На прощальной встрече в Вашингтоне, где обсуждалась, среди прочего, судьба проекта "Северный поток - 2", президент Джозеф Байден и федеральный канцлер Ангела Меркель заявили, что будут противодействовать использованию Россией газа как энергетического оружия.

"Северный поток - 2" еще не введен в эксплуатацию и ожидает соответствующего решения немецкого регулятора. Россия по сути содействует созданию дефицитного спроса на европейском энергетическом рынке, а ее президент без всяких экивоков заявляет, что только введение в эксплуатацию этого газопровода, построенного исключительно с целью обойти украинскую ГТС и создать комфортные условия для давления на Киев, позволит поставить на европейский рынок дополнительные объемы газа. Потому что поставлять по украинской ГТС - дорого, неэкологично и вообще труба "лопнет". Когда украинский президент Владимир Зеленский предлагает "Газпрому" 50-процентную скидку на дополнительные объемы поставок, в Москве на эту инициативу просто не реагируют.

"Северный поток - 2" еще не введен в эксплуатацию и ожидает соответствующего решения немецкого регулятора. А "Газпром" уже заключает соглашение о долгосрочных поставках газа для Венгрии Виктора Орбана - в обход украинской ГТС, с использованием уже существующей ветки "Турецкого потока". И Москва сразу же прекращает поставки для Венгрии через украинскую ГТС - при том что ей все равно приходится оплачивать уже оговоренные в транзитном соглашении объемы. Через Венгрию проходило 95 процентов газа, который закупался Украиной для собственных нужд, и сейчас, за месяц до холодов, Киеву приходится в спешном порядке изменять маршруты получения закупаемого в Европе сырья. А что вообще будет с украинским транзитом? Контракт может быть продлен, по заявлению Владимира Путина, только если Украина проявит "политическую волю" - для начала перестанет перевооружать собственную армию для отражения российской агрессии.

"Северный поток - 2" еще не введен в эксплуатацию и ожидает соответствующего решения немецкого регулятора. Но Россия уже угрожает прекратить поставку газа Молдове, если та не заплатит долги и не согласится на новую формулу расчета газовой цены, где теперь должна превалировать привязка к биржевому курсу. При этом контракт не будет долгосрочным, как с Венгрией, нет. Речь идет о соглашении на год-другой. Буквально за день до обнародования условий "Газпрома" председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - да, та самая Матвиенко, которая верховодила сенаторским голосованием по оформлению права Путина убивать в Украине, - предупреждает спикера молдавского парламента Игоря Гробу, что Молдова ответит за участие президента Майи Санду в саммите "Крымской платформы". А теперь появляются сообщения западных медиа, что в обмен на российскую благосклонность Москва требует от Кишинева пересмотреть соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и отказаться от имплементации третьего энергетического пакета, создающего конкуренцию на газовом рынке. То есть по сути президенту Майе Санду, которая шла на выборы с проевропейскими лозунгами и обещала перемены, предлагается полностью пересмотреть политический курс страны - на что, между прочим, не решился даже пророссийский предшественник Санду Игорь Додон. Иначе "Газпром" готов заморозить Молдову.

И мне было бы интересно выяснить у президента Байдена и канцлера Меркель: все это - уже использование газа как энергетического и политического оружия? Или вам для начала нужно, чтобы все мы тут вымерзли?