вслед за серьезными изданиями немецкий таблоид Bild опубликовал поэтапный план захвата двух третей территории Украины.
Вашингтон грозит невиданными доселе санкциями в случае российского вторжения; всерьез обсуждается возможность отключения России от системы SWIFT. "Это крайняя, самая последняя мера на случай, если Россия снова нападет на соседнюю страну, будет убивать людей и оккупировать территории. - сказал в интервью Le Monde бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер. - Сдерживание работает, когда есть уверенность, что меры будут приняты. Вот почему США и европейские страны должны объявить об этом (отключении России от SWIFT. - Ред.) публично и заранее".
Александр Морозов, политобозреватель
Путин впервые атакован настолько расчетливо. В конце октября сообщения о военной группировке на границе с Украиной казались обычным фейком, запущенным через "информированный источник", однако в течение месяца эта "группировка" превратилась в карту готовящейся агрессии, причем уже с конкретными сроками (январь-февраль), которую обсуждают не "эксперты", а которая предъявлена массовой аудитории Bild и выведена в новостные ленты мировых медиа... На фоне этих "карт агрессии" теперь теряют смысл заявления Путина о недопустимости вступления Украины в НАТО, о "красных линиях". Ведь "превентивно" продемонстрировано, что Украина защищается от готовящейся конкретной агрессии с назначенной датой. Тут перед нами яркий пример так называемой "рефлексивной войны". Причем впервые удар нанесен не Кремлем и его пропагандистскими медиа, а какой-то неведомой разумной силой, которая вдруг решила столь успешно встречно использовать "подсечку на противоходе" из политического дзюдо. Теперь Путин "авторизован" как агрессор, ведущий войну в Восточной Европе. И его "красные линии" исчезают с воображаемой карты Восточной Европы. На мой взгляд, эти "карты агрессии" - самое крупное внешнеполитическое поражение Путина. Компенсировать его - и тем самым вырулить опять на свои "красные линии", он может тремя способами: 1) "напасть в другом месте" (т.е. сместить повестку), 2) пойти на переговоры с Байденом на условиях Байдена, в расчете "переиграть потом", 3) попытаться снести Зеленского или что-то в этом роде, чтобы кризис в Украине вытеснил тему "агрессии". По-моему, ничего из этого сделать он сейчас не может. Поэтому Кремль отползет в глубокой фрустрации. С зафиксированным поражением в "рефлексивной войне" (причем впервые).
Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального общества
...Требуя общения с Дж.Байденом, наши руководители заведомо ставят себя в невыгодное положение. США не были гарантами Минских соглашений и не участвовали в "нормандских" переговорах - а потому имеют полное право вообще никак не склонять Украину к реализации этих договоренностей. Лидеры стран НАТО не могут взять на себя обязательства о нерасширении альянса, так как это прямо противоречит уставу данной организации. Выдвигая невыполнимые требования и адресуя их тем, кого они касаются только в воспаленном воображении истца, невозможно добиться желаемого результата. Да и в самой ситуации, когда одна и та же сторона и осуществляет передвижения вооруженных сил, и напрашивается на диалог, заметны признаки нервического расстройства.
...На мой взгляд, и стремление Кремля к общению, и готовность Белого дома его удовлетворить ошибочны и чреваты большими неприятностями. Самым правильным для американского лидера было бы избежать завтрашнего разговора и сохранить все возможные опции открытыми - но теперь этого, скорее всего, не случится. Вспоминается рекламный слоган 1990-х годов относительно того, что "иногда лучше молчать, чем говорить". Но сейчас разговор стал неизбежностью - и, я думаю, очень печальной. За ним откроется лишь новый виток конфронтации, и ничего больше...
Игорь Эйдман, руководитель Немецко-российского правозащитного диалога
Суть двух антиукраинских мобилизаций российской армии в этом году одним предложением:
Злой старый мальчик Путин дергает Байдена за украинскую косичку, чтобы обратить на себя внимание и добиться если не любви, то хотя бы какого-то общения.
Эти демонстративные военные приготовления стоят миллиарды. Самая дорогая в истории попытка закомплексованного вечного подростка добиться внимания старших.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4788496661213275&id=100001589654713
По всей вероятности, стратегия "Дестабилизация" будет проводиться всеми методами, кроме полномасштабного военного наступления. Однако это не значит, что российская армия не будет в ней задействована. Активизация операции "Дестабилизация" ожидается к середине зимы, когда Кремль, по всей видимости, попытается спровоцировать энергетический кризис в Украине и связанные с ним беспорядки. Тогда в ход пойдет российская пятая колона, ихтамнеты и террористы. А любые попытки обуздать их будут сопровождаться военным шантажом: если вы примените силу против "протестующих", мы защитим их. Российские войска, подведенные к границе Украины, сейчас служат для шантажа и вымогательства уступок, а со временем могут быть использованы как прикрытие гибридных спецопераций по дестабилизации и расколу страны.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4742471522482456&id=100001589654713
Андрей Пионтковский, публицист
...Мне кажется, все рациональные аргументы говорят против возможности масштабного военного вторжения. Это и готовность украинской армии и украинского общества к сопротивлению, это и та цена, которую Запад наконец ясно формулирует, которую Путину придется заплатить за такую агрессию. Цена - это военная поддержка Украины любая, кроме, разумеется, непосредственного участия натовских дивизий в военных действиях на Украине, снабжение вооружениями, которое сейчас происходит каждый день, советники, инструкции и так далее. Но самыми болезненными для режима будут так называемые "адские санкции", которые будут наложены: это нефтяное и газовое эмбарго и арест русского триллиона - активов путинской верхушки, находящихся в юрисдикции Соединенных Штатов. Это будет крайне нерациональное решение, которое приведет к тяжелейшим последствиям как для режима, так и для России в целом. Не говоря уже о гибели десятков тысяч людей с обеих сторон в ходе этой войны. Но давайте помнить то предупреждение, которое Борис Ефимович Немцов дал за два дня до своей гибели в интервью украинскому телевидению. Когда ему задали примерно такой же вопрос, он ответил: "Вы даже не понимаете, что Путин ебнутый". Поэтому исключать такой сценарий невозможно.
...Путин хочет развить успех, которого он добился на личной встрече с Байденом в Женеве. Каким-то образом ему удалось выдавить из Байдена формулу о необходимости выполнения минских соглашений и, кажется, даже особого статуса (Донбасса. - Ред.). Москва добивается покорности Украины в течение последних восьми лет именно методом ее присоединения к ОРДЛО. Она требует от Киева легализовать в украинском политическом и правовом поле свой военный, террористический плацдарм ОРДЛО - и таким образом уничтожить украинское государство. Москва еще не потеряла надежду подключить Байдена к этому давлению. Но насколько я могу судить, находясь в Вашингтоне, это уже не пройдет.
https://www.svoboda.org/a/putin-protiv-ukrainy-kremlj-mozhet-proigratj-voynu-grani-vremeni-s-muminom-shakirovym-efir-v-19-05/31582400.html
Александр Скобов, историк, публицист
...Выпиливание России из глобальной системы международных связей в нашу постиндустриальную эпоху, безусловно, будет достаточно болезненно для стран Запада. И многим придется пожертвовать. Именно поэтому они так стараются удержать Путина от перехода "красных линий" показной готовностью пойти навстречу. Эта тактика "поддержания диалога любой ценой", конечно, ошибочна. Она рождает у Путина иллюзию, что он в конце концов принудит Запад отдать ему Украину на растерзание. И это лишь подталкивает его повышать ставки. Он уверен, что на разрыв "взаимовыгодных связей" Запад все равно не пойдет.
Именно это может оказаться самым серьезным просчетом Кремля. Именно здесь его может ожидать самый неприятный для него сюрприз. Выпадение России из глобальной миросистемы в любом случае нанесет ей больший ущерб, чем странам Запада.
...Конечно, у Кремля есть свой "план Барбаросса" для Украины. Но решение о его запуске Путин будет принимать в самый последний момент. Пока такое решение не принято, война не является неизбежной. Никто не знает, какие соображения перевесят в одной отдельно взятой голове маньяка и массового убийцы.
Решение о начале вторжения может стать результатом обычных просчетов. Неверной оценки возможных издержек. Чтобы не допустить большую войну, западные лидеры должны убедить Путина в своей готовности организовать ему максимально высокие издержки в случае ее начала. И, похоже, что они начинают это понимать. Понимать, что лимит "умиротворения" исчерпан.
Андрей Зубов, историк
Если война начнется, то она скоро и закончится вместе с путинским режимом и режимом Лукашенко. Эти необольшевистские агрессивные силы утонут в полесских болотах и будут развеяны в степях Приазовья. Исход войны очевиден.
А очевиден ли он для Кремля? Думаю, что да. И потому никакой войны не будет. Как и кризис с мигрантами на польской границе, это попытка восстановить свою репутацию сильного и опасного игрока, с которым надо договариваться и которого не следует раздражать. Война угробит путинский режим, а вот переговоры с Байденом, Джонсоном и другими видными лидерами демократического мира - укрепят его. К тому Кремль и стремится.
Но в одну реку не входят дважды. Утекла вода июньской женевской встречи. Теперь Запад будет говорить и с Лукашенко, и с его начальником только и исключительно с позиций силы - санкций, укрепления обороноспособности Украины, поддержки прифронтовых членов НАТО - Польши, Литвы, Эстонии, Латвии.
В Женеве Байден дал Путину шанс одуматься. Не одумался. Теперь на выбор ему осталась или быстрая смерть в окопах украинского приграничья, или медленная - под санкциями и в изоляции от мирового сообщества.
https://www.facebook.com/andrei.b.zubov/posts/3156869284598401
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